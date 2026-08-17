Mentre i fans italiani di Beautiful stanno rivivendo gli ultimi momenti salienti in una “15 giorni di repliche” che Canale 5 ha programmato in queste settimane centrali di agosto, oltreoceano la storia va avanti, e si inizia a delineare la trama di quelle puntate girate a Montecarlo delle quale vi avevamo parlato in un nostro precedente articolo. Pronti a scoprire con noi cosa accadrà nel Principato?

Trame americane Beautiful: Steffy e Finn festeggiano il loro anniversario a Montecarlo

La trasferta monegasca del cast di Beautiful ha incuriosito moltissimo i fans, soprattutto perché ha incluso un personaggio decisamente insolito: Sheila Carter. I nuovi episodi monegaschi – in onda in questi giorni in America – svelano i motivi di quel viaggio, e soprattutto il ruolo della Carter nella vicenda che (come vi avevamo anticipato) è tutt’altro che secondario. Ma andiamo con ordine.

In occasione del loro anniversario di matrimonio, Steffy Forrester e Finn hanno deciso di recarsi a Montecarlo. La scelta della località non è certo casuale: i due intendeno rinnovare la promessa di matrimonio proprio nella chiesa in cui si sono riuniti, dopo aver creduto che il giovane medico fosse morto per mano di Sheila. Gli avvenimenti passati hanno segnato profondamente i rapporti tra la Carter e Steffy. La rossa si è mostrata pericolosa in più di un’occasione, mettendo in pericolo la vita di Steffy, quella del consorte e (in un passato un po’ più remoto) anche quella di Taylor. Non c’è quindi da stupirsi del fatto che la figlia di Ridge la voglia fuori dalla sua vita.

Tuttavia si tratta sempre della madre biologica di Finn, e il giovane medico più volte è stato sul punto di perdonarla. Il cambiamento di Sheila è apparso evidente al giovane, soprattutto quando la rossa ha rinunciato a vendicarsi di fronte alla relazione tra Deacon Sharpe e Taylor Hayes.Ma se le sue azioni più recenti possono aver convinto Finn al riavvicinamento (tanto che in qualche occasione il medico si è rivolto a lei chiamando0la “mamma”), non sono bastate a convincere Steffy, che invece continua a considerarla una psicopatica pericolosa.

Sheila vola a Montecarlo, Finn la invita a ripartire: news Beautiful

Alla luce dei sentimenti che la figlia di Ridge nutre per la suocera, non c’è da stupirsi se – trovandosela accanto in aereo – reagisce in malo modo. Sheila, appena saputo che suo figlio e Steffy si sarebbero recati a Montecarlo per festeggiare il loro anniversario di matrimonio, ha prenotato il volo per il Principato. Il destino ha voluto che le venisse assegnato proprio il posto vicino alla coppia.

Per tutto il viaggio la Carter ha assillato i due giovani, suscitando perfino l’insofferenza del figlio. Appena atterrati a Montecarlo, Finn invita Sheila a ripartire subito. Lei però ignora quella richiesta e segue i due fino alla chiesta, facendo attenzione a non farsi notare dalla coppia. In seguito – visto che il suo volo di ritorno è rimandato – decide di concedersi qualkche ora in spiaggia, e qui si imbatte in Steffy e Finn. Ne segue un botta e risposta tra le due donne, e il medico finisce per prendere le difese della madre.

Steffy lascia Montecarlo furiosa nelle prossime puntate Beautiful

L’intervento di Finn in difesa di Sheila fa infuriuare Steffy, che davanti alle insistenze del marito per portare la madre bioligca nelle loro vite ragisce togliendosi l’anello e gettandolo contro di lui. La figlia di Ridge – ormai stanca di sentire su di sé un perenne pericolo legato alla presenza di Sheila – getta via l’anello e se ne va, dopo aver detto a Finn che è libero di godersi Sheila nella propria vita, della quale però lei non fa più parte!

Finn si rende conto del pericolo di perdere la donna che ama, e inizia a cercare Steffy per le strade di Montecarlo. Lei però si è già diretta all’aeroporto e imbarcata in un volo diretto a Los Angeles. L’anniversario di nozze di Finn e Steffy ha segnato davvero la fine del loro matrimonio? Al momento gli spoiler americani non rivelano altri dettagli su questa storyline, che promette di tenerci con il fiato sospeso a lu8ngo.