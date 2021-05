Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di lunedì 10 maggio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 10 maggio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Posso dire che l’inizio di questa settimana é un po’ pesante: Marte in aspetto dissonante ogni tanto crea piccoli fastidi fisici che diventano anche un blocco emotivo. Chi sta soffrendo, chi ha un problema personale o magari non si sente in perfetta forma, inevitabilmente riesce a dare meno.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Queste sono giornate particolari: avere la Luna del segno non puo’ che indicare un piccolo grande progresso. Anzi, credo che questa sia una delle settimane più intriganti del mese di Maggio, non solo per cercare di risolvere un problema ma anche per sistemare alcuni conti in sospeso. Infatti, sappiamo che dal punto di vista economico ci sono stati dei momenti di grossa difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei coinvolto da un grande cielo! Con Mercurio e Venere attivi nel segno questo e’ un periodo forte, anche per quanto riguarda le relazioni. Anzi, questo mese di Maggio potrebbe essere importante soprattutto in amore. E qui mi rivolgo non solo alle coppie che hanno vissuto una crisi ma anche quelle che si sono lasciate, a quelle che hanno avuto difficoltà serie.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devi cercare di ritornare a vivere le emozioni a tutto tondo, privilegiando sensazioni speciali, armonia, voglia di fare incontri! Questo e’ un momento interessante anche per cercare di superare quella rabbia e quel nervosismo che ogni tanto Marte, transitando nel segno, porta e comporta! Sara’ possibile? Certamente si! La giornata più interessanti della settimana sarà quella di sabato

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sei reduce da un Aprile pesante! In questo momenti ti aspetti molto anche dagli altri perché sei convinto, e certamente questo é vero, di avere fatto il massimo per persone che hai amato e che ti hanno amato. Addirittura, ci sono state delle coppie che si sono lasciate e poi ora stanno tentando un recupero. Tu metti sempre alla prova le persone ma in questi giorni devi cercare di dare qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

I prossimi dieci giorni possono essere un po’ conflittuali: attenzione soprattutto se ci sono degli amici non chiari, se magari qualcuno ha parlato male di te, voci di corridoio, situazioni strane! Dipende poi dalle emozioni che vivi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Non devi fermarti proprio ora! Quando si ha un ottimo cielo come questo, Venere e Mercurio favorevoli assieme a Saturno, ci si trova al centro dell’attenzione! Quello che devi fare é semplicemente cercare l’attenzione degli altri, in senso positivo pero’! Se ci sono dei problemi di lavoro, delle dispute, adesso si puo’ trovare anche una piccola soluzione. Novità in arrivo!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questa Luna in opposizione provoca un ritorno di sensazioni particolari. Poi fatto di non avere molte certezze per quanto riguarda lavoro e denaro, é sempre un problema, specie per un segno come il tuo che cerca forza ed energia anche nei rapporti con gli altri, nei rapporti d’amicizia-

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questi giorni sei molto arrabbiato, molto agitato: a riprova di questo posso pensare che nelle relazioni sentimentali e di lavoro ci siano troppe cose da dire e da ridire. Il periodo e’ conflittuale e puo’ creare qualche piccolo disagio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In quest’inizio di settimana sei più forte grazie a questa Luna favorevole ma anche a questa concentrazione di pianeti in un segno d’aria che possono essere importanti per te, perché sviluppano buone idee e potrebbero dare un indirizzo nuovo per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sei coinvolto da meno problemi rispetto al passato. Tu hai bisogno di riflettere sulle cose. Ho sempre spiegato che tu hai una doppia veste; da una parte sei legato ad Urano, pianeta governatore del segno che rappresenta l’esplosione e il cambiamento, ma dall’altra sei anche comandato da Saturno, pianeta della lunga riflessione-

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Senti che c’é qualcosa che non va in famiglia e in amore. E’ chiaro che il tasso d’insoddisfazione varia a seconda della persona che sta al tuo fianco: se é una persona con cui ci sono state gravi crisi nel passato, nei prossimi dieci giorni devi fare molta attenzione.

Che dire soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!