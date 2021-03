Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di lunedì 22 marzo 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 marzo 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Posso dire che in questa giornata si recupera, seppur parzialmente. Abbiamo il Sole nel segno quindi c’é certamente una grande voglia di portare avanti grandi progetti. L’unico freno potrebbe essere questa quadratura della Luna ma voglio darti comunque un buon premio dal punto di vista astrologico.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questa nuova settimana puoi ricevere una buona gratifica, soprattutto venerdi; il fine settimana, infatti, sarà molto interessante! Come ho spiegato più volte, se ora hai buone occasioni é anche perché nel corso degli ultimi due anni ti sei dato particolarmente da fare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Queste sono giornate interessanti: Giove e Saturno in buon aspetto a cui si aggiungono anche Sole e Venere favorevoli! Abbiamo un momento di forza che riguarda anche la tua creatività, e questo non é poco perché ritrovare la creatività significa anche ritrovare la voglia di mettersi in gioco, la voglia di iniziare nuovi progetti o magari di mettersi in luce nell’ambito del lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna si trova nel tuo segno ma tu resti un po’ perplesso. Come ho spiegato in altre occasioni, questi ultimi dieci giorni di Marzo potrebbero rivelarsi un po’ agitati. Non parlo di quelli che fortunatamente hanno già superato certi problemi, pero’ ci sono situazioni di lavoro che vanno affrontate con più coraggio, soprattutto se c’é stata una chiusura e devi fare qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Si apre una settimana che sembra particolarmente forte non solo perché abbiamo Sole e anche Venere in aspetto buono ma soprattutto perché sembra che tu stia finalmente facendo piazza pulita, seppur con molta lentezza, di tutto quello che e’ successo all’inizio dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Resti sempre uno dei segni protetti. Ho spiegato tante volte che persino l’anno scorso, cosi difficile per molti, per te potrebbe essere stato produttivo! Pero’, queste sono giornate che iniziano in maniera faticosa; posso dire che almeno fino al mercoledì questo é un oroscopo che porta un po’ di stress, che porta qualche tensione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questa fine di Marzo vivrai qualche piccola perplessità. Non rinnego quello che ho detto: ho spiegato che il 2021 é un anno di grandi cambiamenti pero’ affinché le trasformazioni avvengano, bisogna anche abbandonare qualcosa che aveva portato certezze per molto tempo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Si parte con una Luna favorevole che sarà attiva anche martedì. Quindi, possiamo dire che questo e’ un oroscopo importante! E posso anche aggiungere che qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare, dovresti portarla avanti entro metà Aprile, e qui parlo anche di un amore, di una persona che in questi giorni puo’ darti uno slancio!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Dovresti mettere da parte qualche livore, qualche tensione di troppo. In ogni modo, io credo che in questa settimana tu abbia veramente una grande opportunità, quella di risalire la china! Sappiamo che nelle ultime due settimane molti sono stati male, sono rimasti persino vittime delle loro distrazioni, ed ora recuperare terreno non é facile pero’ sappiamo che con la giusta cautela si puo’ andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questa é una settimana particolare in cui spesso dovrai discutere per farti capire, per farti comprendere appieno. Ad esempio, lunedì e martedì saranno due giornate con la Luna opposta. Posso dire che hai sempre un buon andamento, ma ci sono giornate in cui per fare andare le cose proprio come dici tu devi alzare la voce oppure devi superare qualche piccolo stress.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La settimana inizia con Marte in aspetto interessante, Giove e Saturno favorevoli! Quindi, posso dire che meriti un terzo posto in classifica, perché queste sono giornate che regalano buone energie e che permettono anche di dimenticare qualche problema.

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Lunedì e martedì senti questa buona forza che in qualche modo riguarda la presenza della Luna. Ecco perché vorrei convincere anche quelli un po’ più duri in amore, che non riescono a vivere una novità sentimentale, ad andare avanti con ottimismo.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!