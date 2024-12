Ada Alberti, la nota astrologa che tutti i lunedì mattina vediamo protagonista nel programma di successo Mattino 5 News, ha condiviso le previsioni e l’Oroscopo per il 2025 per tutti i dodici segni dello zodiaco. Si prospetta un anno di grandi cambiamenti e novità per tutti segni che vivranno mesi di up, ma anche mesi di down. Scopriamo insieme l‘Oroscopo 2025 di Ada Alberti segno per segno.

Oroscopo 2025 Ada Alberti per l’Ariete

I cambiamenti del nuovo anno sono urgenti e indispensabili, avrete l’opportunità di affrontarli nel modo migliore entro i primi di giugno per Giove amico in Gemelli. Quindi non allarmatevi troppo, ma cercate di affrontare tutto con calma e prudenza. Cambiamenti necessari che non si possono ignorare e che porteranno alla trasformazione della propria vita. Ci saranno crisi familiari, chiusure affettive e sentimentali indesiderate. Ma le crisi sono utili per apportare delle correzioni, pensateci.

Oroscopo 2025 Ada Alberti per il Toro

Un anno attivo, innovatore e prospero. Nel 2024 Giove, il pianeta della fortuna, ha attraversato il vostro segno ma non tutti avete vissuto un anno facile e fortunato, perché? Ho sempre detto che Giove di transito, quando nel proprio tema natale crea aspetti planetari armoniosi con i pianeti di nascita, l’anno sarà prospero, al contrario no. Comunque Plutone ha iniziato a transitare nel segno dissonante dell’Acquario, cambiando profondamente e radicalmente i rapporti di lavoro o familiari ed alcuni hanno cambiato casa, altri sede lavorativa.

Oroscopo 2025 Ada Alberti per il Gemelli

Giove sarà in parte ancora con voi ma, giudizio! Nell’anno appena trascorso, benché faticoso, siete stati sostenuti da Giove e lo sarete anche questo anno, perché transiterà nel vostro segno fino al 9 giugno. Qualche progresso lo avete fatto, grazie anche a Plutone di transito nell’amico Acquario, ma le difficoltà sono state ardue da superare in famiglia e nella professione. Qualcuno si è dovuto difendere persino legalmente, anche la salute a tratti è venuta meno. Direte, “E meno male che c’è stato Giove..! Sì, meno male…

Ada Alberti, Cancro, Leone, Vergine.

Oroscopo 2025 Ada Alberti per il Cancro

Udite, udite, arriva Giove nel vostro segno e non sarà il solo… Per ben quasi 21 anni Plutone ha transitato nel segno a voi opposto del Capricorno ed alcuni aspetti della vostra vita, come il matrimonio e le collaborazioni professionali, hanno subito delle trasformazioni profonde e radicali. Tale transito non vi “nuoce” più già dal 19 novembre del 2024 perché ha ripreso il suo moto diretto e si è stabilito nel segno d’aria dell’Acquario, vostro ottavo campo solare, settore che simboleggia la trasformazione, il mistero, l’occulto.

Oroscopo 2025 Ada Alberti per il Leone

Il 2025, l’inizio di tre anni in crescita e di espansione. Negli scorsi anni Urano in Toro ha reso instabili i rapporti di lavoro. – continua Ada Alberti – Senza parlare poi del denaro che vi ha creato spesso preoccupazioni, specie nella prima parte del 2024. Le spese anche non preventivate sono state diverse e perfino gli investimenti non sempre hanno fruttato. Alcune coppie si sono separate, le più forti ed equilibrate sono riuscite a resistere.

Oroscopo 2025 Ada Alberti per la Vergine

Un riscatto che otterrete da giugno, ecco la promessa di Giove! Saturno e Nettuno opposti al vostro segno con la quadratura di Giove nella seconda parte dello scorso anno, vi ha fatto vivere il privato in modo instabile, qualcuno si è separato. É stato difficile portare avanti un rapporto sentimentale, sostanzialmente per i vari cambiamenti affrontati anche nel settore lavorativo. Nel lavoro avete più volte incassato colpi che vi hanno creato sbandamenti, anche se qualche volta la colpa è stata vostra. Qualche nativo di questo segno di terra ha fatto scelte che in seguito si sono rivelate sbagliate o poco soddisfacenti.

Oroscopo 2025 Ada Alberti per la Bilancia

Vi aspettano scelte e decisioni importanti ma niente voli pindarici del cuore, ok? Il transito che nel 2024 vi ha fatto ritrovare fiducia ed ottimismo è stato Giove (pianeta della grande fortuna) che ha iniziato a transitare nel segno a voi amico dei Gemelli dal 26 maggio, dove sosterà fino al 9 Giugno del 2025, regalando a tutti voi bilancini occasioni di svago, divertimenti, incontri sentimentali, trasgressioni, la possibilità di viaggiare o iniziare un lavoro più soddisfacente o un nuovo corso di studi ed aggiornare l’attività lavorativa.

Oroscopo 2025 Ada Alberti per lo Scorpione

Incontri, matrimoni, bebè, trasgressione, ma anche metamorfosi. Nello scorso 2024, Urano e Giove opposti (Giove fino al 25 maggio) con le diverse dissonanze di Marte, specie in estate, vi hanno messo alla prova in ogni settore. Avete selezionato le amicizie, cambiato rapporti di collaborazione, preso decisioni riguardanti la famiglia, il rapporto di coppia non è stato comunque facile. Però, grazie a Saturno e Nettuno in Pesci, site riusciti a dimostrare il vostro valore e quanto siete capaci di fare.

Oroscopo 2025 Ada Alberti per il Sagittario

Un anno di crescita, un seme da piantare e curare con dedizione e amore. Saturno e Nettuno in Pesci hanno reso poco sereni i rapporti familiari e coniugali e forse poco limpide le storie sentimentali. La famiglia è stata spesso piegata dalle difficoltà finanziarie e lavorative. Persino gli investimenti non sempre hanno fruttato. Un genitore o parente anziano ha dato preoccupazioni. Alcune coppie si sono separate, i rapporti più saldi sono però riusciti a resistere. Tuttavia siete stati soccorsi da Urano e Giove in Toro e, coraggiosi, vi siete rinnovati, messi alla prova e rialzati.

Oroscopo 2025 Ada Alberti per il Capricorno

Un anno impegnativo ma alla fine la determinazione vince. A causa di alcuni incroci planetari alcuni hanno subito qualche stop lavorativo, altri hanno avviato nuove collaborazioni professionali e qualche nativo ha rischiato la divisione all’interno di una società o comunque ci sono state modifiche all’interno di essa. Avete dovuto stringere la cinghia. Dall’estate del 2024 ai primi giorni di novembre vi siete scontrati con una realtà disarmante. Ovviamente dipende dalla vostra condizione ed età, ma molti Capricorno sono stati traditi.

Oroscopo 2025 Ada Alberti per l’Acquario

Un anno elettrizzante, vigoroso, occasioni da afferrare al volo…e molto presto! Per pianeti come Urano, Giove nella prima metà dello scorso anno, e per alcuni transiti di Marte, specie negli ultimi due mesi, siete stati inquieti. Qualcuno ha subito ristrettezze finanziarie e qualche altro nativo ha chiuso un rapporto sentimentale. Sono nate battaglie legali che hanno scosso la famiglia, ma c’è anche chi ha cambiato o ristrutturato casa e le tensioni non sono state poche per i trambusti e le spese. Però dalla fine di maggio è venuto a soccorrervi Giove che dal Toro è passato in Gemelli, segno a voi armonioso ed avete tirato un sospiro di sollievo, poiché, in qualche modo, le soluzioni sono arrivate o quanto meno arriveranno.

Oroscopo 2025 Ada Alberti per il Pesci

Navigatori ormai esperti, farete centro. Nella seconda metà dello scorso anno Giove ha iniziato a transitare nel segno dissonante dei Gemelli, creandovi preoccupazioni. Qualunque sia stata la vostra strada, non è stata facile percorrerla, ma siete arrivati fin qui ed avete fatto passi avanti, siete stati bravi, anche se qualche nativo ha chiuso una storia sentimentale o una collaborazione professionale, persino i rapporti più saldi hanno subito una metamorfosi. Qualche Pesci ha già fatto la sua scelta ed è single, altri hanno cambiato casa o luogo di residenza, in genere le spese sono state diverse e molte per la casa. Comunque Saturno nel segno, per quanto duro, è riuscito a farvi costruire, anche se a volte il vostro Nettuno vi ha fatto navigare nei marosi.