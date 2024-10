Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 25 al 31 ottobre 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 25 al 31 ottobre 2024.

Oroscopo di Branko dal 25 al 31 ottobre 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 25 al 31 ottobre 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Venere in Sagittario è così allegra e dinamica che non potete fare a meno di sorridere… Con questo bel Giove attirate simpatie e favori da chi vi sta intorno, anche in affari riuscite a ottenere molto, buon momento per assicurarvi contratti e finanziamenti, per andare a fondo di alcune questioni, segreti antichi potrebbero essere finalmente svelati. L’amore vi fa sentire liberi, anche nell’eros potete esplorare nuove dimensioni. Solo in famiglia la situazione resta tesa, cercate di non impuntarvi. INCONTRO SÌ: Sagittario vi propone un viaggio passionale, siete tentati, cosa vi trattiene? Scorpione ha sentimenti contorti, però che sexy!

Oroscopo Branko Toro

Notte calda quella tra sabato 26 e domenica 27, Luna è languida e gentile nel vostro cielo dell’amore: pronti a una folle avventura? C’è una strana attrazione per una persona che vi sta vicina da tempo e non avevate mai guardato con questi occhi… Che sta succedendo? Lo sapete solo voi e il vostro cuore. Sempre positiva la situazione pratica, i soldi girano, ma gli affari vi fanno innervosire un po’, anche a causa della situazione in famiglia che vi impegna e non vi permette di dedicarvi al lavoro come vorreste. INCONTRO SÌ: Con un altro Toro non avete bisogno di troppe parole, tutto è semplice e piacevole. Il Sagittario vi tenta con Venere.

Oroscopo Branko Gemelli

Nel fine settimana avete la Luna un po’ storta, non avete voglia di stare in casa e soprattutto in famiglia, a volte gli impegni con i parenti vi sembrano pesanti, preferireste essere liberi per stare con il vostro amore, magari molto lontano… da martedì 29 però la situazione è più tranquilla, potete ritagliarvi qualche bel momento con la persona che vi piace, evitate però di punzecchiarla troppo.Va meglio al lavoro, l’ambiente è piacevole e frizzante, voi vi fate apprezzare con la vostra verve, buone le vostre idee. INCONTRO SÌ: Ma quanto è sexy lo Scorpione? Lo sapevate da tempo, ma ora vi fa sangue come non mai. Un Leone vi fa sentire amati.

Oroscopo Branko Cancro

Venere vi assiste nella vita professionale, è un momento piacevole, le cose vanno per il verso giusto, potete fare domanda per un incarico o per la promozione che inseguite da tempo. Fatevi avanti, tutti si rendono conto che siete preziosi collaboratori, ora la vostra grinta non ha rivali. In amore avete una magnifica Luna nel fine settimana, questo cielo vi fa sentire giovani anche se la vostra età non è più verde. Cercate però di non esagerare, il complesso del cielo è molto buono, ma Marte è insistente, evitate lo stress. INCONTRO SÌ: Un Pesci di età diversa dalla vostra vi fa perdere la testa, ma un Toro è una certezza che vi rassicura.

Oroscopo Branko Leone

Venere nel vostro cielo dell’amore vi regala delle certezze senza tempo, è così che desiderate essere amati, pienamente, senza riserve… Forse è solo un sogno, magari non durerà, ma perché non abbandonarvi a questa marea di emozioni senza pensare troppo al domani? I nuovi incontri sono molto piacevoli. Le relazioni con i figli attraversano un momento complicato, vi chiedete perché riusciate a farvi rispettare da tutti ma non da loro, non dovete preoccuparvi troppo, funziona così, meno vi preoccupate meglio è. INCONTRO SÌ: Un Gemelli non è solo divertente, è anche il più piacevole dei compagni. Dite di sì a un Capricorno che vi sta dietro da tanto.

Oroscopo Branko Vergine

Luna nel vostro cielo nel fine settimana esalta la vostra bellezza così rara ed elegante, con questo Marte diventate anche un po’ più audaci del solito, e non vi fa certo male: in amore stavolta potete essere voi la persona che prende l’iniziativa, i nuovi incontri sono pazzamente sexy, perché fuggire solo per paura di sbagliare? È anche Venere che vi rende così intriganti e curiosi, state giocando con il fuoco e questo vi piace, è una sensazione nuova che però potrebbe farvi diventare un po’ troppo imprudenti. INCONTRO SÌ: La vostra vicina di zodiaco, la Bilancia, vi lancia messaggi con lo sguardo, li sapete leggere? L’Ariete vi scalda i sensi.

Oroscopo Branko Bilancia

Il sostegno della vostra Venere vi fa dimenticare anche le battaglie professionali che state attraversando. La concorrenza si fa avanti, vi sfida e insiste come non faceva da tempo, ma questo non è solo un male, perché riattiva la vostra ambizione, vi fa venir voglia di vincere a tutti i costi. Sole e Mercurio in Scorpione vi sostengono negli affari e negli investimenti, comprate, vendete con l’entusiasmo di un ragazzino e qualche soldo vi rimane comunque in tasca. L’amore non vi tradisce in questa fine di ottobre. Abbiate fiducia. INCONTRO SÌ: Un cocciuto Capricorno aspetta che facciate voi il primo passo. Invece una Vergine ora è intraprendente.

Oroscopo Branko Scorpione

È la stagione del vostro compleanno, Luna nel fine settimana propizia i nuovi incontri, rafforza le amicizie, dovete fidarvi di qualcuno, non dubitate della sua sincerità, a volte siete troppo sospettosi. L’amore è esuberante ma forse manca un po’ di tenerezza, forse dovreste impegnarvi di più, non date l’altro per scontato.Venere vi protegge negli affari e fa da scudo per imprevisti, vi porta pure soldi in tasca, si sblocca una situazione patrimoniale che riguarda la famiglia. INCONTRO SÌ: Quanto sono folli i Gemelli… Ma a voi piacciono per questo! L’Acquario invece sembra così serio, lo è davvero?

Oroscopo Branko Sagittario

Venere nel vostro segno vi assicura l’ottimismo e il buonumore che il vostro Giove in opposizione in questo momento non riesce a garantirvi, e questo fa bene al vostro amore, sostenuto da Marte in un punto molto sexy del vostro oroscopo. Come mai, però, siete così timidi? Forse è a causa della Luna un po’ strana nel weekend, meglio aspettare martedì 29 o mercoledì 30 per un chiarimento che coinvolge una questione importante nella vita professionale oppure in amore, troverete le parole giuste con maggiore facilità. INCONTRO SÌ: In questo momento non è affatto timido un Cancro, per fortuna… Che notti bollenti! Il Leone non vi delude mai.

Oroscopo Branko Capricorno

Sabato 26 sera e domenica 27 Luna è allegra e disponibile, vi fa mietere successi anche in nuovi ambienti, non fate gli orsi e uscite di casa, conoscete gente nuova anche se di età differente dalla vostra, Sole e Mercurio nel settore dei nuovi incontri favoriscono nuove conoscenze e possono anche mettere sulla vostra strada una persona speciale. Non ci sono ostacoli per nuove relazioni, cresce ancora invece la tensione nelle coppie consolidate, Marte batte e ribatte sui soliti argomenti, talvolta dovreste cedere. INCONTRO SÌ: I Gemelli riescono a strapparvi una risata sonora, è un piacere sentirvi allegri! Il Cancro vi provoca, ma è solo sex.

Oroscopo Branko Acquario

Sole e Mercurio in quadratura fanno crescere la tensione nel campo del lavoro, la concorrenza è agguerrita, ci sono dei giovani che vogliono sfidarvi, ma non è un male, a volte un po’ di competizione – che di solito non vi piace – aiuta a farsi strada. Al vostro fianco c’è una solida rete di conoscenze e amicizie che vi stimano e vi sostengono, potete vincere se vi ci mettete d’impegno. L’amore è sempre piacevole, la fortuna vi assiste pure nei nuovi incontri che questa Venere allegra e disinvolta continua a procurarvi. INCONTRO SÌ: Vergine ora non è affatto timida e questo vi piace. La Bilancia è la solita affascinante certezza.

Oroscopo Branko Pesci

Non date ascolto a quella Luna capricciosa di sabato 26 sera e domenica 27, la vostra situazione personale è solida e sicura, anche in amore potrebbe filare tutto liscio, liberatevi dei complessi e della diffidenza che spesso vi rende permalosi e pungenti. Guardare al bicchiere mezzo vuoto vi porta anche a svalutare i vostri meriti, che restano tanti, a volte le vostre intuizioni sono geniali! Venere in Sagittario è capricciosa, è vero, ma può portarvi esperienze stuzzicanti, con questo Marte il sex è da manuale. INCONTRO SÌ: Il solito Cancro vi coinvolge in una danza d’amore appagante, non chiudetevi in voi stessi. Un Ariete vi sta sorridendo.