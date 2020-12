Oroscopo Paolo Fox oggi, domenica 13 dicembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Domenica 13 Dicembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata nasce in maniera interessante: sarebbe proprio il caso di programmare qualcosa di divertente visto che avremo anche la Luna favorevole assieme a Mercurio, Marte e Sole attivi! Questo é un momento in cui si può risvegliare una grande passione e anche la voglia di fare!

Oroscopo Toro

Hai passato una settimana pesante sia a livello fisico che a livello di emozioni e probabilmente tu sai benissimo a cosa mi riferisco, perché é stato difficile ritrovare serenità. Probabilmente in alcuni rapporti sono nati anche dei contrasti e non posso che consigliarti di avere pazienza!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Devi lasciare il vecchio a favore del nuovo! Il 2021 che sta arrivando sarà un anno rivoluzionario! Per cui, in qualche modo devi cercare di vivere bene ora, devi capire cosa é davvero importante per te. Alcune situazioni scivolano via meglio: é molto probabile che nel giro di pochi giorni ci siano belle novità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questa giornata puoi vivere delle esperienze molto particolari: io mi auguro che dalla prossima settimana, libero dall’opposizione di Saturno, tu possa riuscire a rivedere tutto in maniera molto più rosea! In qualche modo, c’é una situazione di grande vantaggio che inaugura anche un periodo di forza che varrà due anni! La crescita e la riuscita, infatti, riguarda sia il 2021 che il 2022!

Oroscopo Leone

Sei molto nervoso: si completa una settimana pesante! Se ci sono stati rapporti difficili in particolare coi segni Acquario e Toro, cerca di non tirare troppo la corda perché rischia di spezzarsi! Ci sono alcune situazioni che devi cercare di capire e anche di gestire in maniera più tranquilla!

Oroscopo Vergine

Sarà meglio parlare oggi, infatti da questa sera potrebbe nascere qualche tensione. Se ti obbligano a fare una cosa che non ti piace, che non ti riguarda, potresti dire basta! Più ci avviciniamo al prossimo anno e più avrai modo di capire che questo 2020 é stato si difficile, come é capitato a tanti, ma certamente di grande evoluzione.

Oroscopo Bilancia

Sei pronto ad affrontare un cambiamento radicale della tua esistenza! Ci sono prove concrete: qualcuno ha già deciso di cambiare vita o magari, anche se c’é stata una separazione, un blocco, adesso per forza di cose bisogna guardare al futuro in maniera più interessante e positiva. Ricorda che domenica sarà una giornata molto attiva!

Oroscopo Scorpione

Non solo puoi contare su buone intuizioni ma anche su un momento di forza che inaugura una stagione di grandi vantaggi per te! Venere continua il transito nel tuo segno: qui non é certo. Potresti anche rimproverare il partner di averti consigliato male!

Oroscopo Sagittario

Sei in decisa crescita! Devo anticipare di 24 ore dicendo che vivrai una giornata molto interessante grazie alla Luna che sarà nel tuo segno, che invita fin da subito a completare un accordo, a vivere una situazione di maggiore serenità. Ricorda che l’amore può tornare protagonista, e per amore non intendo solo un rapporto di coppia ma anche amicizia, incontri.

Oroscopo Capricorno

In questi giorni sei molto determinato nelle tue idee: il fatto che Venere sia in aspetto buono può anche aver determinato incontri importanti. Marte é ancora contrario, quindi penso che alcuni debbano ancora risolvere piccoli problemi, fastidi fisici anche particolari. Credo che in questo momento un pò di relax farebbe bene!

Oroscopo Acquario

Puoi vincere una sfida! In questo periodo puoi iniziare a pensare alla tua vita in maniera diversa: più ci avviciniamo al 2021 e maggiori saranno le possibilità di innovare, di cambiare. E poi quando sarà possibile anche pensare ad un grande trasferimento.

Oroscopo Pesci

Dovresti parlare con sincerità anche perché oggi sarà più difficile capire come stanno le cose. I rapporti sentimentali più a rischio sono quelli nati da poco, in cui tu sei convinto che qualcosa non va.

