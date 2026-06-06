Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 6 all’12 giugno 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 6 all’12 giugno 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 6 all’12 giugno 2026.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Qualche pensiero legato alle questioni economiche potrebbe rendervi più nervosi del solito, ma non è il momento di lasciarsi sopraffare dalle preoccupazioni. Procedete con determinazione e senza accelerare forzatamente gli eventi. In amore si respira ancora un po’ di tensione, ma il clima è destinato a migliorare rapidamente nei prossimi giorni.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il weekend aiuta a mettere ordine tra dubbi e incertezze. Se state pensando di fare una scelta importante, questo potrebbe essere il momento giusto per agire. Marte rafforza la vostra sicurezza sia sul lavoro che nei sentimenti. Chi è in viaggio potrebbe vivere un incontro speciale.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Avete voglia di ottenere di più e le stelle alimentano le vostre ambizioni. Le occasioni più interessanti potrebbero arrivare attraverso conoscenze, amicizie o contatti inattesi. Sul fronte economico il periodo resta favorevole, ma è importante non lasciarsi trascinare dall’eccessiva voglia di guadagno.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Energia e intraprendenza non vi mancano. Il fine settimana è favorevole per chi vuole raccogliere risultati dopo un periodo di impegno. Attenzione soltanto alle questioni burocratiche o legali, che richiedono prudenza. In amore siete particolarmente affascinanti e pronti a vivere nuove emozioni.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

La vostra stagione si avvicina e presto arriveranno soddisfazioni importanti. Per ora è meglio evitare decisioni affrettate e attendere il momento più opportuno. Le questioni economiche o patrimoniali richiedono chiarezza. Nei sentimenti, intanto, qualcosa di intenso sta prendendo forma.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Le giornate del weekend potrebbero portare qualche attrito nei rapporti professionali o di coppia. Serviranno calma e diplomazia per evitare inutili scontri. Gli amici più fidati sapranno offrirvi consigli preziosi. Non trascurate il benessere fisico e concedetevi un po’ di relax.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

È il momento di rallentare e dedicare più attenzione al vostro equilibrio psicofisico. Le ambizioni non mancano, ma il rischio è quello di accumulare stress. In coppia sarà importante mantenere il dialogo aperto, mentre una certa irritabilità potrebbe emergere senza preavviso.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

L’amore attraversa una fase intensa e non sempre semplice da gestire. Evitate reazioni impulsive che potrebbero complicare situazioni già delicate. Sul fronte professionale, invece, si aprono prospettive interessanti: progetti, cambiamenti e nuove iniziative possono rivelarsi molto vantaggiosi.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La stanchezza accumulata nelle ultime settimane si fa sentire. Se possibile, concedetevi una pausa e recuperate energie. Le preoccupazioni economiche non devono diventare un’ossessione: i prossimi mesi promettono miglioramenti e occasioni da cogliere al volo.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

La passione torna protagonista e potrebbe portarvi a vivere emozioni fuori dagli schemi. Attenzione però a non sottovalutare le conseguenze di alcune scelte. Il weekend è ideale per una breve fuga, una gita o un viaggio di lavoro che potrebbe rivelarsi particolarmente utile.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

In famiglia è consigliabile evitare discussioni inutili che rischiano di riflettersi anche sulla vita sentimentale. Sul lavoro, invece, creatività e innovazione saranno le vostre armi vincenti. I più giovani potrebbero trovare interessanti opportunità per fare esperienza e ampliare le proprie competenze.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

L’amore è il grande protagonista di questo fine settimana. Le coppie possono consolidare un progetto importante, mentre chi è single avrà maggiori possibilità di fare incontri significativi. Bene anche il settore professionale, purché ogni accordo venga valutato con la dovuta attenzione.