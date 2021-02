Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: domenica 21 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 febbraio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Quando dico che abbiamo stelle buone per l’amore, invito anche a farsi notare in giro, perché se non ci muoviamo le cose non accadono da sole! Ricordo che il compito dell’astrologia é quello di indicare le fasi migliori ma anche quelle più problematiche: per tutto il 2020 hai vissuto una situazione problematica mentre questo 2021 ti riabilita, ma devi anche avere il coraggio di fare scelte drastiche!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Devo dire che molti di voi stanno preparando un bel progetto per metà Marzo. Le prossime tre settimane, infatti, sono molto utili in questo senso. Nonostante ciò, il lavoro é pieno di dubbi. Fino ad ora Febbraio non é stato un mese importante per la professione, a Marzo andrà meglio. C’é chi ha dovuto accumulare anche un pò di fatica o magari non si é sentito e non si sente ancora perfettamente tutelato. Attenzione in amore perché é chiaro che quando si torna stanchi dal lavoro. Si rischia anche di discutere!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In queste 24 ore sei pieno di vitalità: forse già arrivata una buona notizia, uno sblocco. Con questa Venere importante consiglio di recuperare le amicizie. Soprattutto quelli che sono stati soli per motivi personali o di salute, potranno ripartire. Il Sole dissonante indica che devi farti avanti sul lavoro: é come se in questi giorni tu stessi cercando di far vedere quanto vali a persone che sulla base di quello che farai potranno portarti avanti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questi giorni stai osservando quello che accade. In amore potrebbero esserci forti tensioni, pare proprio che tu abbia una grande forza che ti spinge ad andare avanti ma non ci sono grandi prospettive, oppure stanno cambiando. Ho spiegato che fine Maggio e Giugno sarà il periodo più importante ed efficace per tutti quelli che al momento si trovano un pò in balia delle circostanze!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questo é un momento importante per rivalutare un amore: non é detto che tu abbia vissuto una crisi, ma magari sei stato troppo lontano da una persona, che bisogna cercare di recuperare. Non é un oroscopo complesso ma é un oroscopo che invita ad un pò di attenzione, specialmente nei rapporti con gli altri

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In queste 24 ore senti che c’é qualche piccola tensione nell’aria e probabilmente ci sono anche diverse complicazioni che riguardano lavoro, famiglia, casa. Quindi, tutto quello che nasce in questo momento é importante, se sempre tra i segni favoriti, però il fatto di occuparti troppo di lavoro, di questioni pratiche ed economiche, può avere portato qualche disagio in amore e in famiglia. Cerca di recuperare!

Oroscopo Paolo Box Bilancia

Devi tenere conto che queste sono giornate importanti; che un’intuizione, un’occasione, un incontro, potrebbero essere determinanti per il tuo successo! Con questo Sole importante, favorevole, si può andare avanti bene. E’ un cielo che mi piace perché soprattutto per quanto riguarda quelli che vogliono investire sul futuro, ci sono belle novità. Non isolarti, in amore devi fare di più!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

E’ giusto che tu prenda un piccolo momento di pausa, visto che le prime due settimane di Febbraio sono state piene di impicci e ritardi. Ora si può sperare in una fine del mese migliore, e molti dei problemi che ultimamente ti hanno fermato, a Marzo saranno risolti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Con questa Luna opposta sei ancora molto frastornato! Quest’agitazione che provi può variare molto: se in questi giorni sei circondato da persone valide, si tratta semplicemente di vivere qualche momento di stop, qualche ritardo nel corso della giornata, ma se hai persone conflittuali e nervose attorno a te, é chiaro che ti trovi un pò più spaesato.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sei forte quando non devi osservare quello che fanno gli altri ma quando vuoi presiedere, gestire in prima persona le situazioni! E’ tornato il momento giusto per fare certe valutazioni ma anche per portare ogni cosa dalla tua parte. Chiedo un pò di attenzione in amore perché queste sono giornate in cui può anche rifiorire un sentimento!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Abbiamo molti pianeti favorevoli e questo indica veramente un grande rilancio! Ultimamente ho detto di prenderti più cura di te stesso perché spesso riesci ad essere molto più efficace con gli altri che con te stesso: spesso ti preoccupi più di come vanno le cose attorno a te, magari dai molto ad un amico e poi ti trascuri.

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Sembri molto frastornato! Probabilmente sei agitato e nervoso già da venerdì pomeriggio. Non é una vera e propria crisi, pero’ nei rapporti sentimentali si nota una piccola perplessità. Anche chi sta vivendo una nuova storia é contento però dentro di sé pensa che sarà veramente una storia importante solo se reggerà qualche mese.

