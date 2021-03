Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: giovedì 4 marzo 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 marzo 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Penso che tu ti senta un pò meglio anche se, lo ricordo, i primi mesi dell’anno servono a recuperare tutto quello che e’ andato male negli ultimi due anni. Quindi, é normale anche sentirsi affaticati! Spesso, quando abbiamo un oroscopo che inizia a migliorare, e a tal proposito ricordo che quest’anno Giove e Saturno sono favorevoli, si possono anche fare scelte faticose ma che alla fine permettono di liberarsi di molti pesi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Devi ancora fare i conti ancora con questa Luna in opposizione. Ci sono giornate in cui é un po’ più faticoso fare le cose; tuttavia, voglio parlarti fin da adesso del fine settimana, perché sarebbe il caso di viverlo al meglio. Tra venerdì e domenica avremo un incontro, un qualcosa di piacevole.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Pare che qualcosa non vada per il verso giusto. Questa é una settimana di riflessione! Avere Sole e Venere in aspetto conflittuale parla soprattutto di relazioni, perché Marte entra nel segno ma formerà un aspetto dissonante con questi pianeti. Quindi, é facile immaginare che se qualcosa non funzioni in famiglia e nei rapporti con gli altri, tu sia costretto a parlare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devi trovare una nuova strada da percorrere: tra fine Aprile, Maggio e anche Giugno avremo stelle molto interessanti per quanto riguarda il lavoro, ci saranno delle prospettive. Al momento non abbiamo più i pianeti contrari ma ancora non c’é Giove favorevole.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Se cerchi di fare qualcosa per superare gli altri, potresti anche essere tra i vincitori. Certo non é facile perché le complicazioni sono maggiori, perché esci da un Febbraio davvero complesso. Molti hanno cambiato rotta, strada, idea: anche se stai facendo cose nuove, non sono completamente appaganti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Più che parlare di una crisi d’amore, in questo momento dovrei parlare di una crisi di tempo, che può portare anche problemi sentimentali, perché se pensiamo solo al lavoro e alle questioni di carattere economico, evidentemente poi ci sono meno possibilità di parlare e risolvere tante cose.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Dovresti cercare di mettere da parte qualche soldo ma nella realtà questo non è stato possibile, prima di tutto perché 2019 e 2020 sono stati anni che hanno impoverito, le entrate sono state minori, e un pò perchè ci sono troppi problemi da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna si trova nel tuo segno, e questo é certamente un elemento di forza, ma non basta dire che tu sia completamente contento di quello che stai facendo. Anzi, ci sono piccole perplessità da risolvere, tanto più se a che fare con Toro e Leone, segni che come te sono usciti fuori da un Febbraio molto pesante.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Hai bisogno di nuovi stimoli, perché sei fai sempre le stesse cose diventi pigro, ti annoi, e potresti addirittura diventare ipocondriaco, mentre ora bisogna essere molto positivi. Questa giornata di giovedì ti vede un pò perplesso proprio perché questa é una settimana che non offre risposte totali a tutte le tue domande.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Al momento sei in una fase di grande impegno. Posso dirlo, nonostante il 2020 sia stato un anno di blocco per tutti, in fondo per te é stato un anno salutare perché ha permesso di cambiare, di fare scelte nuove. I più fortunati hanno addirittura potuto contare su un’occasione. Oppure, per chi lavora come dipendente, dopo tanta confusione si é arrivati ad un momento di maggiore tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sei uno dei vincitori di questa settimana perché abbiamo stelle importanti! Se hai una sfida in corso penso che avrai belle occasioni. E le giornate della prossima settimana daranno ancora di più. Non bisogna dimenticare che Mercurio, Giove e Saturno sono nel segno, e Marte ha appena iniziato un transito importante.

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Senti che piano piano ti stai allontanando da una situazione critica. Vorrei parlare soprattutto con quelli che hanno chiuso il 2020 con una crisi d’amore: in questo caso si può dimenticare o ricucire uno strappo, dipende dal partner.

