Paolo Fox, Oroscopo 6 marzo 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta in tv a i Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi Paolo Fox di venerdì 6 marzo 2020

Venerdì 6 marzo 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta in tv a i Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornata sottotono, attenzione in amore soprattutto se avete una storia parallela. Sul lavoro oggi c’è del nervosismo, possibili discussioni con qualcuno, oppure tensioni.

Oroscopo Toro

Giornata emozionante grazie all’influsso positivo della Luna. Emozioni particolari soprattutto con Cancro e Pesci. Sul lavoro puoi avere una bella riconferma specie se rischi a risolvere un problema che ti assilla da un po’.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giornata favorevole in amore, anche se ci dovesse essere qualche distacco il futuro ti promette qualcosa di meglio. Non pensare troppo al passato. Sul lavoro ti aspettano giornate promettenti.

Oroscopo Cancro

Stai riacquistando una buona vitalità. Le nuove storie d’amore partono bene, buone prospettive per il futuro. Sul lavoro devi essere più positivo, puoi avere buone ispirazioni.

Oroscopo Leone

Giornata complicata in amore, forse devi fare una scelta difficile. Sul lavoro cerca di non arrabbiarti se ci sono dei ritardi o se non tutto va come vorresti. Cerca di non strafare.

Oroscopo Vergine

Questo è un bel periodo per l’amore: chi non ce l’ha deve cercarlo, dimenticando il passato! Sul lavoro cerca di recuperare la serenità, inizia invece a fare progetti per il futuro.

Oroscopo Bilancia

Questo è un periodo di riflessione per l’amore e i sentimenti, si tirano le somme e si possono fare progetti per il futuro. Sul lavoro serve cautela, sopratutto quando si tratta di soldi.

Oroscopo Scorpione

Giornata un po’ sottotono in amore, c’è un po’ di stanchezza unita a Venere in opposizione, può nascere qualche dubbio. Sul lavoro sono favoriti i liberi professionisti

Oroscopo Sagittario

Giornata in cui potrebbe nascere una bella emozione, probabile un invito o un’occasione da cogliere al volo. Sul lavoro sei in una fase di recupero.

Oroscopo Capricorno

Venere è dalla tua parte in amore, ma c’è la Luna opposta che potrebbe renderti indeciso. Anche se hai molto fascino c’è qualcosa che non va. Sul lavoro cerca di tenere sotto controllo il tuo umore.

Oroscopo Acquario

Attenzione alle parole, potresti dire qualcosa di troppo. Sei comunque in una buona fase, ti puoi mettere in gioco, possono nascere delle belle collaborazioni e opportunità.

Oroscopo Pesci

Ci sono buone possibilità per recuperare eventuali passi falsi fatti in amore o per risolvere crisi passeggere: questo è un buon mese per i sentimenti. Sul lavoro cerca di metterti in mostra.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!