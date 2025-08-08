Le stelle di Branko illuminano la settimana dal 7 al 13 agosto con consigli preziosi e intuizioni per ogni segno zodiacale. Tra incontri inaspettati, nuove opportunità e momenti di riflessione, ecco cosa vi attende nei prossimi giorni.

Oroscopo di Branko dall’8 agosto al 13 Agosto 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 8 agosto al 13 agosto 2025. Settimana densa di emozioni e cambiamenti per tutti i segni zodiacali. Le energie planetarie spingono verso nuove consapevolezze, rotture, incontri e riscoperte interiori. Ecco cosa prevedono le stelle per ciascun segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo Ariete

Accordi inaspettati all’orizzonte per i nati sotto il segno dell’Ariete. A volte gli alleati si celano nei luoghi meno prevedibili: provate ad aprire la mente e ad accogliere nuove prospettive. Procedete con cautela e prendete le giuste precauzioni, ma non chiudete la porta a priori alle proposte che riceverete. Anche in amore, lasciate da parte la diffidenza: i sentimenti di chi vi sta accanto sono sinceri.

Oroscopo Toro

Una nuova conoscenza irrompe nella vita del Toro, sconvolgendo piani ben definiti sia sul lavoro che in amore. Seppur destabilizzante, questo incontro può trasformarsi in un’occasione per guardare le cose da un’altra prospettiva. È il momento di riorganizzarsi e decidere se accogliere o meno questa persona, chiedendovi con sincerità cosa desiderate davvero.

Oroscopo Gemelli

Dopo un periodo frenetico, per i Gemelli arriva il momento di rallentare. Non è più possibile rimandare il meritato riposo: riconoscete i vostri limiti e prendetevi una pausa per ricaricare le energie. Approfittatene per fare esperienze nuove e ampliare la vostra cerchia di conoscenze, arricchendo così mente e spirito.

Oroscopo Cancro

Settimana di scambi e accordi per i nati nel Cancro. L’intuito per gli affari vi guida verso l’occasione giusta per ottenere un guadagno extra. Tuttavia, agite con trasparenza e onestà: i sotterfugi potrebbero farvi perdere tutto. In amore, attenzione alla spocchia: spesso nasconde insicurezze che sarebbe meglio affrontare.

Oroscopo Leone

Per il Leone la parola d’ordine è “praticità”. In questo periodo non c’è spazio per illusioni o progetti irrealistici: meglio accettare le cose per ciò che sono. Fate però attenzione a non scivolare nel cinismo: chi vi sta vicino non ha colpe e ha bisogno del vostro sostegno.

Oroscopo Vergine

La Vergine sfodera il suo sguardo attento e coglie grandi opportunità, sia professionali che sentimentali. Davanti a voi si aprono più strade: scegliete con cura e potrete ottenere ottimi risultati, tra guadagni extra e momenti di intensa intimità. Non abbiate paura di mostrarvi per ciò che siete, l’autenticità verrà ricambiata.

Oroscopo Bilancia

Il fascino della Bilancia è al massimo, capace di aprire porte e creare occasioni. Sfruttatelo con intelligenza, senza cadere negli eccessi di egoismo che potrebbero farvi perdere punti agli occhi degli altri. La pazienza e la gradualità saranno le vostre migliori alleate per muovervi con successo.

Oroscopo Scorpione

Per lo Scorpione, l’amicizia gioca un ruolo centrale. C’è chi vi offre sostegno, ma la vostra diffidenza rischia di trasformarsi in ostilità. Ricordate: nessuno è un’isola. Accettare le proprie fragilità non è un segno di debolezza, ma il primo passo verso un equilibrio più sano.

Oroscopo Sagittario

Nuovi amici, nuove esperienze e tante sorprese per il Sagittario. Questa settimana vi invita a esplorare parti di voi ancora sconosciute e a mettervi alla prova in contesti inusuali. Accogliete con entusiasmo le contraddizioni che vi rendono unici e lasciatevi stupire dalla vita.

Oroscopo Capricorno

Il Capricorno si mostra inflessibile, ancorato alle proprie convinzioni. Ma rifiutarsi di ascoltare punti di vista diversi non porterà a soluzioni. Provate ad aprirvi al confronto: anche se non cambierete idea, potreste scoprire nuovi spunti di riflessione.

Oroscopo Acquario

Per l’Acquario, questa settimana è segnata da accordi inattesi e compromessi insperati. Con la giusta parola al momento giusto riuscirete a ottenere ciò che desiderate e a ritagliarvi uno spazio importante. Tuttavia, evitate di lasciarvi trascinare dall’avidità: potreste compromettere ciò che avete costruito.

Oroscopo Pesci

L’amore è protagonista per i Pesci, che in questo periodo sembrano inarrestabili. Ma se cercate una relazione profonda e duratura, dovrete essere voi i primi a dare valore al partner. Una storia si costruisce insieme: scendete dal piedistallo e investite energie nella reciproca cura.