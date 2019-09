Oroscopo del giorno di Paolo Fox: domenica 1 settembre 2019

Paolo Fox Oroscopo 2019: 1 settembre 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo oggi di Paolo Fox: domenica 1 settembre 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 1 settembre 2019. Immancabile anche per il mese di Agosto l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Questa prima giornata di Settembre assomiglia un pò a quella di lunedì scorso, agitata e confusa! Ricordo che quelli che ad inizio Agosto hanno iniziato una nuova storia d’amore, ora potrebbero ripensarci oppure vedere una persona con occhi diversi. Se c’è una sorta di dubbio fra due storie, sarà necessario fare chiarezza. Comunque, al momento lavoro e studio contano più del resto.

Proprio per questo che sei un pò pensieroso, anche per le consuete sperimentazioni, per i nuovi progetti che ti vedono protagonista. Anche chi ha un lavoro fisso deve cambiare o rivoluzionare alcune strategie, ma ci sarà tempo e modo per fare tutto!

Oroscopo Toro

In questo momento puoi anche tagliare e chiudere rapporti che non ti interessano più. Vuoi privilegiare situazioni più importanti! L’amore è come una sfida che puoi vincere nonostante ci siano stati momenti di forte perplessità; nella prima parte di Agosto le coppie più forti si sono riconciliate!

E’ tempo di fare progetti per l’autunno, per l’inverno. E forse è il caso di mettere in cantiere qualche buona idea!

Oroscopo Gemelli

Dopo un paio di giornate pesanti per la forma fisica, per la salute, ben venga questa domenica che regala una buona energia. C’è da dire, però, che questo è un momento in cui potresti rimanere deluso da qualcuno che non è stato leale con te. C’è tanta voglia di fare ma poche occasioni, poche offerte.

C’è anche chi non ha cambiato lavoro ma deve comunque rivedere tutto. In amore è una domenica di recupero, ma è chiaro che avere troppi pensieri per altri motivi può creare disagi anche nei sentimenti!

Oroscopo Cancro

Tutte le coppie che hanno vissuto una piccola grande crisi, ora devono cercare di evitare forzature. Questa domenica può portare qualche momento di tensione in famiglia e nei rapporti con gli altri. Se ci sono problemi di soldi in casa, sarà meglio parlare chiaro.

Dal punto di vista sentimentale, invece, pare che tu abbia bisogno di maggiori garanzie, mentre sul lavoro serve più tempo per attuare certe nuove strategie che hai in mente.

Oroscopo Leone

Ecco una domenica molto interessante per te che hai tanta voglia di programmare e progettare eventi felici! Che tu sia un ottimista e un generoso lo sanno tutti: ed è per questo che devi dare il massimo! Quelli che si sono preparati bene non possono sbagliare: qualche soddisfazione è già arrivata tra le fine della primavera e l’inizio dell’estate.

E ora, chi ha un’attività o un progetto in ballo, può contare su buone stelle. Possibili lavori anche part-time.

Oroscopo Vergine

In questo momento devi fare le cose che senti di poter fare! Le grandi intuizioni e i ragionamenti seri portano lontano. Certo, conta sempre la preparazione, però per il 2020 ci sono stelle talmente potenti che sarà molto difficile sbagliare ed evitare le novità! Chi gioca troppo in difesa o ha paura di mettersi in gioco dopo una separazione, sbaglia di grosso!

Chi invece ha già trovato la persona giusta potrebbe avere un accordo fatto: per molti di voi il 2020 è l’anno del matrimonio, della convivenza. E’ chiaro che in questi giorni di grande lucidità, in casi estremi si può anche chiudere un rapporto che non soddisfa più. Ma sempre con grande soddisfazione e sollievo!

Oroscopo Bilancia

E’ una domenica intrigante perchè la Luna nel segno porta sempre emozioni particolari! Il maggiore sforzo del periodo sarà quello di equilibrare gli animi, di trovare un accordo con tutti, cosa molto difficile visto che Saturno è dissonante! Se in questi giorni hai fatto partire un progetto, è probabile che sia da rivedere.

Tempo di amare? Si, ma sempre con prudenza perchè quando torni dal partner ci sono sempre troppe complicazioni da affrontare!

Oroscopo Scorpione

Che tu sia molto motivato è vero, ma forse anche un pò permaloso! Al momento non conviene rivangare il passato perché l’unica cosa che non dovresti fare è proprio rimettere in gioco quelle tensioni che tra Giugno e Luglio scorso sono state cause di gravi dubbi, di gravi problemi.

Chi ha la stessa persona a fianco è contento, chi non ha più la stessa persona deve guardare avanti e non tornare sui propri passi.

Oroscopo Sagittario

Devo dire che anche quelli più entusiasti ottimisti tra venerdì e sabato hanno fatto il muso lungo, o comunque hanno dovuto affrontare qualche problema. Questa è una domenica piuttosto intrigante, ma i sentimenti sono sempre messi sotto torchio!

Ecco perchè chi ha una storia complicata o è stato tradito, ora si trova in una condizione di grande stanchezza mentale. Di solito a te piacciono i rapporti competitivi, ma come si dice, quando è troppo è troppo!

Oroscopo Capricorno

Prima giornata di Settembre un pò sottotono come lo è stata quella di lunedì scorso. Le cose che devi fare sono così tante che probabilmente non riuscirai a fare tutto. In amore, non perdere l’occasione di fare un discorso importante perché qualcosa potrebbe ricucirsi.

Tu hai costantemente bisogno di prove d’amore, soprattutto dopo una delusione e un tradimento. Fortunatamente, al momento c’è una persona che ti sta fornendo un pò più di energia. Ne hai proprio bisogno! Novità già da mercoledì!

Oroscopo Acquario

Se Agosto è stato un mese pesante nella prima metà e soddisfacente nella seconda, Settembre sarà un mese interamente di recupero e ti concederà il via libera a molte situazioni importanti! Però bisogna fare alcuni conti, nel senso che non puoi darti a tutti, dovrai anche risparmiarti un pochino. Quindi attenzione allo stress!

Dal punto di vista sentimentale è un oroscopo piatto: chi ha chiuso una storia per ora non cerca novità, mentre chi ha una storia da tempo non è più così convinto e magari non parla per evitare problemi, ma vorrebbe qualche stimolo in più.

Oroscopo Pesci

E’ probabile che nelle ultime due giornate ci sia stato un pasticcio burocratico, che tu abbia scoperto un problema economico. Sono giorni da dentro o fuori: se certe persone che collaborano con te non fanno il loro dovere, potresti anche allontanarli. C’è un discorso di grande tensione che poi però sarà superato nella seconda parte di Settembre.

Autunno e inverno saranno due stagioni di grandi affermazioni! In amore è probabile che tu senta la strana esigenza di evadere: ci sono molte perplessità! Attenzione ai tradimenti, ai cambiamenti di umore. Quello che desideravi ardentemente fino a qualche fa, ora potrebbe essere fonte di ripensamento!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!