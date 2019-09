Paolo Fox Oroscopo 2019: 7 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo oggi Paolo Fox: sabato 7 settembre 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 7 settembre 2019. Immancabile anche per il mese di Settembre l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Sabato e domenica sono due giornate in cui potresti sentirti estremamente affaticato o magari preoccupato in vista degli impegni di metà mese. Come ho avuto modo di spiegare più volte, non sono pochi quelli che devono rimboccarsi le maniche e far vedere quanto valgono.

In questo weekend c’è una tensione che si riversa nel lavoro e in famiglia, speriamo non in amore!

Oroscopo Toro

Queste 48 ore del weekend sono davvero interessanti: grazie a questa Luna favorevole, molti di voi avranno la possibilità di rivedere un amore, di spingersi oltre a livello sentimentale. Periodo importante, di gratifica se intendi portare avanti un progetto.

Molte situazioni si sbloccheranno. Anche chi vuole programmare eventi di un certo peso può contare sull’aiuto delle stelle!

Oroscopo Gemelli

Nelle ultime 48 ore la stanchezza si è fatta sentire, eccome! Fortunatamente questo fine settimana regala qualche emozione in più. Spero che tu non abbia discusso, che tu non abbia avuto problemi con il partner. Se così fosse, cerca di recuperare.

Queste due giornate invitano ad essere prudenti anche con le spese, perchè quando sei un pò arrabbiato, per soddisfare te stesso ti togli qualche sfizio e finisci per spendere troppo! Attenzione alle provocazioni.

Oroscopo Cancro

Conviene moderare lo spirito polemico che è presente in tutti voi! C’è qualche momento di indolenza e stanchezza. Sono 48 ore che provocano un pò di agitazione: ultimamente sei stato male o ci sono state preoccupazioni per il lavoro.

Non c’è stato un attimo di tranquillità, ma anche tu hai diritto a riposare. Cerca di farlo in questo weekend! Fatti scivolare addosso eventuali provocazioni che potrebbero nascere in amore e anche sul lavoro.

Oroscopo Leone

Ad inizio settimana ho detto che ora comandi tu, che puoi fare scelte importanti, che ti senti nelle condizioni per poter dettare le tue regole. Nonostante spesso ritieni di poter fare a meno di tutti, bisogna dare spazio ai sentimenti!

Dopo una separazione passi anche mesi da solo, ma bisogna riconoscere che il fatto di poter donare la propria generosità è importante. C’è qualcuno che ha bisogno di te come anche tu hai bisogno di una persona accanto.

Oroscopo Vergine

Le ultime due giornate sono state un pò giù di corda, ma in questo fine settimana sarà il contrario! Saranno 48 ore di forza per i sentimenti, per le relazioni. In questo periodo abbiamo ben quattro pianeti nel tuo segno.

Quindi, è molto difficile che tu non viva cambiamenti a meno che tu non ti sia chiuso in casa dalla mattina alla sera! E’ tempo di fare nuove amicizie che possono cambiare la tua vita!

Oroscopo Bilancia

Solitamente sei molto paziente, ma anche la tua pazienza ha un limite! Queste 48 ore del weekend sono un pò particolari: se una storia non funziona, se una persona non è proprio solidale con te, cerca di mantenere la calma perché potrebbe esserci qualche disagio.

Hai la tendenza a vivere tutto un pò troppo di petto. Il consiglio? Cerca di essere cauto e di evitare complicazioni perché quello che dici ora potrebbe essere valutato come negativo da chi ti sta attorno. Tensione anche a livello fisico!.

Oroscopo Scorpione

Negli ultimi tre o quattro mesi ci sono state vicende lavorata che non ti hanno convinto: c’è chi ha cambiato gruppo, ruolo, riferimenti, magari suo malgrado. Ma adesso conviene fare buon viso a cattivo gioco, anche in considerazione del fatto che l’autunno alla fine aggiusterà il tiro!

Certo, chi lavora come dipendente dovrà accettare qualche compromesso in più. In questo weekend la Luna favorisce i viaggi e gli spostamenti!

Oroscopo Sagittario

Sabato e domenica sono giornate particolari in cui avrai voglia di rilassarti un pò. E dalla fine di Agosto che stai vivendo una fase un pò confusionale: c’è chi reagisce mettendosi in un angolo e chi non sta fermo un attimo! La maggioranza di voi ad Agosto ha viaggiato, si è mossa, ha fatto di tutto per non pensare a quelle che sono le problematiche del momento!

Ma ora è il momento di affrontare alcune questioni di soldi oppure rivedere un programma o un progetto che rispetto all’anno scorso non è più valido. Bisogna rivedere alcune scelte di vita!

Oroscopo Capricorno

Avere la Luna nel segno regala una buona fortuna, una buona energia! E’ un cielo importante per chi vuole spostarsi, per chi vuole cambiare. Per esempio i più giovani e tutti quelli che possono mettersi in gioco in altri ambienti, in altre città, ora hanno decisamente una marcia in più!

Oroscopo interessante per fare progetti a lunga scadenza: il gioco torna nelle tue mani. In questo momento puoi giocare una carta che fino a qualche mese fa non pensavi di avere disponibile!

Oroscopo Acquario

Sabato e domenica sono giornate che portano delle emozioni particolari a tutti quelli che sono rimasti fermi in amore. In questo periodo può decollare una nuova amicizia. Però devi mettere a posto la forma fisica e certe questioni di lavoro, perchè ultimamente ci sono state parecchie difficoltà, anche marginali.

Non sottovalutare piccole cure e cerca di occuparti un pò di più della tua serenità.

Oroscopo Pesci

Ottobre e soprattutto Novembre saranno due mesi amici di grandi soddisfazioni! Ma purtroppo al momento vivi qualche momento di tensione, hai preoccupazioni per la famiglia, per la casa, per qualcosa che non va nel giusto verso!

Ti trovo molto nervoso e questo può essere un problema nelle discussioni: non esagerare! Questo weekend aiuta a recuperare un pò di forma fisica, specie se nel corso delle ultime 48 ore ci sono stati guai!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!