Oroscopo Paolo Fox 2026, le previsioni segno per segno a Domenica In

Oroscopo 2026 di Paolo Fox. Il noto astrologo è stato ospite a Domenica In da Mara Venier dove ha rivelato in anteprima assoluta l’Oroscopo 2026 e le previsioni delle stelle per i dodici segni dello zodiaco. Curiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati del nuovo anno? Si preannuncia un anno di grandi novità anche se l’astrologo ha precisato: «Non credete agli Oroscopi divertitevi a verificarli».

Oroscopo Ariete 2026, le previsioni di Paolo Fox a Domenica In

Gli ultimi mesi per voi sono stati abbastanza pesanti. C’è un inizio d’anno un pò pesante: l’Ariete è un impulsivo, fa le cose di corse, ci ripensa e poi cambia. Chissà quante volte avete avuto attrazione per qualcuno salvo poi capire che era tutto un flop. Guardando le stelle della prima parte del 2026, Giove e Saturno sono in aspetto critico, ma si legge una volontà di cambiamento che è anche una molla a fare. C’è da dire che se è una cosa è facile l’Ariete non la fa, se è complicata vuole portarla a termine.

C’è un cambiamento di rotta improvvisamente da luglio e tutta la seconda parte, invece, di questo 2026 sarà molto interessante. A Luglio avremo una bellissima Venere per l’amore. Un altro momento importante è il mese di Marzo anche se la prima parte dell’anno sarà un pò dura per Giove dissonante quindi dovrete avere un pò di forza. Con l’arrivo della primavera arrivano grandi novità, anche in amore. Ottobre, Novembre e Dicembre sono dei mesi di grande interesse. Amore 5 stelle, Lavoro 4, Fortuna 3 stelle per un Giove contrario.

Oroscopo Toro 2026, le previsioni di Paolo Fox a Domenica In

I nati Toro sono molto attenti alla forma, all’estetica del resto voi siete dei conquistatori e anche molto narcisisti. Marzo, Aprile e Maggio sono i mesi migliori di questo 2026 che confermano le vostre idee. Al Toro piacciono anche i soldini e siete anche pratici in amore. Sicuramente siete romantici, ma fino ad un certo punto.

Amore: 4 stelle quest’anno per voi, visto che il lavoro conta moltissimo. Lavoro 4 stelle avrete un’occasione in più, mentre Fortuna 3 perché solo la prima parte dell’anno sarà più scorrevole.

Oroscopo Gemelli 2026, le previsioni di Paolo Fox a Domenica In

Il 2026 è un anno interessante. Non avete pianeti contrari, ma c’è una bell’aria di novità. Saturno che vi ha un pò bloccato negli ultimi due anni dal 14 febbraio andrà verso altri lidi dandovi l’occasione di riemergere. In questo caso non divido l’anno in due: visto che le occasioni possono nascere sempre. Maggio è un mese importante per le relazioni, i rapporti, gli intrighi d’amore, ma anche per convalidare una storia. A volte si dice che i Gemelli siano doppi, hanno due personalità, in realtà hanno un grande problema nella vita: detestano annoiarsi.

Cercate di concentrarvi su cose importanti, il vero rischio è fare tante cose e non concluderne nessuna. Alla fine della primavera e all’inizio dell’estate avrete le occasioni migliori, a parte una situazione caotica nel mese di settembre. Amore 5 stelle, Lavoro 5 stelle e Fortuna 4.

Oroscopo Cancro 2026, le previsioni di Paolo Fox a Domenica In

E’ il segno delle grandi emozioni. Vi svegliate al mattino e siete molto contenti. Avete delle emozioni particolari, visto che siete governati dalla Luna e questo comporta nella vostra vita delle profonde variazioni. Siete come una corda di violino, ma questo è un anno che nelle prima parte del 2026 è pieno di occasioni.

Sul lavoro dovreste già aver avuto delle cose importanti in autunno, ricordate che Giove è dalla vostra parte, anche se avremo un Saturno rallentante: non ci sarà tutto e subito. Nella prima parte del 2026 avrete tante occasioni. Maggio e Giugno sono i mesi più intriganti dell’anno sotto il profilo sentimentale, ma in amore cercate di essere stabili. Proprio in questi giorni dovreste aver notato qualche piccola intolleranza o tensione. Amore 5 stelle, Lavoro 4 stelle e Fortuna 3 per la presenza di un Saturno dissonante.

Oroscopo Leone 2026, le previsioni di Paolo Fox a Domenica In

Il Leone ama apparire, è un segno che non sta nelle retrovie. Questa è la caratteristica di un segno che vuole dominare la scena, ma bisogna dargli atto che riesce a vincere grandi battaglie. Il 2026 è un anno importante, anche se all’inizio dovrete prendere la carica.

Da Marzo abbiamo un recupero anche per quanto riguarda la vita lavorativa e le situazione di carattere pratico. Sempre da Febbraio Saturno andrà in aspetto buono, ma quest’anno avrete da Luglio Giove nel segno e Saturno in trigono. Avrete un’estate pazzesca: potrebbe arrivarvi una bella proposta oppure un ulteriore conferma nel lavoro e in amore. C’è da poco da dire: Amore, Fortuna e Lavoro 5 stelle.

Oroscopo Vergine 2026, le previsioni di Paolo Fox a Domenica In

Il 2025 si è rivelato un anno, almeno dalle carte astrali, complesso. Nel dettaglio i primi 15 giorni di dicembre, quindi di recente, sono stati complessi per voi che solitamente siete abbastanza programmati e schematici e improvvisamente vi siete sentiti sballottati. Bisogna costruire altre certezze e il 2026 vi viene incontro.

Sul lavoro è possibile un cambio di gruppo, cambio di ruolo, visto che questo 2026 parte in maniera interessante. Attenzione: nella sfera lavorativa Febbraio sarà un mese in declino, ma buone opportunità sono in arrivo per tutto il resto dell’anno. Cercate solo di tirarvi su a livello emotivo essendo cervellotici anche in amore. Luglio è un mese buono con Venere nel segno. Amore, Lavoro e Fortuna 4 stelle perché è un anno di ripartenza.

Oroscopo Bilancia 2026, le previsioni di Paolo Fox a Domenica In

Cercate l’equilibrio in tutte le situazioni, ma purtroppo è difficile da trovare. Ultimamente avete faticato, visto che ogni cosa che avete fatto di recente è stata pesante per la presenza di Giove dissonante che dall’autunno ha provocato dei disagi. La prima parte del 2026 vede ancora Giove agitato, ma Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile sono mesi in cui si cerca di ritrovare un po’ di equilibrio in famiglia e nei rapporti con gli altri.

Grandi progetti potrebbero essere sviluppati dalla tarda primavera in poi con Giove favorevole da Luglio. In qualche modo dovete tenere testa alle provocazioni e magari lanciare un progetto intorno a Febbraio. Il legame affettivo resta sempre importante anche se con qualche ambiguità. Mese top Luglio, mentre Agosto importante per le relazioni, Settembre mese importante per il lavoro. Amore 4, Lavoro 5 e Fortuna 4 stelle.

Oroscopo Scorpione 2026, le previsioni di Paolo Fox a Domenica In

Il 2026 parte molto bene con tante occasioni anche se bisogna capire la vostra volontà di azione. Puntate molto sul mese di Gennaio e in qualche modo date spazio ai vostri progetti più grandi. Ci sono delle fasi migliori e in qualche modo meno interessanti durante l’anno.

Dall’estate in poi si legge una situazione astrologica di calma piatta quindi vi invito all’azione tra Gennaio e Maggio per il rinnovo di un accordo o un contratto. Se dovete fare una scelta per quanto riguarda la sfera sentimentale fatela entro luglio. Amore 4 stelle, Fortuna 5 stelle e Lavoro 3 stelle.

Oroscopo Sagittario 2026, le previsioni di Paolo Fox a Domenica In

Un segno zodiacale che fa tutto quello che vuole e di conseguenza, a volte, può far rimanere mal delle persone. Non siete delle persone egoiste, ma il vostro spazio di libertà non si tocca e questo è sacro, importantissimo perché i rapporti più belli nascono in questo modo. Questa premessa è importante perché nel 2026 è importante dire quello che pensate e fare quello che desiderate.

Il Sagittario ha bisogno dei suoi spazi. Un cielo molto bello in primavera ed estate. Luglio, Agosto e Settembre sono mesi di grande forza, potrebbe essere l’anno del matrimonio e della convivenza. E’ un anno che vi invita a muovervi, viaggiare ed avere contatti con altri luoghi e città. Amore, Lavoro e Fortuna 5 stelle: avrete un grande Oroscopo!

Oroscopo Capricorno 2026, le previsioni di Paolo Fox a Domenica In

Tensione nei primi mesi del 2026 per la presenza di Giove e Saturno. State maturando una certa insofferenza se state con persone che non seguano la vostra lunghezza d’onda. Il Capricorno tende ad isolarsi quando deve fare una grande scelta, si chiude a riccio. Questo 2026 è un anno in cui potreste disfarvi, soprattutto agli inizi con Giove dissonante e Saturno contrario, dei rompiscatole e di quelli che tolgono energia alla vostra vita. Sul lavoro probabile ci sarà un avversario entro la primavera, ma non ci sono problemi visto che riuscite a vincere ogni sfida.

Si parte giù con Venere in Capricorno, non dovete neanche aspettare troppo visto che già i primi quindici giorni di Gennaio possono essere risolutivi per tante cose. Mesi vincenti: Giugno, Luglio e Agosto per i sentimenti, mentre Agosto per il lavoro. Amore 4 stelle: privilegiate il lavoro rispetto a tutto il resto, ma ricordate che l’amore va nutrito con qualche frase e qualche bacio in più. Lavoro 5 stelle siete favoriti nonostante qualche avversario, Fortuna 4 stelle da Luglio in poi ritorna uno stato di forza per un anno faticoso, ma di grande successo.

Oroscopo Acquario 2026, le previsioni di Paolo Fox a Domenica In

L’Acquario è governato da Saturno: così come facilmente si innamora, se viene tradito chiude e blocca perché dimentica per non soffrire. Le dimenticanze sono una salvaguardia del segno per evitare tensioni. Il 2026 è un anno molto favorito e di grandi cambiamenti come già è successo tra Novembre e Dicembre scorsi. Se avete un’attività in proprio potreste gestire altre situazioni sempre entro Giugno e Luglio, se già avete fatto un cambiamento importante dovete adeguarvi a delle nuove condizioni.

In amore sarà importante il mese di Gennaio per l’arrivo di Venere, attenzione perché la voglia di cambiamento se non viene percepita dal partner potrebbe creare dei problemi, soprattutto ad Aprile. Mi piace questo cielo Amore 3 stelle per una revisioni dei conti, Lavoro 4 stelle, Fortuna 4 stelle per l’opposizione di Giove nella seconda parte dell’anno.

Oroscopo Pesci 2026, le previsioni di Paolo Fox a Domenica In

Il segno dei Pesci vive su due realtà: vita quotidiana e poi c’è una dimensione spirituale legata alla fede o magari anche a qualcuno che non c’è più. Siete quelli dei sogni premonitori, avete una sensibilità che si estende dalla vita terrena a qualcosa che è oltre. Giove è in ottimo aspetto tra Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile, mesi di grandi intuizioni. Da segnalare il mese di Marzo: avrete una Venere splendida nel segno, sono molto fortunati i nati Pesci durante la primavere.

Una stagione importante sarà anche quella dell’estate e le occasioni migliori ci saranno nella prima parte dell’anno. Poi liberatevi: fate musica, leggete un libro, l’importante è nutrire questa vostra spiritualità. Amore 4 stelle per una tensione tra Maggio e Giugno, Lavoro e Fortuna 5 stelle perché non avrete pianeti contrari.