Paolo Fox, Oroscopo 27 ottobre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo momento molti pianeti sono contrari ma questo non significa che l’amore non c’é, forse potresti essere solo più nervoso o instabile. Le responsabilità in casa possono pesare proprio nella vita sentimentale e in quella lavorativa. Scorpione e Vergine sono segni di riferimento, usa maggiore prudenza con Bilancia e Capricorno, che sono spesso contrari o lontani dalla tua natura.

Oroscopo Toro

Sono giornate di recupero, preludio di un momento di grande passionalità che arriverà nell’ultima parte del mese. I rapporti con Capricorno e Pesci sono importanti come di consueto, ma anche Scorpione, segno opposto al tuo, in questo periodo potrebbe colpirti. Questa situazione deve essere vissuta con molta attenzione, soprattutto se hai molte spese e conti da tenere sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Puoi concludere un affare molto importante! E non avendo più tanta ansia, sarà possibile vivere qualche bella novità. Certo, molto spesso non hai un solo attimo di tempo per te stesso, e questo é sbagliato. Sfrutta queste ore e non discutere con una persona di famiglia. Nei rapporti con l’Ariete può esserci più feeling, confidenze con l’Acquario, grande risveglio della passionalità col Leone!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo periodo vivi una situazione davvero molto gratificante: soprattutto se devi verificare la tenuta di un amore, questo é il momento migliore! Molti pianeti favorevoli aiutano anche la vita sentimentale, favoriti i rapporti con Scorpione e Pesci. Nel caso tu ti sia un pò isolato, riprendi contatti con il mondo esterno: é necessario ripartire.

Oroscopo Leone

Non é improbabile che in questi giorni tu possa fare una conoscenza speciale! Le giornate più interessanti in questo senso saranno quelle di metà settimana. Arriveranno le soluzioni a certi problemi, ma ricorda di non spendere troppo. Raccomando massima attenzione in tutte le questioni finanziarie. In campo sentimentale, Ariete e Gemelli sono segni che possono attrarre!

Oroscopo Vergine

Molti pianeti sono favorevoli e lo saranno ancora di più a Novembre, un mese di grandi opportunità! Marte indica la necessità di recuperare forza fisica e mentale. Avrai qualcosa da dire ad una persona che ti interessa! Ci sarà gran feeling nei rapporti con lo Scorpione, e alla fine riuscirai a fare pace anche con Toro, Pesci e Capricorno, segni di riferimento perché riescono a darti sempre molta energia.

Oroscopo Bilancia

Devi cercare di risolvere un problema personale anche perché ora la tua parola vale molto! Mai come in questo periodo senti di poter governare tutte le tue emozioni. Restano scontri con una persona del Cancro. Le stelle sono pronte a procurare incontri molto eccitanti, specie con una persona Sagittario, anche se ora sei molto più preso dal lavoro.

Oroscopo Scorpione

Se ti senti piuttosto teso, cerca di evitare qualsiasi tipo di conflitto, anche solo verbale. Ci sono ansie da allontanare e discussioni in amore. In ogni modo, questo periodo spinge in avanti determinati progetti e rende molto forte il tuo desiderio di fare nuove amicizie. Pesci e Capricorno sono segni di riferimento per te. Mentre se incontri una persona Toro sarà attraente e al tempo stesso difficile da capire.

Oroscopo Sagittario

I rapporti che partono in questo periodo sono positivi grazie a determinati pianeti veloci molto favorevoli. Se il tuo cuore é solo da troppo tempo, non devi smettere di cercare! Leone e ariete sono segni che possono darti man forte, mentre Con Gemelli e Vergine possono esserci discussioni di troppo. In generale questo é comunque un periodo di riscontri importanti.

Oroscopo Capricorno

E’ un momento strano per l’amore, anche i rapporti più importanti possono essere messi in discussione. E non é escluso che possa nuovamente tornare a galla qualche problema, soprattutto nei fine settimana. I pianeti dell’amore e della creatività sono due volte positivi per i nuovi legami. C’é qualche discussione di troppo nei rapporti coi segni Ariete e Cancro, mentre una persona Bilancia potrebbe crearti diverse difficoltà.

Oroscopo Acquario

Se in questo momento nasce una storia bisogna fare di tutto per potenziarla, per rafforzarla. La situazione non é bloccata ma a volte sei proprio tu che cerchi chissà cosa! Nell’ambito del lavoro riemergono problemi o ritardi, e questo toglie tempo all’amore. Favorite e molto intriganti le storie che nascono col segno del Sagittario, non altrettanto quelle col Leone!

Oroscopo Pesci

Le emozioni nate nel corso delle ultime settimane sono interessanti cosi come i nuovi incontri. Avremo poi un ulteriore traguardo positivo da raggiungere, perché tutto quello che cerchi di fare adesso sarà avvantaggiato da buone stelle. Già dal prossimo mese di Novembre avrai la possibilità di fare molte cose in più. Non sottovalutare gli incontri, specie coi segni Ariete, Cancro e Scorpione.

