Paolo Fox Agosto 2019: giovedì 29 agosto 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo oggi di Paolo Fox: giovedì 29 agosto 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 29 agosto 2019. Immancabile anche per il mese di Agosto l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Quelli che stanno preparando un grande ritorno in scena non saranno insoddisfatti, perchè più ci avviciniamo alla fine dell’anno e maggiori saranno le possibilità di recupero.

Inoltre, va detto che queste sono giornate di grandi iniziative anche per quanto riguarda i sentimenti; è vero, Agosto non è stato facile, ma tra Settembre e Ottobre c’è chi potrà fare di più per riavvicinarsi ad una persona che ora sembra lontana

Oroscopo Toro

Da qualche mese non riesci più a sopportare quello che magari qualche anno fa era routine o comunque sembrava conforme a ciò che desideravi. Evidentemente c’è una grande volontà di riscatto, di rinnovamento.

Più ci avviciniamo alla fine dell’anno e più arriveranno risorse. Certe questioni legali e finanziarie, potranno essere gestite positivamente.

Oroscopo Gemelli

In amore non volete mai annoiarvi. Ed ecco perchè cercate persone che siano un pochino sfuggenti. Attento a qualcuno che, magari ritornando dal tuo passato, vuole stare con te però senza dare eccessive garanzie. La realtà è che molti di voi desiderano avere delle amicizie amorose.

Ma quelli che sono sposati devono stare attenti alle attrazioni fatali! Chi ha una bella storia, chi da poco si è trasferito, può portare avanti qualche novità. Da qualche buona idea può nascere un grande percorso.

Oroscopo Cancro

E’ il momento di capire come desideri vivere. Perchè se scarichi quest’emozione sul partner o sui familiari, oppure porti avanti situazioni che possono agitare il tuo animo, non solo rischi di agitarti ulteriormente, ma anche di allontanare qualcuno.

Questa giornata parte in maniera piuttosto faticosa, consiglio prudenza!

Oroscopo Leone

Luna favorevole: sono 48 ore importanti per ribadire un amore. Qualche giorno fa dicevo che se una storia vale lo dimostrerà tra Settembre e Ottobre. Perchè i prossimi due mesi saranno un banco di prova per tutte le relazioni.

Chi ha una storia da molti anni, potrebbe essere tentato da un tradimento o dovrà affrontare qualche piccolo problema, superabile nel tempo. Chi sostituisce una grande storia finita con una nuova relazione, potrebbe vivere Settembre e Ottobre come mesi di prova.

Oroscopo Vergine

Qualcuno sarà costretto a metter più volte mano al portafogli. C’è stata un fase di grave disagio. Potresti esserti sentito ferito oppure c’è una sorta di blocco nella professione. Hai notato che anche se ci sono state delle avversità, anche se qualcuno ha cercato di farti del male, alla fine non ci è riuscito. Grazie alla tua buona volontà stai recuperando terreno.

L’amore può tornare protagonista. C’è chi adotta un animale, c’è chi semplicemente vive emozioni diverse. Per tanti motivi, il tuo cuore batte forte!

Oroscopo Bilancia

Non mancano novità, consensi e soddisfazioni. Però a fronte di tanto impegno, tante energia è stata sprecata ed ecco perchè mi sembri un pò più pensieroso del solito.

Diciamo che sono due giornate che vanno al rallentatore; rimanda a venerdì ogni discussione che potrebbe potenzialmente comportare dei rischi in amore. Anche nei rapporti familiari, ci vuole prudenza!

Oroscopo Scorpione

Continua lo stato di forza che per te è solo agli inizi, perché i mesi più importanti saranno Settembre e Ottobre! E’ un momento che richiede trasformazioni, qualcuno vorrà cambiare lavoro o qualcosa nell’ambito della sua professione.

C’è anche chi tenterà di crescere, piccole o grandi rivoluzioni in atto. Hai la necessità di fare dei profondi cambiamenti, anche a livello interiore.

Oroscopo Sagittario

Quelli che hanno una bella storia possono promettere amore eterno! Ma attenzione, perchè soprattutto i giovani si lasciano un pò troppo prendere dalle emozione del momento. L’amore vissuto in questo periodo è un pò spericolato, ed ecco perchè non bisogna fare il passo più lungo della gamba.

Qualcuno ci ripensa; le persone più mature o più assennate possono comunque fare progetti per la seconda parte dell’anno. Non bisogna sottovalutare nuove chiamate di lavoro anche in vista dell’autunno.

Oroscopo Capricorno

Giovedì è una giornata un pò faticosa nel lavoro e nei rapporti con gli altri, ma da venerdì si recupera. In arrivo due giorni di probabili discussioni.

Spesso tu non ami le lunghe conversazioni, ma la sintesi, ti trovi di fronte a persone troppo logorroiche. Arrivano giornate un pochino pepate!

Oroscopo Acquario

Quelli che negli ultimi due o tre mesi hanno iniziato una storia o che convivono da poco tempo, sono improvvisamente irascibili e nervosi. Tra Settembre e Ottobre qualcuno avrà anche dei vantaggi, magari inizieranno nuovi progetti o nuove collaborazioni con altri gruppi di lavoro.

In questi giorni è come che tu sperimentassi situazioni nuove o nei prossimi mesi avessi a che fare con delle problematiche che non hai mai affrontato. Ogni si potrà fare una certa confusione.

Oroscopo Pesci

Settembre è vicino e maggiori saranno le occasioni da sfruttare. Molti di voi potranno contare su due mesi di grande rilevanza. Ecco perchè tutte le situazioni di lavoro e le questioni personali andranno spinte già da ora.

Inoltre, chi ha fatto un buon gioco nel recente passato, avrà ancora più consensi. Buone novità per chi cerca l’amore.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!