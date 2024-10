Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 11 al 17 ottobre 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 11 al 17 ottobre 2024.

Oroscopo di Branko dal 11 al 17 ottobre 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 11 al 17 ottobre 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Buona giornata domenica 13: Mercurio la smette di creare incomprensioni nel matrimonio e con i soci/collaboratori, ora avete maggiore capacità di analisi e potete approfondire una questione che vi sta a cuore; Luna è particolarmente collaborativa e vi aiuta a recepire i consigli di un caro amico. Migliora l’intuito negli affari. Giovedì 17 il cielo migliora ancora di più, c’è la vostra Luna Piena e Venere diventa di fuoco, calda e scanzonata per l’amore e positiva per i viaggi, lo studio, i perfezionamenti professionali. INCONTRO SÌ: Sagittario scalpita per avervi, e voi? Con Venere direte di sì. L’Acquario vi sfugge e questo vi fa impazzire.

Oroscopo Branko Toro

Il cielo si tinge di colori sempre più autunnali, la natura si prepara alla pausa stagionale, oltre a quello di Venere inizia domenica 13 pure il disturbo di Mercurio, che ostacola la comunicazione, ritarda l’arrivo di permessi e informazioni utili per gli affari, vi rende più lenti, del resto che bisogno c’è di correre? Voi avete i vostri ritmi e rispettarli è alla base della vostra forza, pian piano risolverete tutto, Giove è sempre alleato del vostro portafogli. Un po’ di tensione in amore, scioglietela con la Luna del 14 e 15. INCONTRO SÌ: Pesci, nuovi incontri emozionanti, anche se la vostra età è molto diversa. Lo Scorpione vi turba ancora.

Oroscopo Branko Gemelli

Se volete dichiararvi fatelo ora, sino a domenica 13 pomeriggio Mercurio vi lucida a nuovo, brillate come stelle, spiritosi e convincenti, sabato 12 c’è anche una magnifica Luna. Per i nuovi incontri, molto eccitante il plenilunio del 16 e 17, guardatevi intorno, prendete l’iniziativa. Per affari, compravendite e commerci, sfruttate venerdì 11 e sabato 12, spenderete un po’ ma sarete soddisfatti, poi le stelle favoriscono il lavoro dipendente, è ora di chiedere lo scatto di carriera che rincorrete da tempo. INCONTRO SÌ: La Bilancia aspetta una vostra parola chiara, se vi piace accontentatela nel fine settimana, dirà di sì. Possessivi con Cancro.

Oroscopo Branko Cancro

Il vostro cielo di ottobre via via si rischiara, oltre a Venere in aspetto positivo da domenica sera avete anche un gran Mercurio, l’amore diventa davvero perfetto: sentimento, passione fisica e intesa mentale vi fanno vivere un momento quasi irripetibile, se siete soli non lo resterete per molto, lunedì 14 e martedì 15 c’è anche una Luna struggente. Fissate questi attimi nello scrigno dei ricordi. Nel vostro lavoro, il plenilunio del 17 vi lancia una sfida, qual è l’obiettivo che volete raggiungere? INCONTRO SÌ: Il Toro è il compagno perfetto, la sua concretezza completa il vostro sentimento. Una Vergine vi sta guardando…

Oroscopo Branko Leone

A volte, chissà perché, vi vien voglia di spaccare tutto, capita soprattutto quando non capite bene le intenzioni degli altri, famiglia, coniuge e figli in particolare, il fine settimana è complicato da una Luna troppo fredda. Eppure il cielo non è niente male, solo Mercurio domenica 13 diventa irritante, forse siete anche voi che non riuscite sempre a comunicare quel che sentite. A sistemare tutto ci pensa Luna che diventa Piena mercoledì 16 e giovedì 17, è calda e passionale, se siete ancora soli è possibile un nuovo incontro. INCONTRO SÌ: Sotto la Luna Piena c’è un Ariete che vi chiede amore. Vorreste dirgli di no? Un Cancro intanto vi desidera.

Oroscopo Branko Vergine

Cielo ottimo e abbondante, domenica 13 il vostro Mercurio raggiunge la posizione ideale nel vostro oroscopo, arrivano informazioni utili per la carriera, gli affari a cui avevate lungamente lavorato iniziano a sbloccarsi, è il momento di prepararvi a raccogliere. Possibile l’arrivo di un finanziamento con la Luna Piena di mercoledì 16 e giovedì 17, informatevi discretamente. Attrazioni improvvise vi portano fra le braccia di persone che ritenevate solo amici, conoscenti, ora scatta una molla. Viaggi e spostamenti ok. INCONTRO SÌ: Nel vostro cuore c’è sempre un Capricorno, sembra freddo ma voi lo conoscete bene… La Bilancia chiede attenzioni.

Oroscopo Branko Bilancia

Grande spinta del cielo diretta verso il campo pratico, domenica pomeriggio Mercurio raggiunge Venere nel settore del patrimonio personale, investimenti, immobili, da lunedì avete un’arma in più per guadagnare denaro e posizioni sociali. Anche Marte, che pure è contrario, vi spinge a osare nella scalata al successo. Fatevi coraggio, non sempre si può piacere a tutti come vorreste voi, lo capite con Luna piena di giovedì, che vi mette a confronto nelle associazioni, collaborazioni. Sabato l’amore è dolce. INCONTRO SÌ: Il Sagittario vi dà il coraggio che vi serve per amare senza condizioni. Un Ariete si dichiara, che farete?

Oroscopo Branko Scorpione

Non sarà la Luna nervosa di sabato 12 a rovinarvi i piani, domenica 13 nel vostro segno arriva anche Mercurio, che rigenera la vostra Venere, la rende più giovane e accattivante… Che amore desiderate in questo momento? Il cielo vi dice che potete averlo, non vi manca intraprendenza e tantomeno passionalità, con questo Marte siete irresistibili. Anche nella vita pratica si prospetta un periodo interessante, il successo non vi sfuggirà, avete idee e ingegno, giovedì 17 Venere vi saluta ma promette guadagni. Salute ok. INCONTRO SÌ: Riuscirete a togliervi il capriccio di un Capricorno… A meno che un Gemelli non riesca a decidersi. Era ora!

Oroscopo Branko Sagittario

È ricco di spunti interessanti questo intrigante cielo d’autunno, le stelle sono molto attive sino a domenica 13 pomeriggio, se avete affari in sospeso datevi da fare, cercate di concludere e firmare entro quella data, poi Mercurio si nasconde alle vostre spalle, diventa riflessivo ma meno efficace. Brilla invece l’amore, giovedì 17 c’è un plenilunio magnifico, vi travolgerà senza preavviso. Lo stesso giorno infatti arriva Venere nel vostro segno, la prima stella a visitarvi quest’anno: una promessa di felicità. INCONTRO SÌ: Il caldo abbraccio di un Leone riesce sempre a sorprendervi piacevolmente. Lo Scorpione invece vi stuzzica… Perché resistere?

Oroscopo Branko Capricorno

Iniziate ad adattarvi a questo cielo di ottobre, sempre bello per l’amore e per le relazioni sociali, i nuovi incontri sono decisamente piacevoli, da domenica 13 pomeriggio c’è anche Mercurio che vi favorisce, vi rende più loquaci ed estroversi, vi aiuta ad avere successo anche con persone molto più giovani di voi, a fare conquiste. Resta abbastanza alta invece la tensione nel matrimonio, è anche responsabilità della famiglia di origine, cautela giovedì 17 con la Luna Piena che potrebbe mettere in evidenza un problema di salute. INCONTRO SÌ: Stare con un Gemelli è sempre un’esperienza divertente e indimenticabile. Nuovi incontri ok con i Pesci.

Oroscopo Branko Acquario

Cercate di arrivare a un punto fermo per gli affari entro il fine settimana, domenica 13 Mercurio diventa irritante, qualcuno si mette di mezzo e crea difficoltà immotivate. Voi però mantenete la calma, c’è chi vi sostiene senza pensarci due volte, ne avrete la prova giovedì 17, quando Venere si sposta in Sagittario, la rete di relazioni che avete costruito si dimostra utile ed efficace. Anche l’amore diventerà più dolce e appagante, fortunati i nuovi incontri. Non prendete freddo, siete sensibili ai mali di stagione. INCONTRO SÌ: Strano feeling con il Leone, siete diversissimi ma vi cercate sempre. La Vergine invece adesso vi rassicura molto.

Oroscopo Branko Pesci

A questa strepitosa Venere si aggiunge da domenica 13 un simpatico Mercurio, avrete voglia di innamorarvi se non lo siete già – anzi, anche se già lo siete vi innamorerete di nuovo – con questo Marte così eccitato sembra impossibile fermare il cuore che batte all’impazzata. Pure la vita pratica riceve un importante stimolo con Luna Piena, mercoledì 16 e giovedì 17 si presenta un’opportunità interessante, ma dovete fare attenzione, possono nascondersi delle trappole, chiedete un parere a un esperto. INCONTRO SÌ: Un Acquario vi fa sentire come Alice nel paese delle meraviglie, vi piace questa sensazione? Il Toro è concreto, ma vi attira abbastanza?