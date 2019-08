Oroscopo del giorno di Paolo Fox: domenica 25 agosto 2019

Paolo Fox Agosto 2019: domenica 25 agosto 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 25 agosto 2019. Immancabile anche per il mese di Agosto l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Favoriti i viaggi, i contatti: più ti muovi, meglio stai! A volte pensi che gli altri non ti aiutino, però bisogna anche ricordare che sei proprio tu che spesso ti carichi di più responsabilità di quanto tu possa sostenere! Insomma, tendi a dominare la scena, a tenere tutti sotto controllo anche se inconsciamente così ti affatichi e nel tempo puoi avere difficoltà.

In amore è un’estate tranquilla: i rapporti nati da poco sono rivisti in un’ottica più razionale.

Oroscopo Toro

Parlare d’amore e rivelarsi agli altri non solo è importante ma al momento è addirittura indispensabile! E’ chiaro che chi ha già una storia da molto tempo, la convalida! E’ un periodo buono per pensare ad un figlio, ad una nuova casa.

I progetti nati in questo periodo possono arrivare lontano. Saturno in ottimo aspetto crea grandi opportunità per chi vuole mettersi in gioco, per chi vuole regolarizzare una relazione, per chi vuole parlare d’amore o fare incontri importanti.

Oroscopo Gemelli

Le stelle di questa domenica invitano alla massima attenzione soprattutto per quanto riguarda il lavoro e le questioni personali. Come ho già spiegato in altre occasioni, non è un periodo difficile ma particolare. i prossimi dieci giorni invitano a tagliare tutto quello che c’è di superfluo.

Per chi è profondamente in crisi nel lavoro, o ci sarà una ricerca un pò affannosa di nuove opportunità oppure dovrai rimettere in piedi, ricollocare, ristrutturare una situazione, e non sarà facile. Il successo arriverà in autunno: ci vuole pazienza e coraggio.

Oroscopo Cancro

Avere una grande e importante relazione è indispensabile per te che non sai assolutamente vivere senza amore! Quelli che si sono messi un pò in disparte, devono cercare di recuperare: l’inizio di questa settimana è stato molto pesante, ma questa giornata di domenica aiuta!

Non solo, avremo anche due mesi, Settembre e Ottobre, in cui si chiuderanno tutti i rapporti inutili.

Oroscopo Leone

E’ una domenica che parla in maniera molto serena, che regala qualche emozione in più, che può dare la netta sensazione di avercela fatta! In questo momento molti di voi potranno riversare la propria creatività nell’ambiente e proprio per questo avranno successo!

E’ un momento di forza per tutti quelli che da poco hanno iniziato una storia e vogliono convalidarla!

Oroscopo Vergine

Cavillare e mettersi a fare i pignoli non è affatto consigliabile in una giornata com questa! Tanto più che quest’ultima parte di Agosto porta uno slancio eccezionale nei confronti della vita, della realtà che ti circonda. Ecco perché sto spiegando da tempo che ci potrebbe essere stata o ci sarà una grande illuminazione, una grande voglia di regolarizzare ceti rapporti d’amore.

Potresti anche volerti liberare di un peso, perchè quando abbiamo grandi stelle possiamo dire basta senza soffrire. Nuovi progetti da elaborare per l’autunno.

Oroscopo Bilancia

In questa domenica hai semplicemente bisogno di guarda verso un orizzonte più sereno! Questo può essere complicato per quanto riguarda il lavoro ma può risultate più facile per le relazioni. Voglio invitare tutti quelli che sono rimasti troppo tempo da soli a frequentare gente perchè qui abbiamo un oroscopo che in vista di Settembre può regalare emozioni in più.

Non fare il passo più lungo della gamba con i soldi: qualche ritardo è da mettere in conto a causa di un Saturno ancora dissonante.

Oroscopo Scorpione

Solitamente tu non dimentichi le cose! E anche se cerchi di fare buon viso a cattivo gioco, spesso senti dentro di te una grande ribellione. Quelli che hanno vissuto una crisi di lavoro, che non lavorano più nello stesso gruppo o hanno altre persone attorno, da una parte sono contenti ma dall’altra sono molto preoccupati. Insomma, inizia una fase di revisione che non riguarda solo il lavoro ma anche l’amore.

Come ho già detto qualche giorno fa, se stai con la stessa persona di inizio Agosto, vuol dire che la coppia è davvero forte, che questo rapporto non deve finire. Però, molti hanno vissuto privazioni e devono dimenticare qualche triste trascorso.

Oroscopo Sagittario

E’ probabile che in questi giorni tu debba discutere per il tuo ruolo, per il tuo futuro lavorativo. E’ possibile anche che tu non sappia cosa fare, a chi dare i resti. E quindi, anche questa domenica si rivela una giornata un pò pesante. Non ci sono problemi insormontabili, è chiaro, perché alla fine si risolve tutto: ma rispetto agli inizi di Agosto quando pensavi che un ritorno in scena o un miglioramento sul lavoro fosse cosa facile da ottenere, ci sono più problematiche.

E chi in amore ha fatto una scelta troppo di corsa, adesso si pente!

Oroscopo Capricorno

Che tu sia una fase di grande evoluzione è scritto nelle stelle! Dovresti aver già notato e sentito dentro di te questa grande crescita, questa grande voglia di fare e disfare a tuo piacimento: Venere, Marte, Sole e Saturno sono tutti favorevoli! E questo indicata una grande attrazione anche per situazioni che tempo fa non avresti mai preso in considerazione.

Per esempio, potresti iniziare un lavoro in un’altra città oppure ristrutturare la tua attività lavorativa, diventare capo o comunque più operativo nella tua professione. Rapporti molto interessanti con persone che non vivono nella tua città.

Oroscopo Acquario

Chi ha chiuso una storia nei primi giorni di Agosto o ci ripensa oppure adesso è meno critico. Chi ha avuto solo delle perplessità può andare avanti in maniera più tranquilla. Questa Luna è molto interessante perchè rende brillanti, creativi, perchè in qualche modo regala delle opportunità.

E’ proprio la creatività arma vincente delle persone del tuo segno, in questo periodo è rivalutata! Cerca di organizzare meglio la tua vita e di fare cose in più, superando quella fase di stress ed elettricità vissuta negli ultimi tempi!

Oroscopo Pesci

In questa domenica qualcuno potrebbe essere giù di corda. Non rivangare il passato! Sappi che per stare bene devi liberarti di situazioni che non valgono più. E’ in corso una riorganizzazione totale della tua vita; ed entro metà Settembre si potrà fare qualcosa in più anche per dimenticare tristi percorsi.

In amore o sul lavoro c’è un successo in vista per Ottobre-Novembre, con una fine dell’anno clamorosa per molti di voi: scelte che possono cambiare la vita! Se una persona che ami si è mostrata un pò infedele o se nel recente passato hai avuto dei dubbi, in questa giornata potrebbero tornare a galla certe tensioni!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!