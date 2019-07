Oroscopo del giorno di Paolo Fox, lunedì 22 luglio 2019

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: lunedì 22 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 22 luglio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Via via che ci avviciniamo alla fine di Agosto, certe sfide si faranno sempre più importanti ed imponenti. E tu sarai pronto ad affrontarle! Solitamente Agosto è un mese da dedicare alle vacanze, ma quest’anno darà spazio a grandi progetti: è in probabile che ci sia qualche lavoro in più da completare.

Le prime due settimane di Agosto, inoltre, saranno molto importanti anche per i sentimenti!

Oroscopo Toro

Questa è una situazione astrologica un pò confusa. Ricordo che tu ami fare le cose in modo rigoroso, razionale, ma sei anche pronto a rivoluzionare la tua vita, almeno fino ad una certa età. Mi spiego meglio: da adolescenti siete molto ribello e potete fare scelte fuori dalla tradizione, mentre dopo i 40 anni questo è un pò difficile. E quindi, chi ha qualche anno in più, attualmente si chiede se sia rischioso cambiare vita o fare scelte diverse dal consueto: ma credo che nell’ambito del lavoro sceglierai di fare la cosa che pesa un pò meno!

I più giovani, invece, possono correre qualche rischio in vista dell’autunno, lanciarsi in nuovi progetti!

Oroscopo Gemelli

Questo cielo indica una condizione generale un pò stancante. La maggioranza di voi sembra impegnata a ricostruire un’attività, a riprendere le redini di un rapporto o magari anche a troncare una storia, forse non per colpa tua ma a causa di qualche azione arrivata dall’esterno.

Ci sono stati cambiamenti radicali che ora bisogna affrontare con coraggio! In ogni modo, se devi parlare d’amore, il fine settimana funzionerà meglio!

Oroscopo Cancro

Stai lottando per mantenere un certo standard qualitativo, sia in amore che sul lavoro. A volte si sente che c’è meno energia, a volte no! Queste prime tre giornate della settimana rivelano che la possibilità di fare tutto quello che desideri è scarsa! I nuovi impegni costano molta fatica, ed è probabile che tu debba scegliere un nuovo socio o un nuovo stile di lavoro entro l’autunno. Ed ecco perché in questo periodo dovresti tenerti lontano dalle polemiche.

Miglioramento della giornata da giovedì, ma questo inizio di settimana può provocare qualche disturbo nel rapporto con gli altri. Attenzione anche in amore!

Oroscopo Leone

La settimana inizia in maniera vigorosa, ma questo è niente se guardo le stelle di inizio Agosto! Posso dire che avrai molte occasioni per metterti in gioco e soprattutto una grande volontà d’azione! Fino a mercoledì ci sono buone stelle, poi c’è un lieve calo, fino ad arrivare al grande recupero previsto per sabato e domenica. Se hai già un amore su cui puntare, non esitare!

Spesso, più o meno involontariamente, nelle relazioni sentimentali ti poni in una condizione di lotta, di battaglia, di conflitto, e non ti dispiace provocare. Ma non bisogna esagerare!

Oroscopo Vergine

In queste prime giornate della settimana devi farti due conti: ultimamente, infatti, per un evento per una questione di famiglia sono usciti molti soldi e anche i più giovani potrebbero aver dovuto spender di più. Ricordo che Agosto sarà veramente importante per i grandi amori: sarà un mese efficace, e dopo Ferragosto lo sarà ancora di più.

Preparati fin da ora ad un’azione dirette con l’aiuto di queste stelle che permettono di definire un amore, un contratto sentimentale, un matrimonio. Insomma, potrai vederci un pò più chiaro riguardo al tuo futuro!

Oroscopo Bilancia

Inizio di settimana sottotono, sotto pressione. Nulla di particolarmente grave, ma pare che ci siano troppi problemi da affrontare o tensioni che in questo periodo non riescono a farti vivere bene. E’ chiaro che qualcuno ha delle difficoltà concrete da risolvere: penso a chi ha problemi sul lavoro, a chi lavora per un’azienda in crisi.

In questi primi tre giorni della settimana pare proprio che tu debba lottare contro certi eventi non programmati, che sembrano almeno apparentemente contro di te! Recupero da giovedì!

Oroscopo Scorpione

Pausa di riflessione, almeno fino al 10 Agosto! Sembra un tempo lungo, ma evidentemente i numerosi problemi avuti di recente, anche a livello di rapporto con gli altri, impongono una certa cautela. Devi riguadagnare fiducia in te stesso! Certamente ognuno ha il proprio oroscopo, però per molti c’è stata un pò di crisi in amore: c’è chi si è sentito tradito oppure ha pensato di essere coinvolto in una situazione più complessa del previsto.

In ogni modo, è probabile che ci sia ancora la volontà di gettare la spugna ma solo fino a metà Agosto: poi si recupera la volontà d’azione!

Oroscopo Sagittario

E’ in arrivo un periodo di forza, che progressivamente sarà sempre più evidente e potrebbe darti il giusto slancio per avviare nuovi progetti. E anche se ci sono problemi, si cade in piedi, grazie a questo Giove favorevole. E anche se ci saranno delle chiusure, alla fine si guadagna tempo per fare altro. Non è che tutti i problemi possono sparire come per magia, però si può lavorare affinché non tornino i sentimenti negativi del passato.

I nuovi amori sono premiati almeno fino a mercoledì, ma lo saranno ancora di più dal giorno 28, quando molti pianeti inizieranno ad essere dalla tua parte. In questo periodo il fascino non manca!

Oroscopo Capricorno

La settimana inizia in maniera piuttosto nervosa: chi ha un’attività imprenditoriale o artigianale, potrebbe essere in ritardo con alcune consegne. Da giovedì andrà meglio, però in questi giorni potrebbe tornare uno stato di agitazione anche in amore: per cui consiglio di essere molto cauti!

Sono giorni in cui devi tenerti lontano dalle provocazioni, anche considerato il fatto che potresti essere tu a provocare qualche dubbio negli altri!

Oroscopo Acquario

La settimana inizia in maniera elettrica, con una Luna molto interessante ma che al tempo stesso indica una situazione piuttosto caotica. Nonostante tu sia una persona molto comprensiva, forse in questi giorni hai dovuto alzare la voce e determinare un’azione molto più incisiva nei confronti di chi ti circonda. Si, perché a furia di fare il buono qualcuno potrebbe metterti i piedi in testa e questa non è una cosa che puoi permettere.

Periodo di riflessione che riguarda il lavoro e le relazioni con gli altri: potresti anche decidere di non fare più una certa attività oppure concludere un accordo che non ti interessa più. In ogni modo, entro metà Agosto tutto è possibile!

Oroscopo Pesci

Almeno fino a mercoledì consiglio di fare grande attenzione alle spese! In ogni modo, vedo grandi progetti in cantiere per l’autunno: chi lavora a provvigione o magari ha bisogno di consensi, da Ottobre avrà un grande oroscopo. Ci stiamo preparando ad una grande svolta: mi sento di essere molto positivo nei confronti di quelli che stanno aspettando una risposta per una questione legale oppure hanno bisogno di un permesso per costruire qualcosa di importante, per lavorare.

Ci vorrà un pò di pazienza ma si metterà tutto per il meglio! Il mese di Agosto, ed in particolare la prima parte del mese, sarebbe da dedicare quasi interamente ai sentimenti: le stelle saranno quantomeno favorevoli!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!