Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: lunedì 17 giugno giugno 2019.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì giugno 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Sopratutto in mattinata avrai una grande vitalità, nonostante questo sia un momento non di fermo, ma è probabile che alcuni progetti si siano bloccati e tu sia anche in attesa di novità. Continua questa fase molto importante soprattutto per sperimentare nuove situazioni.

Ho spiegato tante volte che anche se questo è un anno che propone solo situazioni a termine, non devi arrenderti! Alla fine del mese potrebbe arrivare una bella soddisfazione. In amore ci sono buone opportunità di fare incontri.

Oroscopo Toro

Si affaccia una settimana importante! Ricordo che tutti quelli che hanno un’attività imprenditoriale o che possono fare cose importanti nell’ambito del lavoro, possono contare su un 2019 molto valido. E addirittura entro la fine dell’anno si arriverà ad un grande progetto.

I più fortunati potrebbero guadagnare di più, altri semplicemente supereranno un esame. Un amore nato nelle ultime settimana sembra molto importante: credo che quelli più motivati passeranno una grande estate.

Oroscopo Gemelli

Questa settimana con Venere nel segno, rappresenta non solo un modo più emotivo e positivo di esporsi verso gli altri, ma anche il ritorno di una certa vitalità sentimentale. D’altronde, ultimamente hai avuto qualche problema soprattutto di lavoro, di soldi, di contratti. E quindi non è escluso che ci siano state anche polemiche e disguidi burocratici.

Chi ha fatto un esame non è stato contento del risultato ed è sempre un pò in dubbio se continuare o no un certo percorso. Giovedì e venerdì saranno giornate migliori!

Oroscopo Cancro

Apertura di settimana pensierosa, ma non è detto che questi pensieri riguardino per forza una chiusura o un problema irrisolvibile. Anche quelli che stanno per iniziare un nuovo progetto sono particolarmente tesi: dal 21 si riparte col lavoro, forse ci saranno novità ma non è tutto chiaro.

Potremmo dividervi in due categorie: quelli che stanno iniziando un nuovo lavoro e quelli che restano in pena perchè non saranno se funzionerà e quelli che vogliono cambiare ma ancora non hanno avuto conferme. Tutto questo porta incertezze anche a livello sentimentale.

Oroscopo Leone

In questo periodo sei molto fiero, orgoglioso e battagliero! A breve avremo un oroscopo migliore perchè Giove sarà in ottimo aspetto al tuo segno e anche Marte sarà favorevole. Ne parlerà tra qualche settimana.

Però i progetti che nascono ora, le trattative e i colloqui di questa parte del mese sono rilevanti perchè possono produrre qualche effetto valido entro poche settimane. Le uniche giornate sotto tono saranno quelle di giovedì e venerdì. Recupero anche in amore.

Oroscopo Vergine

Sembri veramente pronto ad una grande scatto, ad una grande partenza che coinvolgerà tutta l’estate! E il 2019 avrà un gran finale: l’anno è partito un pò basso, e in particolare Gennaio è stato un mese di crisi per l’amore e i rapporti, ma ora sei in crescita. E piano piano volerai!

Credo che la maggioranza di voi debba solamente sbloccare qualche emozione negativa, e qui mi riferisco soprattutto a quelli sempre troppo critici nei confronti degli altri e di loro stessi. Sul lavoro arriva una stagione con più risposte, specialmente dopo il giorno 21!

Oroscopo Bilancia

L’inizio di settimana sembra molto faticoso soprattutto per chi ha iniziato un nuovo lavoro: le responsabilità pesano e alcune risposte non arrivano! Un’incertezza potrebbe diventare anche un motivo di malcontento, legato al fatto che in questi gironi pensi di non essere appagato e di fare una cosa che reputi del tutto inutile o comunque senza prospettive per il futuro.

Ci sono molti nemici da combattere, e purtroppo non ci sarà una vittoria immediata! Chi ha da poco finito un lavoro, non ha certezze per il futuro, ma è chiaro che entro la fine dell’anno dovrai fare una scelta. O dentro o fuori. L’amore può occupare uno spazio più ampio nella vita di tutti i giorni.

Oroscopo Scorpione

Questa settimana produce un effetto rivalsa importante! Ultimamente ci sono stati tanti problemi e voglio ricordare che gli ultimi due anni sono stati davvero pesanti e purtroppo c’è anche chi non si è ancora risollevato! In questa seconda parte del 2019, fortunatamente, si può contare su qualcosa in più.

In particolare dal giorno 21 puoi mettere le basi per un buon successo che arriverà entro la fine dell’anno. Sarai protagonista! Al limite potresti pensare di vendere qualcosa che non ti serve più, limitando le preoccupazioni. Inizio di settimana interessante anche per le relazioni d’amore.

Oroscopo Sagittario

Settimana importante grazie a Giove favorevole! Tu sei una persona schietta, leale, e un pò come accade al Leone, sei pronto a farti nemici pur di portare avanti i tuoi ideali! In questo periodo potresti avere qualcuno che blocca la tua evoluzione oppure ci sono troppi galli a cantare, e quindi non ti va di metterti in gioco a queste condizioni e preferisci aspettare che gli eventi maturino.

Tuttavia i nuovi progetti sono favoriti. L‘amore, invece, in questi giorni sembra un pò lontano. E soprattutto dal punto di vista fisico, sei lontano da una persona!

Oroscopo Capricorno

La settimana si apre con la Luna nel segno! E’ una bella compagnia che durerà fino a mercoledì e ti regalerà una buona forza! Purtroppo certi accordi contrattuali non si sbloccano! Ricordo che molti di voi stanno cercando un nuovo socio, o un nuovo lavoro, ma per ora sono bloccati. La situazione sentimentale mi sembra un pochino più tranquilla.

Dopo la crisi di Marzo-Aprile, c’è chi è tornato a fare pace e chi ha messo una pietra sopra ad un legame diventato oramai inutile. Quindi, in entrambi i casi mi sembra che tu sia molto più positivo.

Oroscopo Acquario

Stai vivendo una fase di grande trasformazione! E come in tutte le fasi critiche, in tutte le metamorfosi, c’è bisogno di un fisico bestiale, ma soprattutto di soldi, di idee e progetti, anche se forse non sono del tutto realizzabili. Potresti essere molto indeciso su cosa fare: se alcuni percorso non si sono interrotti, si interromperanno!

E’ una cosa che sto dicendo dall’autunno scorso: Maggio è stato il mese delle gradi interruzioni, mentre Giugno sarà quello dei recuperi. In amore non ci sono grandi novità ma va sicuramente molto meglio rispetto al mese scorso.

Oroscopo Pesci

Settimana di buoni auspici! Venerdì arriva il Sole nel tuo segno: la seconda parte di questo mese di Giugno può portare quell’informazione, quella conferma che molti attendono da tempo, soprattutto per ciò che riguarda il lavoro. Chi per esempio, deve sottoscrivere un nuovo patto, accordo, sarà forte fino a tutto mercoledì.

In amore, invece, possono nascere piccole difficoltà, dei problemi da superare. Due giornate emotivamente molto forti saranno quelle di sabato e domenica.

