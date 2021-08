Paolo Fox Oroscopo di oggi, lunedì 9 agosto 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 9 agosto 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. In attesa del ritorno della trasmissione de “I Fatti vostri”, il noto astrologo sta rivelando le previsioni e l’Oroscopo delle stelle, segno per segno, solo in radio. Ecco per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, tutte le previsioni astrologiche per la giornata di oggi. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Abbiamo ancora un Sole molto importante: la tua rinascita e’ gia’ in corso! Inoltre, l’autunno e soprattutto il 2022 saranno mesi di grande importanza. Chi mi segue da tempo sa gia’ che ci sono stati due anni di fermo mentre adesso si riparte con due anni di grande attivita’!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questa settimana inizia in maniera molto interessante perche’ tra lunedi e mercoledi abbiamo Mercurio, Venere e Luna favorevoli! Quindi, e’ probabile che si stia per avvicinare anche un Ferragosto importante. In ogni modo, se ci sono questioni in sospeso che riguardano l’amore e non solo, sarebbe il caso di parlare entro venerdì.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questi giorni sei molto confuso. Chi tenta di organizzare qualcosa in vista dell’autunno, non solo di Agosto, si ritrova ad avere a che fare con tanti silenzi e naturalmente questo potrebbe essere un problema. In questo inizio di settimana l’importante e’ non essere troppo agitati. Cosa che potrebbe essere possibile in un momento in cui non tutto e’ chiaro, anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devi sfruttare questo momento, almeno fino a Ferragosto, per capire che cosa desideri in amore. Sono tante le provocazioni del periodo ma sono tante anche le possibilita’ di ‘interagire’ con un futuro migliore! Inoltre, sabato e domenica saranno giornate molto interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questi giorni devi cambiare stile di vita, lavoro, o piu’ semplicemente dopo tanti anni che hai fatto un certo percorso, ora dovrai variarlo. E’ quello che stavo dicendo agli inizi dell’anno: se andate a rileggere le mie indicazioni astrologiche, vi ritroverete!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sei padrone delle tue azioni! In questo momento abbiamo Mercurio, Venere, Marte e Luna molto interessanti. Quindi e’ probabile che anche se ci troviamo ad Agosto queste siano giornate estremamente importanti per chi deve concludere un accordo. Per chi vuole gia’ pensare a quello che deve fare in autunno.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Dal 16 Agosto potrai contare sul transito di Venere nel tuo segno ma in questi giorni potresti essere un po’ affaticato. In realta’, quello che si legge in questo cielo e’ una certa agitazione che riguarda anche i rapporti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Dovresti dimenticare quello che e’ capitato nelle prime due settimane di Luglio perche’ sono state molto pesanti, molto agitate. In realtà quello che stai vivendo adesso e’ una sorta di percorso obbligato verso una novità, verso un cambiamento che forse non e’ scontato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Tu ami cambiare ma se questi cambiamenti sono troppo repentini e riguardano l’amore bisogna ragionarci bene sopra! In effetti questo e’ un periodo che puo’ portare ancora piu’ piccolo dubbio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Le stelle non fanno il lavoro che dobbiamo fare noi ma ci indicano solamente i periodi migliori, i periodi piu’ importanti per muoversi. Ecco, fino a mercoledì abbiamo un cielo che ricorda un po’ l’andamento dei primi mesi dell’anno, quando avevi molti progetti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Tra giovedì e venerdì prossimi sarai in uno stato di grazia ma non posso certo dire che Luglio sia stato un mese facile! Quindi, molti di voi escono da un mese (quello passato) pesante e ancora oggi non sanno bene come ‘amministrare’ il proprio futuro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Stai vivendo una fase molto particolare: per esempio chi non ha una storia in questi giorni e’ piuttosto affannato ma non la cerca, chi invece ha una grande storia magari sta aspettando un figlio e pensa alla casa, alla famiglia. In realta’, in questi giorni sei un po’ preoccupato ma non lo riveli a tutti!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!