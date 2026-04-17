Domenica 19 aprile in prima serata su Canale 5 andranno in onda i nuovi episodi della serie Racconto di una notte. Cosa accadrà nel secondo appuntamento con questa avvincente dizi turca? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Racconto di una notte, puntate del 19 aprile

Arriva il giorno delle nozze tra Selim e Canfeza, e la sposa è devastata. Il suo sguardo vagherà tra gli invitati, fino a quando i suoi occhi non incroceranno quelli di Mahir. Affascinata dall’aria misteriosa dell’uomo, farà in modo di fargli avere un bigliettino, con il quale gli darà appuntamento in una grotta segreta.

Mahir però – che sarà presente alle nozze solo per indagare su presunti traffici illeciti – non vorrà saperne di lei, dopo aver scoperto che è la figlia di Kursat. Proprio quest’ultimo nel frattempo darà ordine ai suoi uomini di rintracciare la giovane, conscio del fatto che – qualora lei non accetti di diventare la moglie di Selim – lui si troverà in grossi guai.

Kilimci ignore che intanto Selim è riuscito a far sparire il camion con la merce illecita.

Trame serali Racconto di una notte:

Le ricerche di Canfeza sembreranno prendere una piega inaspettata nel momento in cui Rasit si ricorderà che la promessa sposa avrà lasciato il ristorante la notte precedente insieme a Mahir.

Intanto però, i due saranno in fuga nei boschi e troveranno rifugio in un capanno usato dai cacciatori.

Afet ordinerà al marito di ritrovare Mahir, che dovrà sposare Sila rispettando così la promessa fatta a Gulizar di salvare l’onore della famiglia.

Cos’altro accadrà nelle puntate serali Racconto di una notte?

Un aiuto inaspettato alla coppia in fuga arriverà da Mert, un amico di Mahir, che sarà stato incaricato di tenere d’occhio Orhan. Il ragazzo gli invierà una registrazione piuttosto compromettente nella quale si sentirà Savas avvertire Orhan che il camion sparito ricomparirà solo dopo le nozze tra Selim e Canfeza.

Mentre si troverà da sola nel bosco con Mahir, la giovane gl irivelerà un segreto sul passato di suo padre, responsabile della morte di Mehmet. Inorridito dalle sue parole, Mahir a quel punto allontanerà bruscamente la giovane, salvo poi pentirsi del suo gesto e cercare di riconciliarsi con lei. Mentre la giovane dormirà, le metterà al dito un anello che aveva conservato gelosamente a lungo.

Poi però sarà la sua determinazione ad avere la meglio, e Mahir informerà Kursat del nascondiglio in cui potrà trovare sua figlia, riportandola nel punto esatto da cui era fuggita. Mahir si allontanerà, e dovrà riuscire a sfuggire da Ferman che vorrebbe riportarlo a casa per fargli sposare Sila.

Canfeza apparirà sempre più confusa dal comportamento dell’uomo, che prima le avrà messo un anello al dito e poi l’avrà riconsegnata al padre per farle sposare Selim. A un certo punto due uomini la prenderanno e la condurranno in un rifugio nel bosco: troverà Mahir ad attenderla?