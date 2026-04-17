Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 18 al 24 aprile 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 18 al 24 aprile 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 18 al 24 aprile 2026.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Non sapete ancora cosa siete disposti a pagare per realizzare i vostri sogni. È in arrivo un periodo che vi darà moltissimo, se saprete cosa e dove cercare, sia in amore sia nel vostro lavoro. Guardate avanti il futuro è dietro l’angolo.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Si conclude una fase della vostra vita, per questo siete agitati. Fate un gesto generoso e altruista. Chi dà amore, amore riceverà. Chiudete i conti con il passato, perdonate chi vi ha fatto un torto, e fate nuove esperienze.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Arriva del pepe sulla vostra vita di relazione, siete molto ricercati e protagonisti delle serate con amici, divertenti e brillanti più che mai, piacete a tutti, anche a chi ha un’età molto differente dalla vostra. Nuovi incontri e avventure passionali non mancheranno, un nuovo fuoco potrebbe accendersi all’improvviso… ma cosa prova il vostro cuore, lo sapete? Novità anche per gli affari.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Vi accanite nella ricerca del successo a tutti i costi, rischiate di rinnegare la vostra natura sensibile ed emotiva. Prima o poi avrete successo in amore e anche nel lavoro, possiamo garantirvelo. Occupatevi del vostro benessere, lo stress fa male.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Non ci saranno più ostacoli fra voi e il successo, il lavoro che avete svolto sta per dare i suoi frutti. Favoriti gli studenti e i ricercatori impegnati a livello universitario. L’amore è ancora un po’ agitato, gli eventi si susseguono soprattutto per i Leone nati negli ultimi giorni del segno.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Un momento d’oro per voi, avrete la possibilità di ottimi contatti, belle amicizie e anche occasioni d’amore. Potrete smentire la fama di segno riservato e commettere una pazzia nel fine settimana, Bene gli affari.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Dovete essere prudenti per la vostra salute, fisica e mentale. Non sentitevi sminuiti se per una volta chiedete aiuto. Forse un traguardo ambizioso che ritenevate già raggiunto si allontana, ma un giorno vi renderete conto che non vi interessa. Non temete per il vostro amore, se è sincero vince su tutto.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Periodo frenetico per la vostra attività con tanti impegni che vi assorbono così tanto che rischiate di trascurare gli affetti. Se qualcuno protesta perché vi portate a casa il lavoro, fategli capire che è un momento fondamentale. Potrebbe esserci complicazione con i soci o nelle collaborazioni da lunedì in poi.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La passione scoppia e coinvolge la vostra vita, lasciatevi trasportare, anche se avete una certa età. Sono giorni speciali anche nel lavoro, esprimetevi, nessuno vi giudicherà male. Gli artisti del segno sono un vulcano di idee.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Qualche difficoltà in famiglia, per quanto voi siate bravissimi a organizzare, c’è sempre qualcuno insoddisfatto. non siate aggressivi anche se siete delle volte molto stanchi. Il vostro amore è protetto non temete.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Non potete certo lamentarvi! Se avete un’attività in comune con i familiari, questo è il momento di prendere le redini in mano. Potrete sfruttare nuove tecnologie. L’amore è un po’ inquieto, prendete quel che accade meno sul serio, presto la vostra relazione sarà più semplice.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Siete completamente immersi nell’azione, il vostro settore pratico è forte, macinate affari e transazioni finanziarie, un’idea nasce e diventa subito un progetto bello. Intorno a voi c’è un ambiente leale e collaborativo. Favoriti gli scrittori e i giornalisti del segno. Non dimenticatevi però dell’amore.