Paolo Fox, Oroscopo domenica 27 Ottobre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Ariete

Sei una persona forte e sempre molto sincero, anche a costo di diventare poco diplomatico. Solo che a volte e’ meglio tacere piuttosto che sollevare problemi e magari vivere tensioni eccessive.

In questa domenica è importante evitare scontri diretti con persone che potrebbero rappresentare un ostacolo; all’orizzonte ci sono spese impreviste per una questione legale o per una questione che riguarda la famiglia.

Oroscopo Toro

Ci avviciniamo a Novembre e le stelle saranno migliori soprattutto per i rapporti sentimentali e per quelle persone che devono parlare chiaro in un legame. Devo dire che nel corso degli ultimi tempi ci sono state delle preoccupazioni, tensioni.

Non vorrei che tu vivessi tutto con troppa ansia: attenzione nei legami che hanno vissuto una crisi. Con un ex e’ forse meglio trovare un accordo che finire a discutere.

Oroscopo Gemelli

E’ una domenica che invita a parlare chiaro, soprattutto se ci sono stati momenti di difficoltà tra giovedi e venerdi; avere Marte positivo significa anche possedere una grande carica e una grande energia che va sfruttata.

Chi ha un’attivita’ in proprio, anche in previsione delle nuove stelle positive di Dicembre, finalmente puo’ iniziare ad ingranare. Devi ripulire la tua vita di tutte le inutilita’ caricate negli ultimi tempi, in particolare dall’autunno dell’anno scorso.

Oroscopo Cancro

Non e’ escluso che questa domenica porti qualche disagio. Gia’ sabato ci sono stati momenti di tensione che possono variare a seconda del rapporto che stai vivendo, a seconda anche del legame familiare che hai nella tua vita.

Sono giornate interessanti per i soldi e anche chi ha un’attività in proprio puo’ cambiare un progetto.

Oroscopo Leone

In questa domenica le situazioni d’amore possono essere avvantaggiate anche se in maniera limitata: e’ vero infatti che abbiamo una Luna favorevole ma restano contrari Sole, Mercurio e Venere.

Questa fine del mese porta qualche obbligazione di troppo, qualche pensiero o tensione che dovranno essere amministrate con molta saggezza. Potresti preparare un discorsetto da fare ad una persona particolare e non sarai tenero.

Oroscopo Vergine

Questa Luna indica la voglia di recuperare un pò di sicurezza, e per te la sicurezza non arriva dall’amore o comunque non solo dell’argomento sentimenti, ma arriva dai soldi, dal lavoro.

Ecco perche’ c’e’ chi lavora di più c’e’ chi vuole sempre fare di più Spesso hai paura che possano arrivare nella tua vita dei periodi neri e quindi tendi a mettere risorse da parte. Cerca di ottimizzare la tua vita

Oroscopo Bilancia

Questa domenica con la Luna nel segno apre le porte ad un’emozione importante, ad una relazione che potrebbe essere molto bella da gestire nel corso dei prossimi mesi. Hai bisogno di certezze e a volte per paura di essere abbandonato puoi persino vivere due storie.

Hai la tendenza ad avere sempre tutto a portata di mano e la paura di non avere piu’ riferimenti in futuro e’ talmente grande che a volte pensi di fare cose senza pensarci.

Oroscopo Scorpione

Le stelle di questa domenica aiutano, e il prossimo fine settimana sara’ importante per vivere delle grandi emozioni. Tra lunedi e martedi avremo Sole, Mercurio, Venere e Luna nel segno, quindi una concentrazione di pianeti molto importante.

Quattro pianeti su 10 nel tuo segno, ma soprattutto grande favore anche da parte di Saturno. Difficile che non capiti qualcosa di positivo ma soprattutto in questi giorni anche le cose piu’ difficili, quelle che ad Agosto avevano portato agitazione, tornano ad essere gestibili

Oroscopo Sagittario

E’ una domenica importante, di grandi emozioni, ma soprattutto di piacevoli incontri. Avere molti pianeti favorevoli tra cui anche Marte significa liberarsi di un peso, regalare agli altri positivita’.

E’ un periodo in cui puoi fare grandi progetti. Non esitare a non fare una vita che non ami, non chiuderti per pigrizia, perche’ potresti avere piu’ voglia di situazioni nuove. La fortuna aiuta gli audaci e tu sei un audace.

Oroscopo Capricorno

Si prospetta un periodo importante, i prossimi mesi saranno di grande rilievo. devo dire, Questa domenica pero’ marcia al rallentatore. Un rallentamento che ti potrebbe anche non dispiacere, perche’ restare un po’ in disparte spesso e’ utile per pianificare progetti in vista del futuro.

Spesso ti fermi molto a pensare prima di fare scelte: in famiglia c’è qualcosa da discutere. Gia’ da venerdi sera dovresti aver notato un certo calo fisico, recupero da martedi

Oroscopo Acquario

In questa domenica devi cercare di risolvere e sbrogliare qualche problema, le possibilita’ ci sono, ma devo dire che ci sono ancora afflitti o preoccupazioni per il lavoro.

Nelle relazioni d’amore che hanno mostrato la corda, in cui uno dei due e’ pessimista oppure polemico, possono nascere delle forti insoddisfazioni, che saranno ancora piu’ pesanti tra lunedi e mercoledi. Attenzione alle proposte, non tutte sono valide.

Oroscopo Pesci

Non sottovalutare le cose che nascono dall’oggi al domani. Le nuove amicizie possono diventare importanti nel corso delle prossime settimane. Avere Sole, Mercurio e Venere favorevoli e’ utile: da Dicembre si potra’ anche risolvere una questione economica o legale.

In questi giorni potresti avere rivalutato un amore; se hai recuperato un rapporto finito nel passato forse hai scelto piu’ con l’istinto che con la razionalità. Novembre sarà un mese in cui alcuni nodi arriveranno al pettine e alcune coppie dovranno affrontare un piccolo test per capire se sono ancora unite o no.

