Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di giovedì 22 aprile 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 aprile 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa é un’altra giornata di recupero: voglio osservare questo 2021 in maniera positiva per quanto ti riguarda, perché lo meriti! Non voglio ripetere sempre il discorso che ha fatto di recente, e cioè che esci da un passato complicato, ma lo sai!

Oroscopo Paolo Fox Toro

La Luna in buon aspetto assieme a Venere garantisce un buon rapporto con gli altri. Se si é lavorato bene negli ultimi due anni puoi avere un piccolo premio. Tuttavia, ricordo anche che questo non é un periodo ideale per fare investimenti, per spendere soldi senza ragionamento.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

A volte fai troppo! Vorresti concludere tante cose in una sola giornata e questo probabilmente non é facile, anche perché questo é un giovedì al rallentatore, che puo’ determinare qualche piccolo fastidio nei rapporti con gli altri. Magari cerchi una persona che non ti risponde oppure le risposte che ottieni non sono quelle che vorresti. Ci vuole un po’ di calma ma solo per queste 24 ore!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non devi assolutamente trascurare l’amore perché se é vero che agli inizi di questo mese Venere é stata contraria, adesso invece e’ favorevole! Questo significa che improvvisamente puo’ nascere un amore, puoi sentiti coinvolto da una persona anche solo per un gioco sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Leone

E’ molto difficile che in questa settimana tu riesca a raggiungere uno stato di quiete, anzi! Purtroppo, la quiete é solamente apparente, ed é per questo motivo che ti senti nervoso, a volte anche piuttosto irritante e irritabile. In realtà stai facendo i conti con te stesso, forse ti sei messo in testa di recuperare quello che hai perso negli ultimi mesi, e non é facile. Ci vuole pazienza, specialmente nei rapporti con Acquario e Toro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Tu hai bisogno di tempo per maturare certe scelte, ma adesso si puo’ firmare un accordo, un contratto, magari anche fare cose che avevi abbandonato in passato, recuperarle e in qualche modo anche aggiornarle. Non dimenticare che l’amore é importante, e con questa Venere favorevole puo’ tornare!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Dopo un inizio di Aprile pesante, puoi contare su una fine del mese molto importante. E anche Maggio sarà un mese di recupero! Quindi, nelle trattative, nelle questioni che si sono bloccate alla fine del mese scorso, c’é un margine di guadagno in più.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Durante tutta questa settimana sarà meglio che tu prenda le cose con calma! Si dice farsi scivolare le cose addosso, cerca di farlo perché poi sappiamo che la prossima sarà una settimana impegnativa. Se vuoi dedicarti ai sentimenti, muoviti con prudenza, perché é un periodo in cui sei svogliato. E questo puo’ capitare nelle coppie di lunga data, ma se invece hai incontrato da poco una persona, forse non te la racconta giusta!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Forse é il caso di fare le cose con molta calma, di non rispondere in maniera avventata, ed é un avvertimento che voglio darti anche per venerdì, perché pare che proprio dal pomeriggio fino a tutto venerdì, tu ti senta in collera con molte persone.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Buon recupero dal pomeriggio anche per la giornata di venerdi e direi fino a sabato! Quindi sono due giorni e mezzo importanti per cercare di ristabilire quell’equilibrio che é mancato agli inizi del mese, quando una tua frase é stata fraintesa, quando magari ti sei ritrovato a doverti giustificare di cose che non avevi fatto.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Devi stare un po’ attento ai rapporti interpersonali: se poi frequenti Leone, Toro o Scorpione, servirà doppia pazienza! Ricordo che questo é un anno importante ma ci sono settimane strane. Poi, il tuo segno é governato da Urano, pianeta che in astrologia rappresenta l’elettricità, l’esplosione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questa sera potresti risentire di una certa indolenza. Non tornare su vecchi percorsi! Sappiamo che ognuno di noi ha dei ricordi: a volte per te i ricordi sono dominanti rispetto alla visione del futuro. E quando questo accade si rischiano delle malinconie, dei rimpianti che sono assolutamente da evitare.

