Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 29 novembre al 5 dicembre 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 29 novembre al 5 dicembre 2024.

Oroscopo di Branko dal 29 novembre al 5 dicembre 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 29 novembre al 5 dicembre 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Che scintillante Luna nuova, questo sabato 30, nel vostro cielo dei viaggi, delle esplorazioni! Si forma accanto a Mercurio, dunque è propizia gli affari con l’estero e con tutti i luoghi lontani, favorisce gli studi superiori e i perfezionamenti professionali. Ritagliatevi, però, nel fine settimana pure uno spazio per l’amore, Marte passionale mette a tacere anche i dispetti di Venere. Se il vostro amore parla troppo, fatelo tacere con un bacio. Se davvero volete qualcosa, anche nella carriera, prendetevelo! INCONTRO SÌ: La Luna nuova vi fa riscoprire un Sagittario. Eccitanti i nuovi incontri con l’Acquario.

Oroscopo Branko Toro

Il fastidio del Sole è ormai alle spalle, restate però un po’ in guardia. Marte è insistente e mette zizzania in casa, con i familiari anziani è un battibecco continuo, non rovinatevi la salute per star dietro a tutto. Ma il cielo non è affatto male, Venere è sempre spettacolare, protegge l’amore e i vostri affari, guadagnerete di più se cercate nuovi sbocchi fuori dai soliti giri, Mercurio vi dà una mano per ottenere un finanziamento. Se gli investimenti vanno su e giù, niente paura, mantenete la calma. INCONTRO SÌ: Weekend fra le braccia di un Cancro, saprà capirvi bene. Bilancia, che charme.

Oroscopo Branko Gemelli

La sottile ansia che serpeggia in questi giorni dipende dai pianeti in Sagittario, ma soprattutto dalla Luna nuova di sabato 30, in urto con Saturno e Giove nel vostro segno: sembra che tutto vada storto, che nessuno – coniuge, soci, colleghi, professionisti – sappia fare la sua parte come dovrebbe. Ma siete pure voi ad attaccarvi ai particolari, non vi conviene fare le pulci a tutto. Meno male che l’amore non vi delude, Marte vivace favorisce le avventure, Venere rende più profonde le emozioni. INCONTRO SÌ: Amabilmente folle come un Ariete o caldo come un Leone? Scegliete voi.

Oroscopo Branko Cancro

La Luna nuova sabato 30 nel settore del lavoro, già affollato da diversi pianeti, se cercate un impiego o volete cambiare tipo di attività, è un momento propizio; le notizie arrivano, fate girare il curriculum, rispondete agli annunci. Tenete sotto controllo la situazione finanziaria, patrimonio personale, immobili, investimenti. Marte è molto attivo, ma spendaccione. In amore c’è un po’ di freddezza, ma non dovete chiudervi in voi stessi, tocca pure a voi fare il primo passo, a volte. INCONTRO SÌ: Vergine, è la vostra comfort zone. Acquario, vi porta fuori dai soliti giri. Vi va di seguirlo?

Oroscopo Branko Leone

La Luna nuova sabato 30 nel vostro cielo dell’amore, tra l’altro in compagnia del Sole e di Mercurio. Vi sentite giovani ed entusiasti, vi innamorate in un attimo – con Marte nel segno, basta uno sguardo e subito prendete fuoco, piacevoli i nuovi incontri. Ma cercate di non diventare troppo protettivi con il coniuge o la persona amata. È anche un buon momento per gli artisti del segno, c’è una grande creatività che va coltivata, anche il lavoro vi sembra un gioco. Bene la forma fisica. Siete fecondi. INCONTRO SÌ: Accanto a voi c’è una Bilancia: possibile che non l’abbiate notata? Ariete, come non mai.

Oroscopo Branko Vergine

Forse siete un po’ vittime della “sindrome da accerchiamento” in questi giorni. Vi sembra che tutti ce l’abbiano con voi, che passino il loro tempo a criticarvi e a complottare. Magari qualcuno c’è, ma di certo state esagerando: se passate troppo tempo a rimuginare, l’unico risultato è quello di far crescere l’ansia. Avete voglia di trascorrere un intero weekend in casa, unico posto dove riuscite a rilassarvi? Va bene, fate pure, ma concedete un po’ di spazio al vostro amore, lo merita! INCONTRO SÌ: Per i nuovi amori nessuno è meglio di uno Scorpione, ma non sottovalutate l’Ariete.

Oroscopo Branko Bilancia

L’ambiente in cui vi muovete di solito è piacevolmente movimentato, è nella vostra cerchia che nascono idee, parlando con gli amici più stretti o con i fratelli si mettono le basi per nuove società d’affari, start up, commerci. Siete sempre più al passo con i tempi pure se la vostra età non è più verde. Sabato 30 si forma Luna Nuova in un bel punto del cielo, può nascere un nuovo amore con una persona che vi è vicina da tempo ma non avevate mai visto con occhi innamorati. Marte sempre passionale. INCONTRO SÌ: Con la Luna nuova non potete resistere a un Sagittario. Pesci, parla al vostro cuore.

Oroscopo Branko Scorpione

La Luna nuova, sabato 30, nel vicino segno del Sagittario, richiama facilmente ricordi del passato, a volte è piacevole abbandonarsi al flusso dei pensieri. Evitate, però, di preoccuparvi eccessivamente nei confronti della situazione economica, in realtà non ce n’è motivo, il vostro settore pratico, peraltro, è ben sostenuto dalle stelle in questo momento, le uscite per la carriera daranno molto presto i loro frutti. Amore ok con questa bella Venere. Cautela però per la salute, siate prudenti alla guida. INCONTRO SÌ: La magnetica Vergine vi attrae moltissimo. Pesci, dolce mistero, come te nessuno mai.

Oroscopo Branko Sagittario

Sabato 30 si forma la Luna nuova che segna l’inizio del vostro anno personale: organizzate, per quel giorno, una grande festa con tanti, tanti amici; le energie delle stelle sono al massimo, non sono solo i pianeti nel vostro segno a spingervi, c’è pure un gran bel Marte, caldo e passionale. I prossimi dodici mesi saranno vivaci, interessanti, arriveranno novità positive, dovete essere pronti a saltare al volo, e con coraggio, sul treno del successo. INCONTRO SÌ: Non potete dire no a un Acquario. C’è uno Scorpione che vi ammira.

Oroscopo Branko Capricorno

Anche in questi sette giorni il cielo vi lascia liberi di tracciare il vostro futuro. Non avete stelle positive – a parte la stupenda Venere nel segno, che non è poco! – ma neanche un pianeta contrario, persino la Luna non vi è nemica. Evitate di chiudervi troppo in voi stessi; alle vostre spalle sabato 30 si forma la Luna nuova, nella vostra mente nascono pensieri fuori dall’ordinario, desiderate qualcosa, ma non sapete bene che. Il vostro amore merita attenzione, affetto, dateglielo! INCONTRO SÌ: L’abbraccio di un Toro è indimenticabile, ma un Gemelli vi strappa una risata.

Oroscopo Branko Acquario

Il vostro settore degli incontri e delle amicizie è molto vivace, lì si forma anche la Luna nuova, sabato 30, gli scambi di idee con gli altri sono particolarmente interessanti, delineate insieme grandi progetti, formulate teorie, disegnate mondi ideali e immaginate come renderli realtà. Tutto questo vi piace molto, cercate, però, di tenere i piedi per terra, quando si fantastica troppo è difficile realizzare qualcosa. Cautela per la forma fisica, siete un po’ distratti. Bene gli affari e gli investimenti. INCONTRO SÌ: Cancro, vi aiuta a bilanciare ragione e sentimento, ma lo Scorpione vi eccita.

Oroscopo Branko Pesci

Chi trova un amico trova un tesoro, e voi con questa Venere potrete accaparrarvi un intero forziere di nuove conoscenze affettuose, che un giorno si riveleranno utili anche per il lavoro. Non è nemmeno improbabile l’arrivo di una persona capace di ispirarvi un affetto più tenero e profondo, mantenete il cuore aperto. Sabato 30 la Luna nuova dà un’ulteriore spinta alla vostra ambizione, volete arrivare in alto, ma gli ostacoli sono tanti. Prendetevela calma, non rovinatevi il fegato per ottenere tutto e subito. INCONTRO SÌ: Forte attrazione fisica per Leone, è così sexy! Il Toro però è una certezza.