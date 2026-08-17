Ascolti tv domenica 16 agosto 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Stasera Pippo Baudo” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Stasera Pippo Baudo vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 16 agosto 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Stasera Pippo Baudo” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?
Rai 1: Stasera Pippo Baudo, lo speciale ad un anno dalla morte del celebre conduttore ha interessato 1.169.000 spettatori pari al 11% di share.
Su Rai 2: Europei di Atletica 2026, le gare dei XXVII campionati europei di atletica leggera in programma all’Alexander Stadium di Birmingham, nel Regno Unito, hanno attirato l’attenzione di 2.417.000 spettatori (18.4%).
Rai 3: Che ci faccio qui, il programma condotto da Domenico Iannacone che racconta le fragilità più profonde dell’esistenza ha registrato 394.000 spettatori pari al 3.1% di share.
Rete 4: Viaggi di nozze, il film a episodi italiano del 1995 diretto e interpretato da Carlo Verdone ha divertito 567.000 spettatori con il 4.7% di share.
Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della dizi turca, incentrata su una storia di vendetta, con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu hanno appassionato 1.596.000 spettatori con uno share del 13.7%.
Italia 1: Lazio-Mantova, la partita di Coppa Italia ha incollato alla tv 769.000 spettatori con il 6%.
La7: Il sorpasso, il film italiano del 1962 diretto da Dino Risi con Jean-Louis Trintignant e Vittorio Gassman ha coinvolto 273.000 spettatori con il 2.2%.
Tv8: Italia’s Got Talent, il talent show, basato sul format britannico Got Talent, ha raccolto 394.000 spettatori con il 3.1% di audience.
Nove: La Corrida, lo spettacolo dei dilettanti allo sbaraglio condotto da Amadeus ha incuriosito 227.000 spettatori con l’1,9% nella prima parte e 266.000 spettatori con il 4,3% nella seconda parte chiamata Il Vincitore.
Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- L’Eredità Summer: 2.017.000 spettatori con il 14.7% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.553.000 spettatori con il 25.7% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 16 agosto 2026
RAI 1
- Domenica In – Il Meglio Di: 1.055.000 spettatori con il 11.3%;
- Un’estate italiana: 801.000 spettatori con il 10%;
- Colpo di Luna: 779.000 spettatori con il 9.5%.
Canale 5
- L’Arca di Noè: 1.621.000 spettatori con il 14.9% di share
- Beautiful: 1.161.000 spettatori con il 12.8% di share;
- Be My Sunshine: 1.267.000 spettatori (15.9%) di share;
- Tutto per la mia Famiglia: 1.351.000 spettatori pari al 15.3%.