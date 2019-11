Paolo Fox, Oroscopo giovedì 7 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi di Paolo Fox: giovedì 7 novembre 2019

Giovedì 7 Novembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri.

Oroscopo Ariete

Devo raccomandare a quelli che hanno vissuto crisi d’amore o personali, di guardare al futuro con più ottimismo. Il prossimo fine settimana finalmente annuncia una carica in più: non sarai più immerso nelle polemiche come è accaduto di recente. Ti troverai in una condizione più consona, potrai parlare con più serenità.

Di questi tempi avere le idee chiare non è così facile perchè ti trovi spesso in bilico tra situazioni di grande vantaggio ed altre di grande indifferenza. Certo, non è facile mantenere i nervi saldi!

Oroscopo Toro

La tua creatività non si discute! Infatti, non sono pochi quelli che si occupano di arte, di estetica! Il fatto di avere una Venere dominante significa che ora si possono fare scelte che riguardano anche la casa. Molti si impegneranno per renderla più interessante, o se ci sono le disponibilità per acquistarne un’altra, per cambiarla.

E’ un periodo rivoluzionario anche per le persone che sono attorno a te, con un lieto fine che si annuncia per la fine dell’anno!

Oroscopo Gemelli

Alcune questioni pratiche dovranno essere risolte nel giro di poche settimane, anche se sarà meglio fare le cose con calma. Se c’è un progetto di casa, di acquisto, ci sarà una bella novità ma solo da Dicembre.

In questi giorni stai pensando ad un trasferimento oppure devi avere dei soldi per risolvere un problema. Il prossimo fine settimana porterà un aumento della tua sensualità!

Oroscopo Cancro

Sarà che la tensione è alta, fatto sta che al mattino ti svegli piuttosto agitato. Tuttavia questo giovedì mi sembra molto interessante; il consiglio è quello di anticipare i tempi, di cercare di chiudere tutto quello che può procurare disagio, ricordando che tra venerdì e domenica potrebbe esserci un calo. Da questa sera attenzione alle polemiche, in famiglia e sul lavoro.

Tutto quello che è stato incollato male potrebbe improvvisamente scollarsi entro gli inizi del prossimo anno! Chiusure anticipate e situazioni che devono vederti protagonista ma lontano da un ambiente che non ti piace più!

Oroscopo Leone

Spesso ci sono incertezze perchè tu hai programmi molto importanti, faraonici! Ma il problema è sempre lo stesso, non c’è una grande disponibilità economica! Nell’ambito del lavoro è probabile che entro la fine dell’anno tu debba scegliere una strada nuova.

Quelli che hanno situazioni lavorative cercheranno un cambiamento oppure si affideranno a quella più stabile. Attenzione ai soldi! Recupero sentimentale da stasera!

Oroscopo Vergine

Pare che anche in questo giovedì tu sia un pò sotto il torchio! Nonostante tu abbia un grande cielo, questa Luna in opposizione ti farà sentire una grande stanchezza addosso! Tu vuoi avere tutto sottomano, e soprattutto quando hai forti responsabilità, è molto difficile che tu possa delegare qualcosa.

Ma se vuoi controllare tutto, inevitabilmente arriva stanchezza ed agitazione che si può riversare in amore. Periodo ancora dubbio per i sentimenti.

Oroscopo Bilancia

Questo giovedì parte bene ma finisce un pò a rallentatore. Questo perchè inizia il solito fine settimana sconclusionato: proprio come Ariete e Cancro, negli ultimi fine settimana hai sempre dovuto vivere discussioni e difficoltà. Anche il prossimo weekend non farà eccezione, e anche tu sarai più polemico del solito.

Come ho già detto giorni fa, sei arrivato ad un punto della vita in cui non accetti più compromessi, anzi, sei diventato anche piuttosto caustico nei giudizi. Anche questa sera non fare le ore piccole!

Oroscopo Scorpione

Questo giovedì rivela una sorta emotività! Credo che non ci sia più questa visione negativa del futuro anche se, devo dirlo per dovere di cronaca, il tuo è un segno che forse semplicemente per scaramanzia vuole sempre vedere il bicchiere mezzo vuoto!

E invece adesso dovresti essere più ottimista. Il fine settimana in arrivo riporta in auge i sentimenti!

Oroscopo Sagittario

Questa di giovedì è una giornata un pò sottotono ma nulla che possa bloccare la grande rivoluzione di un segno sempre in crescita, che conosce ostacoli solo in pochi momenti della sua vita. In queste 24 ore, a dire il vero, qualche ostacolo c’è, speciale a livello di contatti con gli altri, di emozioni.

E’ un piccolo rallentamento che sarà superato a breve. Il fine settimana aiuterà l’amore, e quindi non è il caso in ingigantire problemi o di vivere tensioni eccessive.

Oroscopo Capricorno

E’ un giovedì particolare in cui devi lottare con persone che sono un pò contro di te. E tra venerdì e domenica potrebbe sopraggiungere uno stato di apatia e nervosismo ancora più evidente se avrai a che fare con persone che hanno il potere di farti saltare i nervi!

Raccomando un pò di prudenza anche a livello fisico, di salute.

Oroscopo Acquario

Nelle relazioni di lunga data o nelle storie in cui c’è comunque una buona costruttivi, questo è il periodo giusto per fare progetti anche a lunga scadenza. Va detto che il fine settimana può regalare un sorriso, un’emozione, una piccola passione.

Con Marte e Venere favorevoli, anche i nuovi incontri sono da favorire. E questo è importante perché non dobbiamo dimenticarci il tuo è un segno che esce da un Ottobre pesante.

Oroscopo Pesci

La cosa più importante da ricordare è che alla fine di Novembre Giove non sarà più contrario. Questo significa che chi ha una causa in corso o chi è stato messo da parte, da Dicembre tornerà in primo piano!

Al momento sarà molto importante recuperare l’amore; non credo che tutti discutano, però molti si sentono lontani, distaccati. Forse c’è qualche barriera da abbattere!

