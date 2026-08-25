Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 24 al 30 agosto 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 24 al 30 agosto 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 24 al 30 agosto 2026.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La vostra estate rovente comincia lentamente a perdere qualche grado e, anche se per voi non è ancora abbastanza, si avverte un cambio di ritmo. Con l’ingresso del Sole in Vergine torna infatti l’attenzione verso il lavoro, gli impegni quotidiani e quelle abitudini che nelle ultime settimane avevate messo un po’ da parte. Martedì 25 anche Mercurio raggiunge il Sole e invita a rimettersi in carreggiata, nonostante una certa stanchezza dovuta a Marte. In amore qualche tensione non manca, ma il sentimento resta protetto dalla positiva influenza di Giove. Incontri interessanti della settimana: Bilancia, il fascino di Venere colpisce. Gemelli, questa volta potrebbe essere qualcosa di più serio.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Finalmente l’estate sembra rallentare la sua corsa. I ritmi diventano meno frenetici e anche il cuore può recuperare tranquillità dopo qualche imprevisto sentimentale. Il Sole entra in un segno amico e porta un’atmosfera più distesa e favorevole. Marte in Cancro, intanto, accende il desiderio e invita a lasciarsi andare alla passione. Per i single possono arrivare incontri fuori programma e nuove curiosità da esplorare. Da martedì 25 Mercurio suggerisce inoltre di non dare troppo peso alla differenza d’età. Incontri interessanti della settimana: Vergine, ora non avete più dubbi. Cancro, lasciatevi conquistare dalla passione.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Avete ancora addosso tutta l’energia di un agosto movimentato, ma il weekend porta con sé la sensazione che sia arrivato il momento di tornare agli impegni di sempre. E la parola “doveri”, si sa, non è proprio tra le vostre preferite. Venere continua comunque a sostenere amore, divertimento e rapporti con i figli, anche se l’opposizione di Saturno può rendere i sentimenti un po’ più rigidi. Un gesto affettuoso potrebbe aiutare a sciogliere qualche tensione. Il Sole cambia posizione e martedì 25 anche Mercurio diventa più nervoso: attenzione alle parole, perché potreste essere fin troppo diretti. Incontri interessanti della settimana: Ariete, le novità sentimentali promettono bene. Leone, la voglia di stare vicini non manca.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Marte nel vostro segno ha dato a questa estate un’intensità forse superiore alle vostre aspettative, ma adesso il cielo comincia a diventare più rassicurante. Il Sole crea un’atmosfera più favorevole e martedì 25 arriva anche Mercurio, rafforzando la sensazione di essere circondati da persone fidate. Amici, familiari e affetti diventano una sorta di seconda corazza, capace di farvi sentire più protetti. Venere richiama però l’attenzione sulle responsabilità familiari e sui figli. Impegnatevi, ma senza perdere il gusto della leggerezza. Incontri interessanti della settimana: Toro, con voi c’è quella sensazione di casa. Sagittario, potrebbe arrivare una sorpresa davvero piacevole.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

La stagione del vostro compleanno sta per concludersi, ma ci saranno ancora momenti intensi sul fronte dei sentimenti. Approfittatene, perché poi il Sole lascia il vostro segno e martedì 25 lo segue Mercurio. Non c’è però motivo di essere malinconici: Giove continua a proteggervi e le nuove opportunità nel settore pratico possono rivelarsi molto interessanti. Venere favorisce anche contratti, spostamenti e questioni professionali. In amore non cercate problemi dove non ce ne sono: la relazione è più solida di quanto pensiate. Per i single, possibili incontri durante un viaggio o uno spostamento. Incontri interessanti della settimana: Pesci, possono mostrarvi un modo nuovo di amare. Gemelli, intesa e complicità sono assicurate.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

L’estate entra nella sua fase più piacevole: il sole è meno aggressivo, il caldo diventa più sopportabile e anche le spiagge iniziano a svuotarsi. È lo scenario ideale per l’inizio della vostra stagione. Martedì 25 arriva inoltre Mercurio, il vostro pianeta guida, pronto a esaltare le vostre qualità migliori: lucidità, intelligenza, ironia e capacità di osservare ogni dettaglio. Potrete farvi notare tanto nella vita sociale quanto negli affari. E anche l’amore sembra sorridervi: siete pronti a brillare. Incontri interessanti della settimana: Scorpione, tra voi può scattare una forte attrazione. Capricorno, gli sguardi diranno più delle parole.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore e realtà si trovano a un bivio. Con Venere nel vostro segno è naturale lasciarsi trasportare dalle emozioni e dagli incontri che l’estate ha portato. Ora, però, sarà necessario capire quali storie meritano davvero di essere vissute e quali appartengono soltanto al regno dei sogni. Venere in tensione con Nettuno invita a non idealizzare troppo. Da martedì 25, Mercurio vi spingono invece a guardarvi dentro e a riflettere prima di fare scelte importanti. Incontri interessanti della settimana: Acquario, un sogno potrebbe diventare realtà. Scorpione, preparatevi a scoprire una forte attrazione.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sette giorni senza cambi di Luna e due importanti passaggi astrali rendono il vostro cielo decisamente più interessante. Questa settimana l’energia del Leone lascia progressivamente spazio a quella più concreta della Vergine e molte situazioni iniziano a trovare una direzione migliore. Cresce la vita sociale e aumentano le possibilità di fare incontri destinati a rivelarsi utili anche in futuro, sul piano personale e professionale. Nel lavoro siete particolarmente determinati e Marte, Sole e Mercurio vi danno una marcia in più. Anche il cuore sembra avere davanti una prospettiva nuova e promettente. Incontri interessanti della settimana: Pesci, un bacio può bastare per riportare la calma. Vergine, con voi conta soprattutto sentirsi al sicuro.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La fine del periodo delle grandi vacanze e l’arrivo della stagione della Vergine, segno non sempre facile da gestire per voi, possono risvegliare una certa inquietudine. Potreste sentire il desiderio di mollare tutto, cambiare direzione o semplicemente fare qualcosa di completamente diverso. Quest’anno, però, avete dalla vostra parte Giove, pronto a proteggervi e a sostenervi anche quando il cielo non sembra particolarmente semplice. Guardate con attenzione alla sfera sentimentale: forse state trascurando qualcosa di importante. Le coppie consolidate possono compiere un passo significativo, mentre per i single potrebbe arrivare un incontro da non sottovalutare. Incontri interessanti della settimana: Leone, lasciatevi trasportare dalle emozioni. Acquario, non è detto che sia soltanto un’avventura.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

L’arrivo della stagione della Vergine porta nel vostro cielo una sensazione di ordine e serenità. Per voi rappresenta quasi una ripartenza: mettere in fila le priorità, organizzare meglio il lavoro e fare chiarezza nelle questioni personali vi permetterà di affrontare gli ostacoli con maggiore sicurezza. Il vostro pragmatismo torna protagonista e ciò che sembrava complicato può diventare più facilmente gestibile. Avete dalla vostra parte determinazione e lucidità, ma attenzione alla forma fisica: Marte potrebbe mettervi un po’ sotto pressione. Incontri interessanti della settimana: Bilancia, il fascino di Venere è difficile da resistere. Toro, costruire lentamente può essere la scelta giusta.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Il grande slancio dell’estate comincia a diminuire, il Sole entra in Vergine, seguito da Mercurio martedì 25. Questo cambiamento può aiutarvi a fare chiarezza anche nelle relazioni, soprattutto se negli ultimi tempi ci sono state incomprensioni nella coppia. Toccherà però a voi compiere il primo passo. Il rischio è quello di analizzare troppo ciò che provate, trasformando i sentimenti in una sorta di problema da risolvere razionalmente. Venere vi invita invece a recuperare il romanticismo e Nettuno ricorda che, in amore, non tutto deve necessariamente essere spiegato: qualche volta bisogna anche fidarsi. Incontri interessanti della settimana: Ariete, questa volta potrebbe essere davvero qualcosa di importante. Sagittario, un incontro capace di emozionarvi.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Marte e Venere continuano a creare una combinazione interessante per il cuore e regalano una settimana ricca di passione. Le emozioni saranno intense e potreste avere la sensazione di essere trascinati dalla corrente, ma la vostra esperienza nel delicato mare dei sentimenti vi permetterà di ritrovare la direzione. Per le coppie di lunga data, tuttavia, non sarà sufficiente affidarsi alla passione: matrimonio, convivenza e relazioni consolidate richiedono anche pazienza, collaborazione e capacità di venirsi incontro. Il cielo vi ricorda una cosa importante: volersi bene è fondamentale, ma per stare insieme serve anche costruire. Incontri interessanti della settimana: Cancro, un’intesa che sembra arrivare dall’altra parte della Luna. Capricorno, insieme potete andare lontano, passo dopo passo.