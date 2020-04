Paolo Fox, Oroscopo 14 aprile, Pasquetta 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di oggi: martedì 14 aprile 2020

Martedì 14 aprile 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata sarà particolare per tutti noi, perché non ci sarà la libertà solita di muoversi e spostarsi da casa. Ora questa libertà ti manca molto. Ti invito a non scoraggiarti. Forse la Luna opposta ti renderà un po’ nervoso, ma presto Saturno e Venere saranno entrambi in buon aspetto e si concentreranno sui rapporti interpersonali.

Oroscopo Toro

Tu non vuoi proprio perdere del tempo prezioso, nemmeno ora! Ma hai Saturno contrario che potrebbe causare qualche fastidioso ritardo relativo a un progetto che hai in programma. In compenso la Luna è in posizione armonica e potresti sfruttare questo lunedì per fare ordine nei tuoi sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le tue feste sono caratterizzate da un velo di malinconia. Forse pensi troppo a chi è lontano in questo momento o forse un problema famigliare. Ti esorto a non rattristarti troppo, perché Venere attiva ti regalerà grandi progetti sul fronte amoroso e affettivo.

Oroscopo Cancro

La Luna in conflitto non ti aiuta certo a passare le feste serenamente. Hai un oroscopo un po’ faticoso, domani in particolar modo rischierai di essere molto cupo, se non addirittura scontroso, in famiglia. Le stelle ti incoraggiano a usare la giornata per del sano relax, specie se hai trascorso i giorni precedenti a discutere su tutto.

Oroscopo Leone

Il suggerimento è quello di non fare un passo azzardato. In questi giorni non sei tu a decidere e questo fatto di irrita parecchio. Anche se i guadagni sono scarsi ora, i progetti a lungo termine ti daranno dei buoni risultati.

Oroscopo Vergine

Nonostante le difficoltà attuali, tu, come tutti i segni di terra, hai una marcia in più che ti aiuta a superare questo periodo. La giornata sarà più tranquilla dei giorni passati. Preparati, perché sono in arrivo delle novità!

Oroscopo Bilancia

Molto probabilmente queste giornate di festa ti rendono triste, perché non puoi passarle vicino a chi ami. Ti invito a stare attenta, perché hai la Luna in opposizione. In questi giorni sei piuttosto innervosito, perché c’è qualcuno intorno a te che ti forzerebbe a fare cose che vuoi fare, ma senza rispettare i tuoi tempi.

Oroscopo Scorpione

Sarà una giornata abbastanza serena, grazie alla Luna in buon aspetto. Se c’ qualcosa che ancora non mandi giù è il fatto di sentirti mancato di rispetto sul lavoro. Forse qualcuno ti ha messo da parte ingiustamente e tu proprio non lo digerisci.

Oroscopo Sagittario

Mai come adesso hai desiderato fare un viaggio, ritrovare la tua amata libertà. Probabilmente ci sono molti Sagittario che stanno già programmando la prossima meta, non appena l’emergenza sarà passata. L’oroscopo ti suggerisce di agire con prudenza in famiglia, anche se hai il sostegno delle stelle.

Oroscopo Capricorno

Hai un bel cielo: il tuo segno è fra i più favoriti dagli astri ora e ti anticipo che la Luna nel segno ti regalerà una buona energia. È un ottimo periodo per mettere in pratica i propri talenti e progettare nuovi obiettivi, sia in amore che sul lavoro.

Oroscopo Acquario

Tu sei un amico incredibile, però ora hai bisogno della complicità di chi ti sta vicino per condividere i cambiamenti di vita che hai in mente. Ti preannuncio la possibilità di non trovarne adesso e questo ti ferisce parecchio. Ma non dovrai abbatterti, bensì reagire con grinta! Il 2020 sarà un anno di svolta, in cui si dovrà ricominciare tutto daccapo.

Oroscopo Pesci

In questi giorni ti senti dubbioso sul tuo rapporto sentimentale. Ti mancano le sicurezze, anche se la tua relazione è cominciata da poco tempo. Non riesci a godere di quella leggerezza che caratterizza i primi innamoramenti. L’invito è di sfruttare questa Luna in buon aspetto per lasciarti andare a un sorriso in più.

