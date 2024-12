Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 6 al 12 dicembre 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 6 al 12 dicembre 2024.

Oroscopo di Branko dal 6 al 12 dicembre 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 6 al 12 dicembre 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Sabato 7 c’è una graditissima notizia dal cielo, che s’illumina di verde speranza grazie a Venere, che raggiunge il campo delle amicizie e nuovi incontri, è forse l’amore che bussa al vostro cuore? La Luna al Primo quarto domenica 8 vi rende un po’ insicuri, non è da voi; con Marte siete in- vincibili, lanciatevi senza paura fra le braccia di chi vi piace, non c’è un solo pianeta contrario, niente vi ostacola – forse il vostro problema è proprio questo, avete sempre bisogno di qualcuno o qualcosa contro cui lottare. INCONTRO SÌ: L’attrazione con un Leone è al massimo. Nasce una strana tensione con un Pesci.

Oroscopo Branko Toro

Domenica 8 la Luna forma il Primo quarto e propizia un nuovo incontro d’amore o anche d’affari: giocate bene le vostre carte. Forse all’inizio c’è una certa agitazione, perché pure Venere sabato 7 inizia a provocarvi – che cosa vorrà mai da voi la vostra stella guida, vi propone forse un’avventura ad alto rischio? Siete tentati di accantonare la vostra abituale cautela e di partire alla carica come un toro alla corrida, fate bene, ma occhio a Marte, che tenta di ostacolarvi in vari modi. Salute da preservare. INCONTRO SÌ: Sagittario, oltre l’allegria c’è molto di più. Contenti e sicuri con il Capricorno.

Oroscopo Branko Gemelli

Sabato 7 Venere diventa gentile, vi restituisce l’ottimismo, riporta il sorriso sul vostro volto, ma anche su quello di chi vi piace, la passionalità risale pure nelle coppie di lunga data. Dovete, però, avere ancora un po’ di pazienza nel campo del lavoro e della carriera, la Luna al Primo quarto domenica 8 vi fa dubitare di voi stessi, delle vostre capacità professionali, pensate che tutto dipenda dalla fortuna. Non è così, meritate tutto quello che siete riusciti a ottenere sinora, e anche di più. Bene la comunicazione. INCONTRO SÌ: Come potreste dimenticare una Bilancia? Anche il Toro però non vi deluderà.

Oroscopo Branko Cancro

Da sabato 7 Venere non è più fredda e finalmente l’amore respira; riuscite di nuovo a capirvi e a comunicare apertamente, la sincerità del cuore fa miracoli in una relazione. Domenica 8 la Luna al Primo quarto nel settore dei viaggi, dell’estero, vi fa venire voglia di evadere dalla solita routine, con il pensiero volate lontano. È anche possibile però che arrivi una concreta possibilità di intraprendere un nuovo percorso di vita personale, ma anche professionale, con questo Marte il coraggio non vi manca. INCONTRO SI: Con lo Scorpione andreste in capo al mondo. Ma quanto è sexy il Leone?

Oroscopo Branko Leone

Il vostro cielo dell’amore è sempre dinamico e brillante, Marte passione è con voi e non lascia spazio alla noia. Venere, però, da sabato 7 si sposta in un angolo polemico – non vuol dire che non ci sarà amore, ma i nuovi incontri saranno ad alta tensione – dovrete stare un po’ attenti a non impuntarvi con il coniuge o con i soci, in questo momento vi sentite forti e audaci, ma talvolta potreste sembrare prepotenti. La Luna forma il Primo quarto in un punto sensibile del vostro oroscopo, possibili novità finanziarie. INCONTRO SÌ: Gemelli, è un compagno di giochi d’amore. Scorpione, pericolosa tentazione.

Oroscopo Branko Vergine

Sabato 7 Venere lascia il Capricorno e si concentra sulla vita quotidiana, sulla sfera lavorativa, cosa che non vi dispiacerà. Pure l’amore sicuro e confortevole è adatto al vostro temperamento. Resta nervosa la famiglia, con i figli è un battibecco continuo, i genitori anziani fanno perdere la pazienza anche a voi – il che è tutto dire – specie domenica 8, quando si forma Primo quarto di Luna in Pesci. Sarà proprio la Luna a riportarvi il sorriso giovedì 12, e se intanto vi va di evadere, fate pure! INCONTRO SÌ: Cancro, per voi è “casa”, un abbraccio caldo e amoroso. Il Leone, però, vi fa volare.

Oroscopo Branko Bilancia

Questo cielo di fine anno è davvero una delizia, scintillante di luci stellari – la più bella è Venere, che sabato 7 si piazza nel vostro amico Acquario, complice d’amore – ora non avete neanche un pianeta negativo, se ci seguite da tempo sapete bene che vuol dire: siete liberi da qualsiasi vincolo o minaccia, potete arrivare proprio là dove desideravate, sfruttate i vostri talenti. L’amore è magnifico, piacete a chi vi piace e pure a tutti gli altri. Nuovi incontri passionali, amicizie piccanti. Approfittatene. INCONTRO SÌ: Cercate la passione, chi più di un Leone o un Ariete può regalarvela?

Oroscopo Branko Scorpione

Se da sabato 7 Venere diventa polemica e pungente – ma a voi piacciono le sfide, non è vero? – la Luna domenica 8 forma il Primo quarto nel vostro cielo dell’amore: qualcosa di molto eccitante può iniziare. Voi sapete giocare con il fuoco, ma adesso rischiate più del solito, Plutone s’infiamma in un attimo e Marte può accendere la miccia all’improvviso. Avanzate con prudenza pure nella carriera, la concorrenza non va sottovalutata, ci sono poteri forti che vi ostacolano. È una partita a scacchi, potete vincere. INCONTRO SÌ: Cancro, vi canta una canzone d’amore. Ariete, è sempre un passo avanti a tutti.

Oroscopo Branko Sagittario

Una bella sorpresa vi arriva sabato 7 da Venere, che forma un angolo positivo e porta notizie molto fortunate, informazioni utili per gli affari e per le persone a cui tenete di più. Vi sentite finalmente apprezzati come meritate. L’amore è caldo e vicino a voi, che cosa aspettate a coglierlo? Soltanto in famiglia c’è sempre qualche tensione, domenica 8 la Luna Primo quarto segnala una difficoltà con una donna della famiglia, siate comprensivi. INCONTRO SÌ: Gemelli, ha un certo nonsoché. Leone, come avete fatto a non notarlo prima?

Oroscopo Branko Capricorno

Ancora una volta il vostro cielo è del tutto libero da influssi negativi, potete così andare liberamente per la vostra strada, farvi apprezzare per le vostre qualità in amore e nella professione, non ci sono fortune o sfortune particolari. Anche se Venere sabato 7 vi lascia, dalla nuova posizione protegge il vostro patrimonio personale, protegge gli investimenti mobiliari e immobiliari. Domenica 8 Luna Primo quarto è vostra amica, vi rende socievoli, curiosi, non fate gli orsi come vi capita spesso. INCONTRO SÌ: Una Luna emotiva vi avvicina ai Pesci, ma la Vergine rimane sempre nel vostro cuore.

Oroscopo Branko Acquario

Avete sempre Marte difficile, che accentua la conflittualità con i soci e nel matrimonio, ma sabato 7 nel vostro segno arriva Venere che congiunta a Plutone diventa potente, riaccende la passionalità anche se la vostra età non è più verde, il desiderio cresce e vi porta a cercare il piacere fisico unito al sentimento d’amore. Nuovi incontri eccitanti e improvvisi – forse domenica 8 con Primo quarto di Luna – lasciano il segno nel vostro cuore. Grande potenza creativa per gli artisti del segno. INCONTRO SÌ: Travolti da un insolito Capricorno in un freddo dicembre. La Bilancia non vi delude mai.

Oroscopo Branko Pesci

Quando si è nell’occhio del ciclone improvvisamente il vento cala e torna il sereno. Nel fine settimana c’è qualcosa nel cielo che vi fa tornare voi stessi nonostante tutto, le lotte professionali, gli ostacoli di una burocrazia invadente, la concorrenza che si fa sotto. Ma voi potete reagire, domenica 8 Luna Primo quarto nel vostro segno vi dà una scossa, ricominciate a lottare. Per l’amore, sabato 7 Venere passa alle vostre spalle e vi somiglia, accudente, emotiva, struggente, proprio come voi. INCONTRO SÌ: Felici fra le braccia di un Cancro. Con lo Scorpione vi capite al volo e subito vi amate.