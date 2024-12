Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 27 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 27 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025.

Oroscopo di Branko dal 27 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 27 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025.

Oroscopo Branko Ariete

La forza del vostro cielo riesce ancora a sciogliere il freddo del Sole invernale, a cui si aggiunge la Luna nuova lunedì 30 sera. Il nuovo anno vi riserva grandi sfide: sarà il momento della vostra crescita personale e professionale, sarete voi i protagonisti del nuovo mondo che inizia a delinearsi proprio nel 2025. La notte di San Silvestro sarà lunga e intensa per voi, ballerete, vi divertirete sino all’alba, e forse quando vi sveglierete a Capodanno accanto a voi ci sarà una persona nuova e speciale. INCONTRO SÌ: Liberi con un Acquario al vostro fianco, perché esitare? I Gemelli sono irresistibili.

Oroscopo Branko Toro

Lunedì 30 sera la Luna nuova in un segno amico vi accompagna sino all’inizio del 2025: è come una coperta rassicurante che vi accoglie e vi protegge da strani pensieri che, a volte, nascono nella vostra mente. Se possibile, scegliete di trascorrere la notte del 31 in viaggio, andate lontano, l’estero vi porta fortuna, il nuovo anno è vicino e presto pure quel fastidioso Marte sarà solo un ricordo. L’amore è piccante e un po’ trasgressivo, non c’è niente da temere, perché non provare una nuova esperienza? INCONTRO SÌ: La Luna Nuova vi fa riscoprire un Capricorno. E quel Cancro?

Oroscopo Branko Gemelli

Un incontro fatto negli ultimi giorni del 2024 o proprio la notte del 31, sotto l’influsso della Luna nuova, potrebbe dimostrarsi molto più significativo di quanto crediate nel primo momento, perché è capace di restarvi nel cuore. Davvero non credete più nell’amore? Forse è solo paura di rischiare. Non possiamo escludere però – se siete già felici e innamorati – che si tratti di un nuovo contatto utile per la vita professionale o per la vostra crescita personale, prendetelo sul serio. Bene la forma fisica. INCONTRO SÌ: Lo charme di una Bilancia sa stregarvi, ma uno Scorpione vi scalda i sensi.

Oroscopo Branko Cancro

La fine dell’anno si avvicina e la vostra delicata sensibilità è messa a dura prova dalla Luna, che diventa nuova la notte di lunedì 30 dicembre. Perché non vi fidate del vostro amore? A volte l’acqua cristallina del vostro animo sembra incresparsi per un nonnulla; cercate rassicurazioni dal coniuge che però non vi bastano mai. Fidatevi di Venere, che conferma la profondità dell’affetto che vi lega. I nuovi incontri hanno qualcosa di tenero e speciale, non chiudetevi in voi stessi. INCONTRO SÌ: Un Pesci vi culla fra le sue braccia. La Vergine è una certezza che non si smentisce.

Oroscopo Branko Leone

La fine dell’anno vi porta un’eccitazione che può diventare iperattivismo. Del resto tra Marte nel segno e la Luna che diventa nuova lunedì 30, gli stimoli per voi sono tantissimi; anche in amore vi sentite eccitati ed entusiasti come adolescenti. Anche se la vostra età non è più verde, non riuscite proprio a trattenervi. Fra i più scatenati nelle feste della notte di San Silvestro ci sarete proprio voi, allegri come i fuochi artificiali che non mancheranno nei cieli di tutto lo stivale. Buon 2025! INCONTRO SÌ: Un perfetto compagno di allegria è il solito Ariete. La Bilancia, però, è in forma.

Oroscopo Branko Vergine

Nel fine settimana potreste sentirvi un po’ stanchi e nervosi, vi sembra che niente vada come dovrebbe, le notizie che aspettavate non arrivano, ma non è così: probabilmente vi manca solo un po’ di energia vitale, che però arriverà molto presto. Da lunedì 30 alla notte di San Silvestro siete in compagnia di una Luna nuova allegra e scatenata nel vostro cielo dell’amore: chi dice che siete sempre timidi dovrà ricredersi, il 31 sarete tra i protagonisti assoluti delle feste di fine anno. INCONTRO SÌ: Con un Toro vi sentite stabili e sicuri. Un Leone vi tocca l’anima con il suo calore.

Oroscopo Branko Bilancia

Bello e dinamico il fine settimana, le persone intorno vi fanno sentire il loro affetto, vicinanza, fra gite e visite ai familiari vi sentite più allegri che mai. Non prendetevela, quindi, se la Luna, che diventa nuova lunedì 30, provoca un po’ di stanchezza e di malinconia; non c’è niente di male ad aver voglia di rilassarvi in casa vostra, se avete bisogno di un po’ di calma solitudine. Per Capodanno scrollatevi, però, di dosso la pigrizia, la Luna nel vostro cielo dell’amore vi vuole aperti e disponibili! INCONTRO SÌ: Uno Scorpione vi invita a una danza molto privata. Un Gemelli sa come prendervi.

Oroscopo Branko Scorpione

Fine settimana molto attivo, il vostro settore pratico è in grande fermento, arrivano notizie e stimoli che riguardano pure la sfera finanziaria. Dovete, però, staccare e riposarvi un po- chino, altrimenti rischiate di provocare polemiche senza fine che non hanno davvero molto senso. Lunedì 30 si forma la Luna nuova in un segno amico e fratello; la notte di San Silvestro vi promette divertimento e simpatiche compagnie. L’amore è un gioco a tinte forti, ma per voi non è sempre così, in fondo? INCONTRO SÌ: Avventura d’amore con un giovane Sagittario. Un Pesci però vi riserva un mare di sorprese.

Oroscopo Branko Sagittario

Fine settimana con la Luna nel vostro cielo. Siete vivaci e seducenti, vi anima un brio che vi fa sembrare adolescenti, anche se la vostra età non è più verde, l’amore è vicino a voi, potete allungare la mano e portarlo via con un solo gesto. L’ultimo giorno dell’anno organizzate un tour fotografico dei luoghi a cui tenete di più, quelli della vostra infanzia o del vostro amore, sarà divertente! Sempre ottima la forma fisica, intensa la passionalità, con questo Marte e questa Venere chi vi può far male? INCONTRO SÌ: Con questa Venere, nessuno è meglio dell’Acquario. Il Cancro però.

Oroscopo Branko Capricorno

Il vostro anno zodiacale inizia ufficialmente lunedì 30 verso sera, quando si forma la vostra Luna nuova, che vi accompagna sino al 2025. Se lo volete, sarete al centro dell’attenzione di tutti nei veglioni e nelle feste di fine anno e stavolta non vi dispiacerà! L’amore è esigente e molto sexy, le relazioni stabili vivono un momento intenso, passionale, almeno in questi giorni dedicatevi esclusivamente alla vita affettiva, al resto penserete dopo. INCONTRO SÌ: Stranamente pazzi per un Ariete. Vergine, come dirle di no?

Oroscopo Branko Acquario

Il mare d’inverno ha un fascino particolare, vi esalta, vi fa sentire liberi di immaginare terre sconosciute, sconfinati orizzonti, nuove imprese. È un po’ questo il fascino della Luna nuova che si forma lunedì 30 alle vostre spalle e vi accompagna sino al nuovo anno, un 2025 pieno di sorprese e novità. Venere è con voi, vi rende più morbidi e accoglienti del solito, la felicità in amore è a portata di mano, il vostro cuore è caldo. Fine settimana con la Luna che propizia nuovi incontri. Non strapazzatevi, però. INCONTRO SÌ: Nessuno è più caldo di un Leone. Sagittario, con lui è sempre un’avventura.

Oroscopo Branko Pesci

Il fine settimana vi riserva ancora un po’ d’ansia, siete un po’ stanchi; è soprattutto la testa che è troppo ingombra, vi siete riposati e distratti a sufficienza? Se la risposta è no, concedetevi una pausa con la Luna nuova che si forma il 30 e arriva sino a Capodanno. Sono notti piene di emozioni e di nuovi incontri, può davvero cambiare qualcosa nella vostra vita personale, in amore. Voi, che riuscite a donarvi completamente, sapete bene che dare è più gratificante che ricevere, non è forse vero? INCONTRO SÌ: Capricorno, sa incatenarvi. Il Toro ai vostri occhi è tanto sexy.