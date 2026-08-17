Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 18 al 24 agosto 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 18 al 24 agosto 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 18 al 24 agosto 2026.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Per l’Ariete arriva il momento di rallentare, almeno un po’. Il passaggio del Sole in Vergine riporta l’attenzione sulla quotidianità e sulle questioni pratiche lasciate in sospeso durante l’estate. Anche Mercurio segue questa direzione e invita a rimettere ordine nelle idee e negli impegni. Marte, però, potrebbe farsi sentire con una certa stanchezza. In amore non mancano momenti di tensione, ma il rapporto conserva basi solide. Per i single, invece, le occasioni interessanti possono arrivare soprattutto attraverso nuove conoscenze. Incontri interessanti sì con: Bilancia, Gemelli.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Per il Toro la settimana porta finalmente un’atmosfera più tranquilla. I ritmi si fanno meno frenetici e anche sul piano sentimentale torna una maggiore serenità. L’ingresso del Sole in Vergine favorisce equilibrio e concretezza, mentre Marte continua ad alimentare desiderio e passione. Per chi è single potrebbe essere una fase particolarmente interessante: un incontro inatteso può trasformarsi in qualcosa di più coinvolgente del previsto. Anche le differenze, comprese quelle anagrafiche, non sembrano più un ostacolo. Incontri interessanti sì con: Vergine, Cancro.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

L’estate non ha ancora esaurito la sua energia, ma per i Gemelli comincia a farsi strada la sensazione che sia arrivato il momento di tornare alla normalità. Venere resta favorevole a divertimento, affetti e vita sentimentale, anche se Saturno può introdurre qualche rigidità nelle relazioni. Meglio non sottovalutare il partner e, soprattutto, evitare parole troppo taglienti. La seconda parte della settimana potrebbe rendervi più nervosi e impulsivi del solito. Incontri interessanti sì con: Ariete, Leone.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Marte nel segno continua a dare una forte spinta al Cancro, rendendo questa fase dell’estate particolarmente intensa. Il cambio di scenario arriva con il Sole in Vergine e, poco dopo, con Mercurio: il risultato è un maggiore senso di protezione e la possibilità di contare sulle persone più vicine. Famiglia, amici e affetti diventano un punto di riferimento importante. In amore serve però un po’ di leggerezza: non trasformate ogni questione in un problema da risolvere. Incontri interessanti sì con: Toro, Sagittario.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

La stagione del compleanno si avvia verso la conclusione, ma per il Leone gli ultimi giorni sotto i riflettori possono regalare ancora emozioni. Il passaggio del Sole e di Mercurio in Vergine sposta gradualmente l’attenzione verso lavoro, questioni pratiche e nuovi progetti. Giove continua comunque a offrire una protezione importante. Sul fronte professionale possono arrivare occasioni interessanti, anche legate a contratti, spostamenti o nuove collaborazioni. In amore non serve forzare le situazioni: ciò che è solido non ha bisogno di continue conferme. Incontri interessanti sì con: Pesci, Gemelli.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Per la Vergine comincia una delle fasi più interessanti dell’anno. Domenica 23 il Sole entra nel vostro segno e pochi giorni dopo arriva anche Mercurio, vostro alleato naturale. È un cambio di passo che restituisce lucidità, energia e voglia di rimettersi in gioco. Le vostre qualità migliori tornano in primo piano: capacità di analisi, intelligenza, ironia e concretezza. Il periodo può essere favorevole sia sul lavoro sia nei rapporti personali. Anche l’amore promette soddisfazioni. Incontri interessanti sì con: Scorpione, Capricorno.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per la Bilancia la domanda dei prossimi giorni sarà soprattutto una: seguire il cuore o ascoltare la ragione? Venere continua a rendere particolarmente vivace la vita sentimentale, favorendo incontri e situazioni emozionanti. Ma attenzione alle illusioni. Il cielo suggerisce di capire se una persona conosciuta durante l’estate può davvero avere un posto nella vostra vita oppure se si tratta soltanto di una parentesi romantica. Incontri interessanti sì con: Acquario, Scorpione.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Settimana in crescita per lo Scorpione. Il passaggio dal Leone alla Vergine rende il quadro astrologico più favorevole e, soprattutto, più concreto. Aumentano le occasioni di socializzare, conoscere persone nuove e costruire contatti che potrebbero rivelarsi utili anche nel futuro professionale. Il lavoro beneficia di una combinazione di energie particolarmente interessante. In amore, invece, il cielo lascia intravedere l’inizio di una fase nuova e più felice. Incontri interessanti sì con: Pesci, Vergine.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il passaggio verso la fine dell’estate può provocare nel Sagittario una certa inquietudine. La voglia di cambiare, partire e rompere gli schemi torna a farsi sentire. Questa volta, però, avete dalla vostra parte una presenza importante: Giove continua a sostenervi. La vera sorpresa potrebbe arrivare proprio dall’amore. Chi è in coppia può sentire il bisogno di fare un passo avanti, mentre per i single potrebbe presentarsi una persona destinata ad avere un peso maggiore del previsto. Incontri interessanti sì con: Leone, Acquario.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il Capricorno accoglie con favore l’arrivo della stagione della Vergine. Il nuovo assetto del cielo porta ordine, chiarezza e una maggiore capacità di concentrarsi su ciò che conta davvero. È il momento ideale per mettere a posto questioni rimaste in sospeso e affrontare gli ostacoli con metodo. Sul lavoro possono emergere soluzioni che fino a poco tempo fa sembravano difficili da trovare. Sul piano personale, invece, attenzione a non trascurare il benessere fisico: Marte potrebbe chiedervi di dosare meglio le energie. Incontri interessanti sì con: Bilancia, Toro.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Per l’Acquario la seconda parte della settimana può aiutare a sciogliere alcune incomprensioni sentimentali. Il passaggio del Sole e di Mercurio in Vergine invita però a riflettere molto: il rischio è analizzare ogni emozione come se fosse un problema matematico. In amore sarà invece necessario lasciare spazio alla spontaneità. Non tutto può essere spiegato o controllato. Per chi è in coppia, un gesto semplice potrebbe essere sufficiente per riavvicinarsi. Incontri interessanti sì con: Ariete, Sagittario.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Il cielo dei Pesci continua a essere molto intenso sul fronte sentimentale. Marte e Venere alimentano desiderio e passione, ma proprio per questo potrebbero rendere le emozioni più difficili da gestire. Chi vive una relazione stabile dovrà puntare soprattutto sulla collaborazione. Convivenza, matrimonio e rapporti di lunga durata richiedono ascolto e disponibilità reciproca: l’amore è il punto di partenza, ma da solo non risolve tutto. Per i single, invece, il cielo può regalare incontri capaci di lasciare il segno. Incontri interessanti sì con: Cancro, Capricorno.