Paolo Fox, Oroscopo lunedì 4 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Lunedì 4 Novembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri.

Oroscopo Ariete

Questo mese di Novembre offre delle possibilita’ in piu’ anche perche’ Venere e’ tornata favorevole. Va detto che Ottobre e’ stato un mese di grandi prove, quasi sempre affrontate durante i fine settimana.

Sono convinto che se parlassi con uno di voi mi rivelerebbe proprio che tra venerdi e domenica c’e’ sempre stata qualche afflizione di troppo. Tu hai le spalle larghe ma ci sono giornate in cui conviene rilassarsi e non pensare troppo..

Oroscopo Toro

In questo cielo si nota una grande stanchezza: pur essendo meno angustiato della settimana scorsa, dovrai ancora fare i conti con qualche problema. E dico fare i conti non a caso perche’ alcuni di questi problemi potrebbero essere anche di tipo economico. Mercoledi e giovedi saranno giornate migliori per una settimana che pero’ nasce ancora con Mercurio in opposizione.

E’ un momento di forza per il lavoro dove e’ possibile iniziare nuovi progetti che potranno darti un grande vantaggio, visto che i lavoratori autonomi, i professionisti, sono alle porte di un nuovo e intrigante periodo.

Oroscopo Gemelli

La settimana parte bene con una Luna in buon aspetto che rappresenta anche la voglia di parlare con persone che sono rimaste lontane. Ecco il tema del lontano, del viaggio: magari devi sistemare degli affari in altre citta’!

E’ un momento di incontro soprattutto se desideri lanciare un nuovo progetto professionale. Da Dicembre non avremo piu’ Giove opposto e quindi ci sara’ da ridiscutere tutto. Questa volta con piu’ vantaggi! In amore, attenzione a polemiche inutili.

Oroscopo Cancro

Tutte le situazioni precarie che non hanno funzionato potrebbero chiudersi entro i primi mesi del prossimo anno. Questo perche’ tu viaggi sempre con molti dubbi. Lo sai molto bene: perfino se hai cambiato lavoro, mansione, se da qualche tempo stai cercando di far ripartire una azienda, un’attivita’, evidentemente devi staccarti da un gruppo, da situazioni che non sono piu’ consone alla tua visione del futuro.

Raccomando di agire tra mercoledi e giovedi, anche in amore!

Oroscopo Leone

La settimana si apre in maniera un po’ tormentata ma solo perche’ ci sono tante cose da fare. Ricordo anche che la fine di Ottobre e’ stata pesante, ci sono state giornate in cui contrariamente alla tua natura sempre molto aperta e socievole, ti sei dovuto chiudere, non hai voluto vedere nessuno.

Questo alimenta un po’ di mistero attorno a te! La realta’ e’ che sei un po’ provato dagli ultimi mesi: Giove invita a fare le cose a cui tieni entro la fine di questo mese perche’ Dicembre non sara’ piu’ cosi attivo. In amore si puo’ recuperare, ma solo se lo desideri!

Oroscopo Vergine

In vista dei grandi pianeti che arriveranno nel tuo segno a Dicembre al momento e’ ancora presente questa dissonanza di Giove. Quindi, fai attenzione alle questioni legali e finanziarie. Chissa’ quanti negli ultimi mesi hanno dovuto sottoscrivere un nuovo accordo, un nuovo contratto, un nuovo affitto.

C’e’ da dire che c’e’ stata tanta tensione! Ora, le giornate di mercoledi e giovedi ti vedranno un po’ sotto torchio, ma fino ad allora posso dire che molti di voi avranno un’occasione da sfruttare in amore. Attenzione soprattutto a quelle storie che durante l’estate hanno vissuto gia’ una crisi!

Oroscopo Bilancia

Settimana importante che parte con la Luna in ottimo aspetto, assieme a Venere e Giove favorevoli: potrai avere molto di piu’. Ora, di solito nella prima parte della vita, o quanto meno fino ai 35-40 anni, siete sempre pronti a mediare, ma passata questa eta’ non accettate piu’ mediazioni!

Sara’ che tu sei sempre molto accondiscendente nel tuo modo di fare, ma arriva un certo punto nella vita in cui non si puo’ sempre dire si solo per evitare di alzare un polverone. Amore in recupero!

Oroscopo Scorpione

Inizio di settimana pensierosa: lunedi e martedi sono giornate che ti vedono sotto pressione, pero’ rispetto all’estate c’e’ una marcia in piu’! Per esempio, potresti avere riallacciato rapporti di lavoro o interpersonali che avevi interrotto, perche’ tra meta’ Luglio e meta’ Agosto sei stato davvero una furia e probabilmente avevi anche ragione d’essere cosi arrabbiato!

Tradimenti, tensioni, irritazione, hanno fatto parte della tua vita ora non e’ che tutto sia passato ma vedi le cose in una ottica diversa.

Oroscopo Sagittario

Inizio di settimana molto promettente con la Luna in ottimo aspetto. Solo a meta’ settimana ci sara’ un piccolo calo, ma questa Venere nel segno conferma che sei molto amabile ma soprattutto che hai una grande voglia di amare.

E questo da un certo punto di vista rassicura anche coloro che hanno vissuto una crisi e vogliono recuperare terreno. Tra l’altro si prospetta un weekend molto interessante per quelli che vogliono fare conoscenze speciali!

Oroscopo Capricorno

Hai fatto o stai per fare una scelta importante nell’attivita’! Ricordo che queste sono settimane un po’ caotiche, preludio pero’ di un anno che vedra’ una crescita positiva per questo segno.

Gli unici problemi possono nascere nel fine settimana: da qualche tempo, sempre tra venerdi e domenica ci sono tensioni e questo soprattutto se frequenti Ariete, Cancro o Bilancia. In ogni modo, in generale l’energia non ti manca!

Oroscopo Acquario

E’ un periodo molto stancante. Ci sono novita’ che si fanno sentire! Ricordo che il peggio e’ passato, Novembre e’ un mese migliore, pero’ si sta facendo sentire questo Urano dissonante.

C’e’ voglia di cambiare, c’e’ voglia di fare cose nuove. E chi di recente ha gia’ vissuto un cambiamento, e’ ancora pronto a fare scelte diverse dal passato. In amore torna una buona emozione!

Oroscopo Pesci

In questa settimana puoi vivere un’emozione importante ma non devi tornare indietro nel tempo! Per te dimenticare un amore e’ sempre molto difficile ma se alcune storie hanno lasciato una traccia negativa, bisogna evitare di ripercorrere la stessa strada.

Mercoledi e giovedi saranno le giornate piu’ intuitive di una settimana buona per ritrovare forza soprattutto nel lavoro.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!