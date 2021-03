Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di venerdì 26 marzo 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 26 marzo 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornata interessante come lo sarà tutto il mese di Aprile, quando il Sole entrerà nel tuo segno. In effetti é già entrato il 20 Marzo, ma in qualche modo deve svilupparsi e percorrere tutti i gradi del tuo segno. Quindi, chi prima chi dopo, molti di voi saranno colti da una gran voglia di rivalsa, che non deve diventare rabbia, soprattutto se pensi di essere stato oggetto di sopraffazione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Se in questi giorni, come e’ possibile, arriverà una conferma personale, anche se entro Maggio avrai una garanzia in più, un premio sul lavoro, é perché te lo sei meritato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ogni tanto senti il bisogno di fermarti! Sara’ che anche dal punto di vista fisico già da Dicembre scorso non sei in perfetta forma. Hai notato che quando ti impegni molto, quando fai troppe cose, rispetto al passato adesso devi fermarti un po’ di più.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questi ultimi dieci giorni di Marzo sei molto confuso. Nonostante questa confusione ci sono state giornate in cui magari hai potuto esprimerti in amore, in cui sei stato anche più dolce, ricordo per esempio quella di domenica 21, ma é bastato? Ora andiamo incontro ad una domenica che, al contrario di quella passata, potrebbe essere un po’ piu’ nervosa.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Andiamo incontro ad un fine settimana migliore ma quante situazioni hai dovuto chiudere, quante situazioni hai dovuto superare! Si perché questo cielo mi sembra davvero polemico, anche se in via di risoluzione! Febbraio é stato il mese più pesante in cui certe situazioni non si sono rivelate positive.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Se dovessi valutare la tua situazione dal punto di vista lavorativo e pratico potrei dire che hai davvero una bella energia. Ma se guardo le complicazioni che hai dovuto affrontare, quest’opposizione di Mercurio e questa quadratura di Marte, penso che tu sia messo alla prova e che ultimamente tu abbia dovuto lottare tantissimo per cercare di mantenere un certo ritmo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In amore c’é una buona notizia, domenica la Luna sarà nel segno. Continuo a credere che dal 20 al 30 Marzo molti di voi stanno rivedendo la propria vita. Siamo quasi alla fine del mese: negli ultimi sei giorni ci sono stati problemi di lavoro, personali, che hanno inciso anche nei rapporti di coppia.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questa settimana sarà molto importante ritrovare fiducia in se stessi! Sembra strano che io lo dica perché per come ti comporti abitualmente sembri sempre una persona molto forte. Addirittura rimproveri gli altri, ti offendi facilmente se vieni criticato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il tuo atteggiamento pensieroso domina la scena in questo venerdi. Nonostante il buon recupero psico-fisico di queste ore, ricordo sempre il picco massimo di agitazione che c’é stata tra l’11 e il 12 del mese, fortunatamente ora va meglio! Sono passate due settimane da allora pero’ potresti ancora dover fare i conti con qualche malessere personale, fisico o psicologico.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Dopo lunghi ripensamenti, dopo momenti anche di chiusura, finalmente ritrovi un sorriso! Venerdì e sabato sono giornate anche ricche di intuizioni, semmai sarà domenica ad avere qualche problema. Se hai un grande amore, in questi giorni é difficile viverlo perché ci sono troppe responsabilità per la casa, per i figli; se invece un amore é in crisi, a maggior ragione é più difficile accettare che non ci siano vie di uscita.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Anticipo fin da ora che potrai contare su una domenica interessante. In questo periodo abbiamo Marte e Venere favorevoli; rappresentano il tuo rapporto con gli altri, rappresentano il desiderio di stipulare accordi ma anche di innovare la tua vita ripartendo da zero.

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Senti crescere una gran confusione dentro di te! Ricordo che il tuo é un segno d’acqua e quindi ci sono dei momenti in cui si é perfettamente convinti di quello che si dice, di quello che si fa, nei quali puoi anche compiere delle azioni piuttosto determinate, mentre in altri momenti ti senti lontano da tutti e magari hai anche una certa ansia di arrivare ad uno scopo che ti eri prefissato.

