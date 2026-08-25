Come sono andati gli ascolti tv dei programmi condotti da Milo Infante nella giornata di lunedì 24 agosto 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della prima puntata di Ore 11 su Rete 4 e Verità Nascoste – Il Diario su Canale 5.

Gli ascolti tv e di dati Auditel della prima puntata di Ore 11 su Rete4

È stato un debutto molto atteso quello del conduttore Milo Infante a Mediaset. Lunedì 24 agosto il giornalista ha fatto il suo esordio con una doppia sfida: al mattino su Rete 4 con il programma Ore 11 e nel pomeriggio su Canale 5 con Verità Nascoste – Il Diario. Due programmi, due fasce orarie e due pubblici potenzialmente differenti per misurare la prima risposta dei telespettatori dopo il passaggio del conduttore dalla Rai a Mediaset.

Per Infante si trattava del primo vero confronto con il pubblico di Mediaset. Ore 11 nasce come spazio quotidiano dedicato all’attualità e alla cronaca e, nella puntata d’esordio, ha affrontato diversi casi di stretta attualità. Sul fronte Auditel, il dato della prima puntata anche se rappresenta un parametro importante, va letto con prudenza perchè siamo ancora nel pieno della programmazione estiva.

Il programma durante la puntata di ieri ha intrattenuto 460.000 spettatori pari al 9.6% nella prima parte e, dopo il TG, 550.000 spettatori pari al 6.9% nella seconda parte. Sarà interessante osservare nelle prossime settimane la capacità del programma di consolidare il risultato e di diventare un appuntamento riconoscibile per il pubblico di Rete 4.

Lo share della prima puntata di Verità Nascoste – Il Diario

Alle 16.45 di ieri, il giornalista è tornato in onda, questa volta su Canale 5, con Verità Nascoste – Il Diario. Uno spin-off pomeridiano di Verità Nascoste, programma che dal 1° settembre approderà in prima serata su Rete 4. Il diario pomeridiano è stato pensato come appuntamento quotidiano con gli aggiornamenti sui principali casi di cronaca.

Anche in questo caso il debutto aveva un significato particolare. Canale 5 è infatti la rete ammiraglia del gruppo Mediaset e il programma ha dovuto inserirsi in una fascia già molto affollata, durante una fase di transizione dal palinsesto estivo a quello autunnale.

Il programma durante a puntata di ieri ha intrattenuto1.225.000 spettatori pari al 16.7% (prima parte al 19.7%, seconda parte al 14.9%). Il risultato del pomeriggio consentirà soprattutto di capire quanto il pubblico abbia seguito Infante anche dopo il primo appuntamento della giornata e quanto il suo nome sia riuscito a trasferire interesse da una rete all’altra.

Un debutto che segna una strategia

Al di là dei numeri della prima giornata di messa in onda dei programmi condotti da Milo Infante, il dato più interessante è rappresentato dalla strategia Mediaset. Infante non è stato semplicemente inserito in un nuovo programma: l’azienda gli ha affidato tre appuntamenti, distribuiti tra Rete 4 e Canale 5. La mattina con Ore 11, il pomeriggio con Verità Nascoste – Il Diario e, dal 1° settembre, la prima serata del martedì su Rete 4 con Verità Nascoste.

È evidente quindi che il debutto del 24 agosto va considerato come il primo capitolo di un progetto più ampio. Milo Infante, dopo oltre 20 anni in Rai, ha scelto una nuova sfida professionale e Mediaset ha deciso di puntare con decisione sul suo profilo giornalistico. Adesso sarà il pubblico, attraverso gli ascolti delle prossime settimane, a stabilire quanto questa scommessa possa funzionare.