Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 5 all’11 settembre 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 5 all’11 settembre 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 5 all’11 settembre 2026.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Non è la settimana più semplice per i sentimenti. Venere in contrasto con Saturno può raffreddare gli entusiasmi e mettere alla prova alcune relazioni, mentre anche sul lavoro potrebbero emergere incomprensioni. Marte in Cancro non aiuta particolarmente l’equilibrio nervoso: meglio evitare di accumulare tensioni e stress. Il cielo, però, cambia volto. Venerdì 4 la Luna all’Ultimo quarto entra in rapporto con Urano e forma aspetti favorevoli con Saturno e Giove, creando una combinazione particolarmente interessante anche per la fortuna. In amore siete ancora in attesa di qualcosa di importante, ma non resterete soli a lungo. Nel weekend attenzione soprattutto alle parole: con partner e familiari sarà facile esagerare. Incontro: Leone, un’attrazione difficile da dimenticare. Scorpione, passione alle stelle.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il cuore sembra finalmente respirare. Per il Toro questa è una fase favorevole in amore, con sentimenti che possono consolidarsi e una componente erotica decisamente vivace. Anche chi vive una relazione stabile non dovrebbe andare incontro a particolari scossoni. Qualche tensione potrebbe invece arrivare quando si parla di denaro. Giovedì 10 le discussioni economiche rischiano di diventare più accese del necessario, sia negli affari sia all’interno della famiglia. Cercate di non trasformare ogni divergenza in una battaglia personale: con un po’ di flessibilità troverete una soluzione. Marte sostiene inoltre le vostre energie. Approfittatene per dedicarvi maggiormente al movimento e all’attività fisica. Incontro: Scorpione, tra voi volano scintille. Vergine, fate il primo passo.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

La Luna di venerdì 4 rischia di mettervi un po’ alla prova. Il cambio di fase potrebbe rendervi più nervosi proprio quando avreste bisogno di mantenere la calma, soprattutto nei rapporti con familiari, partner e colleghi. Anche sul fronte professionale le opportunità non mancano, ma ogni piccolo contrattempo potrebbe sembrarvi più pesante del previsto. La congiunzione della Luna con Urano accentua inoltre la vostra insofferenza verso regole, imposizioni e autorità. Meglio evitare reazioni impulsive. Prendetevi il tempo necessario anche per occuparvi del vostro benessere. In amore, invece, arriva una domanda inevitabile: quanto siete davvero sinceri con la persona che avete accanto? Incontro: Bilancia, intesa immediata. Pesci, attrazione fortissima ma anche qualche battibecco.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Nonostante Saturno contrario, il quadro complessivo invita all’ottimismo. Plutone porta l’attenzione su questioni economiche familiari, eredità e risorse condivise, mentre Marte nel vostro segno riaccende desideri ed energie, soprattutto nella sfera intima. Anche Venere contribuisce a rendere più movimentata la vita sentimentale. Potreste avere voglia di sperimentare qualcosa di diverso, magari anche soltanto per comprendere meglio ciò che desiderate davvero. Per le coppie consolidate, invece, il cielo appare meno turbolento, anche se gelosie e discussioni non sono completamente escluse. Sul lavoro è il momento giusto per guardarvi intorno se state pensando di cambiare occupazione o di cercare nuove opportunità. Incontro: Toro, sa come farvi stare bene. Capricorno, tra voi è una partita tutta da giocare.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per il Leone non si vedono grandi ostacoli all’orizzonte. Il primo vero cambio di atmosfera arriverà giovedì 10, con Venere che entrerà in Scorpione, ma Giove continua a rappresentare una protezione importante. Eppure potreste sentire che qualcosa nel vostro mondo non vi soddisfa più completamente. Avete voglia di alzare l’asticella e di ottenere risultati su tutti i fronti, anche quando la sfida più difficile è quella con voi stessi. In amore, però, attenzione a non mettere alla prova chi vi vuole bene: qualche capriccio di troppo potrebbe avere conseguenze. Molto interessanti gli affari. Gli investimenti e le questioni economiche possono regalarvi soddisfazioni. Incontro: Sagittario, siete sulla stessa lunghezza d’onda. Acquario, potrebbe farvi brillare gli occhi.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La vostra settimana guarda decisamente al futuro. Giovedì 10 sarete ormai vicini alla Luna Nuova di settembre, che si formerà prima dell’alba dell’11: un momento simbolicamente importante per fare il punto della situazione e prepararsi a una nuova fase. È tempo di rivedere obiettivi, priorità e decisioni prese nei mesi precedenti. Alcune cose vanno confermate, altre forse devono essere cambiate. La comunicazione sarà una delle vostre armi migliori e potrebbe portarvi verso nuove conoscenze e occasioni. Il weekend appare particolarmente interessante per amore e passione. Non chiudetevi nelle vostre certezze: qualcosa di nuovo potrebbe sorprendere anche i più prudenti. Incontro: Cancro, lasciate da parte il vostro lato più razionale. Ariete, scatta subito qualcosa.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ultimi giorni con Venere nel vostro segno: sfruttateli, soprattutto se avete questioni sentimentali da chiarire o una persona da conquistare. Da giovedì 10, però, l’attenzione si sposterà maggiormente sulle questioni pratiche e professionali. In amore cercate qualcuno capace di stare al vostro passo, ma non sempre è facile trovare una persona in grado di assecondare tutte le vostre esigenze. Anche il vostro proverbiale equilibrio, del resto, in questo periodo è meno stabile del solito. La buona notizia è che Giove e Venere possono creare le condizioni per un incontro importante o per un recupero sentimentale. Lasciatevi sorprendere. Incontro: Capricorno, dietro la corazza nasconde un lato romantico. Acquario, sentimento sì, ma la fiducia è tutta da costruire.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Il passato potrebbe tornare a bussare alla porta. Una persona, un ricordo o una situazione già vissuta potrebbe riaffacciarsi nella vostra mente, regalando una certa nostalgia. Ascoltate ciò che provate, ma senza permettere ai ricordi di impedirvi di guardare avanti. Per voi si apre infatti una fase di cambiamento. Il cielo vi invita a osservare la vostra vita da una prospettiva diversa e, anche se la strada potrebbe sembrare incerta, le stelle sembrano indicare una direzione precisa. Continuate a inseguire i vostri obiettivi: i risultati arriveranno. Marte, infine, alimenta il desiderio di movimento. Un viaggio o un’esperienza lontano dalla routine potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno. Incontro: Pesci, emozioni profonde. Sagittario, preparate le valigie e lasciatevi conquistare.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il cielo non è ancora perfetto, ma voi avete una qualità che in questo momento vale più di qualsiasi previsione: il coraggio di rischiare. Giove continua a proteggervi e alimenta il vostro desiderio di vivere nuove esperienze. Ritrovate il vostro senso dell’umorismo e quella curiosità che vi porta a cercare strade nuove anche quando davanti sembrano esserci soltanto ostacoli. Il viaggio resta uno dei temi favoriti: che sia reale o metaforico, avete bisogno di allargare i vostri orizzonti. Anche in amore potreste essere pronti a rompere gli schemi. Per alcune coppie potrebbe arrivare un momento decisivo, mentre per i single si aprono possibilità interessanti, anche lontano dai soliti ambienti. Incontro: Ariete, le differenze non vi spaventano. Leone, insieme potete puntare molto in alto.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Questi giorni vanno sfruttati soprattutto sul piano professionale. Mercurio vi aiuta a ragionare rapidamente, organizzare il lavoro e liberarvi di alcuni ostacoli che negli ultimi tempi hanno rallentato i vostri progetti. Le difficoltà non mancano: soci, collaboratori o persone con cui condividete un’attività potrebbero non essere sempre dalla vostra parte. Nonostante questo, avete gli strumenti per arrivare al risultato. Il vero consiglio delle stelle è però quello di non permettere agli impegni di occupare ogni spazio della vostra vita. L’amore tornerà presto protagonista, soprattutto da giovedì 10. Fatevi trovare pronti. Qualche attenzione in più va dedicata alla forma fisica: alcuni vecchi fastidi potrebbero tornare a farsi sentire. Incontro: Toro, una certezza. Gemelli, imprevedibile e proprio per questo irresistibile.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Giove in Leone continua a creare una situazione un po’ irritante. Il segno che avete di fronte può esercitare su di voi una forte attrazione, ma allo stesso tempo generare instabilità. In realtà, questa fase serve anche a capire cosa merita davvero di restare nella vostra vita. Fate dunque spazio al nuovo eliminando ciò che ormai non funziona più. Una volta liberati dai vecchi pesi, potrete concentrarvi con maggiore energia sui vostri obiettivi e su nuove possibilità di successo. La Luna all’Ultimo quarto di venerdì 4, in rapporto con Giove, può favorire incontri, colloqui e contatti con persone capaci di darvi una mano. Sul lavoro sarete estremamente precisi; in amore, invece, potreste mostrare un lato più possessivo del solito. Non rimandate troppo una scelta che sapete già di dover fare. Incontro: Gemelli, il cielo vi invita a incontrarvi. Vergine, serve un po’ più di comprensione reciproca.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Le questioni familiari tornano al centro dell’attenzione. La Luna all’Ultimo quarto in Gemelli riporta in primo piano alcune situazioni domestiche, mentre Mercurio contrario suggerisce di affrontare senza troppe esitazioni eventuali problemi legati ai figli o alla famiglia. Il momento richiede prudenza, ma non paura. Dovrete scegliere con attenzione cosa dire e cosa invece tenere per voi, evitando di forzare situazioni che hanno bisogno dei loro tempi. In amore, al contrario, è arrivato il momento di lasciar parlare le emozioni. Marte in Cancro aumenta la passione e vi aiuta a liberarvi di piccole tensioni, pettegolezzi e condizionamenti che negli ultimi tempi vi hanno frenato. Incontro: Cancro, può nascere qualcosa di speciale. Bilancia, torna a farsi sentire la passione.