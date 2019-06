Oroscopo del giorno di Paolo Fox, martedì 11 giugno 2019 | I Fatti Vostri

Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: martedì 11 giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Ariete

L‘unico scoglio da superare è la posizione della Luna che di per sé non è un grande problema, però potrebbe comportare ritardi o malesseri. Sappiamo che quanto ti metti in testa di fare una cosa non conosci ostacoli, però in questo martedì potresti anche trovare persone non proprio d’accordo con te, e sarà normale sentirsi un pò giù di corda per questo.

Fortunatamente l’amore si rafforza, soprattutto nelle giornate di sabato e domenica. Persiano chi è insoddisfatto da anni può trovare qualcosa di nuovo!

Oroscopo Toro

E’ vero che Urano, il pianeta dei grandi cambiamenti, da qualche settimana è nel tuo segno, ma questo non significa che devi per forza cambiare le cose attorno a te! Spesso sono le cose attorno che cambiano e di conseguenza bisogna adattarsi. Ecco perchè molti di voi già dall’anno scorso hanno avuto dei cambiamenti epocali sul lavoro.

Altri stanno semplicemente affrontando una variazione che potrebbe essere anche di tipo fisico o personale, nel senso che certe cose che l’anno scorso erano facili da gestire, al momento sembrano più complesse. Mi raccomando non perdere di vista l’amore! Per i più fortunati sarà un’estate di grande importanza.

Oroscopo Gemelli

Questa è una bella giornata per parlare d’amore ad una persona che sa capire le tue parole; il fatto che Venere sia nel tuo segno è molto importante in questo senso, peccato che ci siano sempre tensioni e problematiche di lavoro che molti non sono ancora riusciti a superare.

Nel tuo cuore alberga una sorta di cruccio, di dilemma! Contatti favoriti con altre città e occasioni improvvise!

Oroscopo Cancro

Martedì e mercoledì sono giornate un pò stressanti per un segno mobile e volubile come il tuo! In queste 48 ore potresti essere ancora un pò arrabbiato per ciò che sta accadendo, e forse ci sono anche collaboratori e soci che non sono così leali come pensavi.

Dovresti cercare di arginare questa forte influenza che proviene dall’esterno! Mi raccomando, non muovere foglia in amore! Servirà la massima cautela almeno fino a tutto mercoledì.

Oroscopo Leone

Anzitutto bisogna ricordare che l’anno scorso c’è stato un problema sentimentale importante per molti di voi; chi ha cambiato partner e ora vuole vivere una nuova storia, inevitabilmente in questo periodo cerca qualcosa di solido, di sicuro.

Se una relazione non è stata sfruttata o comunque non è andata a buon fine, è tempo di svolte radicali! Così come a Maggio ci sono stati gravi problemi, ora possono arrivare buone soluzioni!

Oroscopo Vergine

Anticipo fin da ora; giovedì e venerdì saranno giornate decisive per certe relazioni di lavoro che possono beneficiare di un piccolo recupero. In generale questo non è un anno di grandi novità, ma nonostante ciò qualcuno potrebbe dover traslocare o cambiare ufficio; in ogni modo, l’importante è esserci!

In amore, invece, da qualche tempo l’atteggiamento del partner pesa un pò troppo sulle tue spalle: sembra quasi che non voglia camminare da solo e ha cominciato a diventare fastidioso!

Oroscopo Bilancia

In generale il 2019 è un anno faticoso perchè questo Saturno dissonante comporta fastidi e ritardi. Lo sanno molto bene le persone che hanno dovuto fare un acquisto, che è stato ritardato, e quelli che hanno avuto problemi personali che non riuscivano a risolvere. Ma sei vicino a sbrogliare la matassa!

Tra l’altro, le relazioni che nascono in questo periodo sono molto favorite. Diciamo che questo momento è importante per capire come impostare una storia d’amore e fare nuove conoscenze.

Oroscopo Scorpione

In questi giorni hai bisogno di risposte certe che riguardano soprattutto il lavoro! E oltretutto, con Venere che sarà favorevole a partire da Luglio, si può dire che l’amore recupera. E lo dico in particolare a quelli che a Maggio hanno vissuto una forte crisi.

Se c’è qualcosa di cui devi ancora parlare o stai aspettando una risposta, tra giovedì e venerdì potrà arrivare. Sono giornate di lotta ma comunque fruttuose!

Oroscopo Sagittario

Chi non è soddisfatto in amore, in questi gironi cerca un’alternativa in altre situazioni, in altri ambienti oppure si trova in una condizione di grande stallo. E questo per te è pericoloso perchè quando non sei soddisfatto oppure vuoi vivere nuove avventure, riesci sempre a metterti nei guai o comunque ad immaginare un amore anche se non c’è!

Raccomando di sviluppare interessi e amicizie nel fine settimana.

Oroscopo Capricorno

In queste giornate potresti essere molto più rigoroso del solito nei giudizi e anche un pò più aspro nelle tue esternazioni! Questo è un segno che sa essere molto dolce ma al tempo stesso anche freddo quando decide di allontanarsi da persone che non sono più di riferimenti.



Al momento c’è uno stato di indecisione di cui ho parlato di recente: spesso ritrovi da solo a decidere, a programmare. Come dicevo lunedì, è molto complesso trovare alleati, soci giusti e persone che sono sulla tua stessa lunghezza d’onda.

Oroscopo Acquario

Martedì e mercoledì sono giornate efficienti, chi parla sarà ascoltato! E poi bisogna ricordare che in questo periodo vince la creatività che può essere espressa anche in amore! Tutte le relazioni valide possono essere recuperate visto che a Maggio qualcosa si è interrotto. Ed ora è probabile che tutte le storie in cui ci sia troppa gelosia, troppa morbosità, siano ancora a rischio.

In ogni modo, sembra che tu abbia abbassato la guardia dal punto di vista sentimentale. E non sei più polemico come prima!

Oroscopo Pesci

Spesso ti chiedo di essere positivo rispetto alle novità ma anche di non inguaiarti con storie parallele! Ed in effetti, questo è un periodo in cui per superare una certa insoddisfazione di coppia si potrebbe cercare qualcosa di nuovo, nonostante tu abbia un bel legame. Attenzione ad ogni sorta di tradimento: chi lo ha fatto nel passato, chi lo ha subito da poco. Insomma, questo è un momento in cui è difficile ritrovare tranquillità anche perchè si rischia di vivere due rapporti in maniera sbagliata.

Chi è solo per ora non ha voglia di fare incontri. Mentre nell’ambito del lavoro, alla fine di questo mese ci sarà un grande rinnovamento. Giornata di recupero dopo un lunedì molto pesante.

