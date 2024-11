Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 15 al 21 novembre 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 15 al 21 novembre 2024.

Oroscopo di Branko dal 15 al 21 novembre 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 15 al 21 novembre 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Cielo in miglioramento per voi, venerdì 15 Luna Piena nel settore pratico vi invita a fare un check della situazione finanziaria, investimenti, immobili. Un particolare oscuro che riguarda un affare si chiarisce, procedete sostenuti dai raggi di Mercurio positivo. Martedì 19 il lento Plutone si trasferisce definitivamente in un segno amico, potete fare nuove conoscenze autorevoli per lavoro e carriera, la fortuna vi assiste. Un po’ di freddezza in amore, ma la passionalità è alta. INCONTRO SÌ: Scorpione è così eccitante che non sapete dirgli di no. Vergine sembra timida ma…

Oroscopo Branko Toro

Luna Piena nel segno venerdì 15 dice che è ora di giocare a carte scoperte, chi è amico deve dimostrarlo nei fatti, non solo a parole. Martedì 19 Plutone prende possesso definitivo della nuova sede e annuncia sfide professionali, con questo Marte ora siete sotto attacco, meglio arroccarsi, ma non è detto che sarete voi a perdere, avete spalle forti e la vostra stella guida vi apre orizzonti nuovi, se non potete avere successo qui, lo avrete altrove. Anche in amore! INCONTRO SÌ: Capricorno ha qualcosa in più, la bellezza di Ve- nere. Bilancia sembra più decisa.

Oroscopo Branko Gemelli

Venerdì 15 Luna Piena alle vostre spalle vi fa capire dov’è che state sbagliando, le emozioni non si possono pesare né misurare, lasciate che scorrano senza tentare di definirle con la razionalità. Ora siete spaesati, ma non infelici, passione e sentimento sembrano procedere su piani diversi, ma non è così, alla fine capirete che se vince l’amore vincete pure voi… In affari cercate di approfondire gli aspetti burocratici, rileggete due volte i contratti prima di firmare. INCONTRO SÌ: Un Toro vi dà tanta sicurezza e non è poco. Il Sagittario vi provoca ma risveglia la passione.

Oroscopo Branko Cancro

Magnifica Luna Piena venerdì 15 porta nuovi incontri emozionanti, forse all’inizio un po’ contrastati ma eccitanti. Sono conoscenze che possono portare a un amore come a belle amicizie, contatti utili per la carriera. C’è un po’ di freddezza nel matrimonio, Venere spinge voi e il coniuge a impuntarvi su problemi di poco conto, fate voi il primo passo martedì 19, quando Plutone lascia il Capricorno e vi fa sentire più leggeri. Marte porta un po’ di spese, ma ci sono pure entrate… INCONTRO SÌ: Il fascino discreto di una Vergine vi fa dimenticare il suo nervosismo. Risate con Gemelli.

Oroscopo Branko Leone

Non sarà Luna Piena di venerdì 15 a disturbare il matrimonio, ma qualcosa potrebbe cambiare da martedì 19 in poi, dato che Plutone si stabilisce in un punto delicato per le unioni consolidate. Ci sarà da adattarsi, ma la nuova configurazione potrebbe rafforzare la coppia tramite nuovi percorsi condivisi dell’eros, con questo Marte passionale! Più delicata la situazione nelle collaborazioni, associazioni, cautela nel trattare, non fatevi trascinare in speculazioni poco chiare. INCONTRO SÌ: Attrazione con un Ariete travolgente… Un Acquario, però, ha qualcosa di affascinante.

Oroscopo Branko Vergine

Magnifica Luna Piena venerdì 15, vi aiuta ad acquistare una visione d’insieme, vi permette di spaziare ed esplorare nuove possibilità per la vita personale e per la carriera. Martedì 19 Plutone si stabilisce in Acquario, in questa posizione vi somiglia, porta grande efficacia per il vostro lavoro, possibile puntare a una promozione o scatto di carriera. Dovete però avere pazienza, avanzerete passo dopo passo. Con questa Venere l’amore è dolce e rassicurante. INCONTRO SÌ: Il Cancro è un amico e il signore del vostro cuore. Ma lo Scorpione vi fa perdere la testa.

Oroscopo Branko Bilancia

Com’è sexy Luna Piena venerdì 15 in scatto con Venere, che ora fa la fredda, ma forse per questo eccitante… Nel fine settimana, poi, Luna accanto a Giove promette momenti romantici ma anche viaggi emozionanti e fruttuosi. Pure per voi il nuovo Plutone – da martedì 19 nel vostro cielo dell’amore – è una gran bella notizia, i sentimenti diventano più intensi e profondi, se volete un figlio è il periodo giusto e Marte è sempre molto passionale. Forma fisica al massimo. INCONTRO SÌ: Serve l’emotività di un Pesci per seguirvi nei mari dell’eros. Emozioni con Gemelli.

Oroscopo Branko Scorpione

Noiosa Luna Piena venerdì 15, provoca tensioni nel matrimonio, non irrigiditevi, se inizia una spirale di polemiche sarà difficile fermarla… Sarebbe un peccato, Venere è magnifica e potete ottenere belle conferme. Martedì Plutone si stabilisce nel campo della famiglia e dell’abitazione, se state acquistando casa e dovete accendere un mutuo avete l’appoggio di Giove, pure i parenti possono aiutarvi… Non c’è niente di male a chiedere un sostegno.

INCONTRO SÌ: Ariete è la prima scelta, vi fa sangue. Per una relazione solida, Vergine.

Oroscopo Branko Sagittario

In attesa della stagione del vostro compleanno – che quest’anno inizia la sera di giovedì 21, sotto un’allegra Luna di fuoco – il cielo vi dà un segnale positivo, il passaggio in aspetto amico del ricco Plutone, stella misteriosa e potente che influenza soprattutto popoli e generazioni ma può avere anche un influsso personale. In questo caso per voi annuncia conoscenze divertenti, buone notizie per i fratelli, produttivo periodo di studi. Marte passionale aiuta l’amore e le avventure. INCONTRO SÌ: Grazie a Venere Capricorno vi sembra più disponibile. Ma un Leone resta in testa!

Oroscopo Branko Capricorno

Venerdì 15 Luna Piena nel vostro cielo dell’amore lancia raggi gentili a Venere nel vostro segno… Come potreste non amare perdutamente? Possibile un nuovo incontro per chi è solo, date una chance alla fortuna, uscite, incontrate, guardatevi intorno. Marte molto sexy vi dà la spinta a farvi avanti, non esitate. Martedì 19 Plutone saluta il vostro segno e si sposta in Acquario, incentiva i guadagni e incrementa il patrimonio personale, curate gli investimenti. INCONTRO SÌ: Il Cancro vi guarda con i suoi occhi stellati, la tentazione è forte. Un Pesci vi chiama.

Oroscopo Branko Acquario

Settimana importante per voi, il cielo è in evoluzione, preparatevi ad accogliere il grande Plutone, che martedì 19 arriva da voi per restarci addirittura vent’anni! Questa stella oscura e potente rappresenta potere, denaro, fascino personale… Che cambiamento vi aspetta! Giovedì 21 anche il Sole diventa amico, procura incontri. Ma c’è ancora qualche piccolo disturbo, come Luna Piena venerdì 15 che infastidisce una donna della famiglia, l’abitazione. Cautela. INCONTRO SÌ: Pazzi per un Ariete, avete bisogno del suo entusiasmo. Se vi sentite soli, c’è un Sagittario.

Oroscopo Branko Pesci

Bella Luna Piena venerdì 15, vi fa capire quante persone avete dalla vostra parte, non siete soli! Non perdete la calma per qualche giovane saccente che pretende di insegnarvi il vostro mestiere e rallenta gli affari con ostacoli e dubbi, evitate di mettervi allo stesso livello. Mantenete ritmi lenti, siamo a fine anno, meglio riposare un po,’ Marte non è ne- gativo ma non ripara dai mali di stagione. Se cercate l’amore affidatevi a Venere che favorisce i nuovi incontri. Uscite! INCONTRO SÌ: Plutone rende l’Acquario più interessante. Vergine vi innervosisce, ma che fascino.