Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 27 settembre al 3 ottobre 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 27 settembre al 3 ottobre 2024.

Oroscopo di Branko dal 27 settembre al 3 ottobre 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 27 settembre al 3 ottobre 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Bellissimo weekend con la Luna innamorata e una Venere sexy e appassionata. Pure Marte – impegnato in schermaglie d’amore – è meno aggressivo, anche se in posizione irritante per la famiglia d’origine, i parenti, l’abitazione. Mercoledì 2 però Luna Nuova potrebbe farvi litigare con il coniuge, moderate le vostre intemperanze. Con tante cose per la testa, avete poca energia per concentrarvi sul vostro lavoro, adesso la vita professionale richiede più attenzione da parte vostra, evitate di essere superficiali. Cautela per la salute. INCONTRO SÌ: Quando vi mettete in testa una Vergine, non cambiate idea. Lo Scorpione però è appetibile.

Oroscopo Branko Toro

In un cielo bello e limpido, la vostra Venere è eccitante, ma anche un poco capricciosa. Venerdì 27 e sabato 28 anche la Luna è nervosa, porta qualche tensione in casa, famiglia, e Marte, pur amico, è molto insistente e può far scattare qualche contrasto con i fratelli. Domenica 29 avrete modo di rilassarvi: è una vera festa d’amore. La Luna nuova mercoledì 2 è buona per lavoro, carriera, nuovi impieghi e incarichi, potete correre qualche rischio, vincerete. Buona la forma fisica, perché non fate un po’ di sport? INCONTRO SÌ: Sagittario, è un ottimo compagno di passeggiate. Capricorno, non vi delude mai.

Oroscopo Branko Gemelli

Bello il Sole in Bilancia, e mercoledì 2 c’è anche la Luna nuova: con questo Mercurio correte come treni verso il vostro obiettivo, che sia d’amore oppure professionale sta a voi decidere, le stelle non dicono no nemmeno se volete raggiungere entrambe le mete. È anche un bel momento per strappare un sì alla persona che vi piace o per fissare le nozze, Saturno contro rende più saldo e convinto il vostro impegno mentre Giove assicura la gioia di vivere. Marte non è male, ma cercate di limitare un pochino le spese. INCONTRO SÌ: Scorpione, partner eccezionale. La Bilancia, però, può garantirvi la felicità.

Oroscopo Branko Cancro

Con Venere nel vostro cielo dell’amore e Marte nel segno la vita affettiva vi riempie di dolcezza e passione, e se siete ancora soli le occasioni di fare l’incontro giusto non mancano, Urano è sempre complice. Forse non darete la giusta importanza a una persona appena conosciuta, prima di escluderla pensateci un po’, forse merita una possibilità. Siete un po’ insofferenti, in questi giorni, a causa di Sole, Mercurio e la Luna nuova, che si forma mercoledì 2 in Bilancia: è la famiglia che vi crea problemi e vi rende insicuri. INCONTRO SÌ: Chi se non un Pesci può capirvi così bene e amarvi incondizionatamente? Anche il Leone…

Oroscopo Branko Leone

La Luna in questi giorni non è mai ostile, segno di buona volontà e di ottimismo, ed è con voi venerdì 27 e sabato 28. Con questo Sole e questo Mercurio avete una chance con chi vi piace da tempo, provate a parlargli ora, con la Luna nuova di mercoledì 2 riceverete la vostra risposta, pure i nuovi incontri sono belli, fortunati. Venere stuzzica il vostro orgoglio e la vostra curiosità, raccoglierete le sue provocazioni? Gli affari vanno avanti bene, le informazioni che stavate cercando arrivano presto, firmate un contratto il 3. INCONTRO SÌ: Non vi eravate mai accorti di quanto fosse sexy un Cancro… Un Sagittario vi tenta.

Oroscopo Branko Vergine

Lunedì 30 e martedì 1 la Luna nel vostro segno fa risaltare la vostra eleganza misurata e impeccabile, fa parte del vostro fascino, chi vi sta vicino non può che restarne incantato. Nuovi in- contri provocano forti attrazioni, se questo non è amore, cos’altro può essere? Momento molto buono per gli affari, con Venere e Mercurio nel settore pratico, che proteggono le trattative e gli investimenti finanziari e immobiliari, con la Luna nuova di mercoledì 2 potete raggiungere un risultato importante che rincorrevate da tempo.

INCONTRO SÌ: Capricorno, non è certo un sogno impossibile per voi… Altrimenti aspettate un Leone.

Oroscopo Branko Bilancia

È il mese del vostro compleanno. Mercoledì 2 c’è la vostra Luna nuova, l’inizio del vostro anno zodiacale, che si inaugura con il grande, benevolo, Giove nel segno: è un segnale propizio che dovete accogliere e sfruttare per ottenere il massimo da queste stelle, guardate all’estero, è da lì che vengono le opportunità migliori. È un cielo che vi mette in mostra nel lavoro; anche Venere è affarista, vi aiuta a comprare e a vendere, è un buon momento per acquistare una casa. Salute delicata. INCONTRO SÌ: Negli affari ma anche in camera da letto c’è un Toro. Sagittario, vi trascina.

Oroscopo Branko Scorpione

Davvero un buon cielo, anche se non v’incoraggia abbastanza a uscire dalla vostra comfort zone. Che cosa ci fate rintanati in casa? Seguite, invece, il richiamo da sirena di Venere nel vostro cielo, domenica 29 è una giornata buona per i nuovi incontri o almeno per le amicizie più care, dedicate la giornata alla persona amata, se siete soli guardatevi intorno, qualcuno vi osserva con interesse, sapete già chi è? Mercoledì 2 la Luna nuova vi rivela un segreto che era nascosto da tempo, siete intuitivi più del solito. INCONTRO SÌ: Capricorno, è sempre una delle scelte migliori per voi. L’Ariete, però, vi tenta tanto.

Oroscopo Branko Sagittario

È un cielo disteso, consolante… una Venere empatica vi spinge a pensare agli altri più che a voi stessi; è un cielo che cura e vi cura. Sole, Mercurio e Luna nuova in Bilancia, che si forma mercoledì 2, mettono in primo piano le amicizie, i nuovi incontri, getta un ponte fra le generazioni, a volte sembrate anche voi degli adolescenti. Marte, sempre molto sexy, vi spinge a cercare avventure senza troppi pensieri, Saturno non dice di no, ma chiede correttezza. Cautela quando avete a che fare con la legge e la burocrazia. INCONTRO SÌ L’incontro con una Bilancia vi fa battere il cuore. Strano ma vero, una Vergine sa di primavera!

Oroscopo Branko Capricorno

Marte insiste a mettere tensione fra moglie e marito, ma anche fra soci, dovreste cercare di trovare una via d’uscita, contrapporsi con troppa rigidità – ve l’hanno già detto che siete troppo cocciuti? – non aiuta a trovare soluzioni facili. I pianeti in Bilancia, mercoledì 2 c’è anche Luna Nuova, invece di ammorbidirvi vi spingono a inseguire un ideale irraggiungibile, nessuno è perfetto, nemmeno voi… Un lampo di luce verde riaccende la speranza di felicità, è la bella Venere che mette sulla vostra strada una persona da amare. INCONTRO SÌ: Ancora tu, Scorpio- ne! Non riuscite a togliervelo dalla mente, dal cuore. Pesci, un incanto.

Oroscopo Branko Acquario

C’è un vento stellare che vi indica una strada nuova, una speranza gentile. I pianeti in Bilancia vi insegnano sempre qualcosa, ogni anno è così. Cercate nuovi stimoli lontano dalle abitudini ormai consumate, pianificate un viaggio, un soggiorno di istruzione all’estero, qualcosa può ispirarvi mercoledì 2, con la Luna nuova in questo segno amico. In amore non dovete pretendere troppo, Venere in Scorpione è sexy, ma vi trascina in polemiche poco produttive, ci vuole leggerezza. Trovate un accordo nelle cause legali. INCONTRO SÌ: Ariete, dovete insi- stere senza troppe tattiche. Gemelli, una fuga romantica.

Oroscopo Branko Pesci

A parte Giove, il cielo ora è molto più calmo, i vostri mari sono apparentemente in bonaccia, ma sotto la superficie si agitano tanti pensieri profondi, volete capire chi siete davvero e cosa volete fare della vostra vita, del vostro cuore. Un’evasione dal solito tran tran ve la offre questa Venere intensa e provocante, un po’ esotica: impossibile resistere al richiamo di un’avventura dal futuro misterioso. Sta a voi decidere se e come andrà avanti… Marte è ancora – e lo resterà per un po’ – particolarmente focoso. INCONTRO SÌ: Toro, resta un vostro pallino. Scorpione, è l’opposto, vi agita ma vi eccita.