Oroscopo del giorno di Paolo Fox di martedì 16 luglio 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 16 luglio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Questo martedì è ancora un pò conflittuale: è probabile che ci siano tensioni e discussioni, in amore e nel lavoro. D’altronde, non ho mai nascosto la presenza di questo Saturno in quadratura che rappresenta spesso la problematica legata alla scelta di cosa fare e cosa non fare.

L’importante è non lasciarsi sfuggire le occasioni, perché sappiamo che l’autunno sarà meno intenso dell’estate: quello che ti propongono ora, a Settembre potrebbe essere già svanito! In amore resta qualche dubbio!

Oroscopo Toro

A volte sei tacciato di essere pigro: in effetti prima di fare una scelta ci pensi bene, ma adesso il dado è tratto! Ovvero, se hai progetti in ballo bisogna portarli avanti con coraggio, tanto più che molti imprenditori o comunque quelli che hanno un’attività in proprio, da Settembre vogliono fare qualcosa di più.

E se prima c’era titubanza nel cercare una soluzione o un nuovo evento, adesso invece c’è il segno evidente che hai superato molte obiezioni e molte ansie!

Oroscopo Gemelli

Quando si ha la testa piena di pensieri e si è impegnati a risolvere qualche contenzioso personale e lavorativo, è inevitabile che l’amore vada un pò al ribasso. Sabato e domenica saranno giornate un po conflittuali: per cui prima di arrivare a qualche discussione piuttosto pesante, forse sarebbe meglio chiarire tutto quello che non va entro venerdì sera.

Ci sono corsi e ricorsi storici che ogni tanto si riaffacciano sulla tua vita! Entro Novembre arrivano soluzioni legali per chi ha una causa in corso, ma prima di allora sarà difficile ottenere vantaggi!

Oroscopo Cancro

Il cielo di questo martedì parla di uno stato di confusione e di intolleranza. Ci sono ostacoli da superare! Non ci dimentichiamo che il tuo è un segno molto sensibile e le preoccupazioni a volte si presentano anche esagerate. Al momento hai bisogno di conferme in amore. Persino chi ha chiuso una relazione da tempo avrebbe voglia di dichiarare il suo amore a quella stessa persona.

Non dico che vuoi ammettere di aver commesso un errore, ma hai comunque la necessità di ricevere conforto da chi conosci bene. E per questo potresti anche scrivere una lettera, un messaggio d’amore!

Oroscopo Leone

In questo periodo tutti gli amori sono importanti! E anche un’amicizia può diventare qualcosa di più. Sono stelle efficaci in vista di un Agosto pieno di novità! Ricordo che il prossimo mese vedrà tanti transiti planetari nel tuo segno, tutti baciati da un ottimo Giove: è un oroscopo di grandi conquiste! C’è chi avrà un grande incarico, chi è già stato nominato per fare qualcosa di importante. Come rovinare tutto?

Magari pensando di essere onnipotenti, pensando di poter scavalcare gli altri. Bel periodo per chi può e vuole avere un figlio o convalidare un’unione!

Oroscopo Vergine

Bisogna fare un passo indietro, non ostacolare quello che arriva! E’ probabile che entro la fine dell’anno tu abbia una piccola sfortuna da sfruttare: ad esempio, potresti sostituire una persona o iniziare un nuovo lavoro, avere un nuovo incarico, fare una grande crescita personale e professionale. E’ un pò presto per parlarne ma voglio essere il primo a regalarti questa buona notizia!

Tra l’altro, in autunno, ci sarà un periodo buono per gli esami, per gli incontri. Se in qualche giornata senti che le cose non vanno, cerca di pensare positivo!

Oroscopo Bilancia

Se c’è stata un’interruzione nel lavoro, in autunno si potrà ripartire! Il consiglio che posso darti è quello di non dare nulla per scontato. Certo, questo, è un periodo al rallentatore e non bisogna dimenticare che Saturno è ancora contrario: probabilmente anche alcune persone sono state contrarie a te!

Tra la fine del mese di Agosto e l’inizio di Settembre, però, può arrivare una bella novità. Purtroppo in amore le perplessità aumento di giorno in giorno: chi ha una storia vissuta male o interrotta nel passato, dovrà porre rimedio.

Oroscopo Scorpione

Quelli che hanno chiuso una storia e ne stanno cercando un’altra vivono una stagione di conflitti! Dopo una crisi d’amore pensi sembra: non voglio innamorarmi più. Darò il mio cuore solo ad una persona che non mi chiede nulla in cambio. Ma poi, all’atto pratico non sei il tipo che vive alla giornata, ma hai sempre bisogno di amore solidi, di garanzie. Forse sei tu che non sei pronto a dare garanzie?

In questo caso non puoi pretenderle dagli altri! Tutti quelli che hanno una storia d’amore da tempo devono cercare di evitare discussioni, in particolar modo tra mercoledì e venerdì.

Oroscopo Sagittario

L’unica accortezza da usare in questi giorni è quella di non spendere troppo, perchè sono giornate un pochino onerose. Nonostante ciò, fino a venerdì abbiamo grandi stelle. Un’amicizia che nasce in questo periodo può diventare un amore passionale!



Chi vuole sposarsi, convivere o fare un figlio, può sfruttare Luglio e Agosto, mesi fertili un pò per tutto, come per le idee e per gli incontri!

Oroscopo Capricorno

Non tutti tra Aprile e Maggio hanno vissuto una crisi, ma molti hanno avuto gravi problemi d’amore: quelli che hanno superato questa difficoltà devono ancora risolvere qualche piccolo contenzioso, mentre quelli che non ce l’hanno fatta ancora molto afflitti da questa separazione.

Devo ricordare che la seconda parte dell’anno promette comunque un recupero oppure qualcosa di nuovo: per qualcuno cambi di riferimento e forse anche di sede per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo Acquario

Questa è una fase molto innovativa ma anche molto stancante, perchè è vero che c’è il desiderio di cambiare ma non tutti i tasselli combaciano! E allora ci sarà la netta sensazione di aver fatto tanto ma di aver ricevuto poco in cambio! Tra mercoledì e venerdì cerca di evitare conflitti anche per quanto riguarda il lavoro.

Non bisogna dare per scontato nulla perchè all’ultimo momento alcuni progetti potrebbero cambiare. Gli inizi di Agosto possono portare qualche ripensamento.

Oroscopo Pesci

Questo non è il periodo migliore per fare i furbi! Devo dire che questa condizione è presente già dallo scorso autunno: chi ha compiuto un piccolo misfatto potrebbe essere punito. C’è chi si è dimenticato di pagare qualcosa!

Sono stelle particolari che possono infliggere piccole punizioni a tutti quelli che non sono stati in regola su qualcosa, ma abbiamo un grande cielo in vista dell’autunno. E’ chiaro che dovrai sempre lottare, ma la fine dell’anno ti vedrà vittorioso!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!