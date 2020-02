Paolo Fox, Oroscopo 20 febbraio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di giovedì 20 febbraio 2020

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornata sottotono in amore per colpa della Luna dissonante.

Cerca di evitare discussioni con il partner. Qualche polemica anche sul lavoro, cerca di fare le cose con cautela.

Oroscopo Toro

Marte è favorevole, l’amore viaggia bene, puoi osare. E a breve anche Venere entrerà nel segno!

Sul lavoro cerca di risolvere adesso eventuali piccoli problemi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Buon periodo per l’amore, cerca di capire da che parte va il tuo cuore. Attenzione solo a qualche incomprensione.

Sul lavoro potresti ricevere un aiuto per risolvere un problema.

Oroscopo Cancro

Potrebbe esserci qualche incomprensione in amore.

Molto meglio il lavoro, oggi potrebbe esserci una buona notizia o una bella novità.

Oroscopo Leone

Oggi e domani sono due giornate positive, che potrebbero aiutare a risolvere un piccolo problema di coppia o in famiglia.

Si può anche risolvere un problema sul lavoro.

Oroscopo Vergine

Ti senti più forte, al punto che se c’è da troncare un rapporto che non va più sei in grado di farlo senza rimpianti.

Sono consigliati i viaggi e gli spostamenti.

Oroscopo Bilancia

Cerca di essere cauto in amore, lascia scivolare le cose e non innervosirti: oggi sarà molto facile perdere la pazienza, il nervosismo è al massimo.

Attenzione anche sul lavoro.

Oroscopo Scorpione

Situazione interessante per quanto riguarda l’amore, si possono fare progetti importanti nella coppia.

Possibili cambiamenti. Sul lavoro sono possibili novità positive.

Oroscopo Sagittario

Giornata contrastante in amore, perché hai Marte in aspetto critico, ma Venere è dalla tua parte.

Cerca di evitare le discussioni. Attenzione alle spese.

Oroscopo Capricorno

Giornata un po’ pesante in amore, cerca di schivare gli attacchi esterni.

Sul lavoro potrebbero esserci dei problemi, ma si recupera a partire da venerdì.

Oroscopo Acquario

Giornata interessante in amore, devi solo cercare di acquistare maggiore fiducia in te stesso.

Sul lavoro ci sono delle questioni irrisolte da sistemare.

Oroscopo Pesci

Hai bisogno di relax, cerca di organizzare qualcosa di divertente con le persone a cui tieni.

Sul lavoro prova a essere un po’ più umile e ad accettare i consigli di chi ne sa più di te.

