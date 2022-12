Oroscopo Paolo Fox 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo 2023 di Paolo Fox. Il noto astrologo è tornato anche quest’anno protagonista nel salotto de I Fatti Vostri con le previsioni delle stelle per i dodici segni dello zodiaco. Curiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati del 2023? Si preannuncia un anno di grandi novità per buona parte dei segni dopo un anno che ha segnato la ripartenza dopo la pandemia Covid-19.

Oroscopo Ariete 2023

Il 2023 nasce con un Giove molto importante. Sono convinto che i primi sei mesi di quest’anno saranno estremamente interessanti per tutti quelli che vogliono sviluppare un progetto, che vogliono anche sanare alcuni conti rimasti in sospeso perché non dimentichiamo che non sono pochi quelli che hanno avuto dei problemi di tipo economico. Se avete qualcosa nel cuore, se avete un amore o un passione, vi ricordo che i mesi di Febbraio, Marzo e Aprile sono molto importanti. In particolare a Febbraio ci sarà Venere nel segno. La seconda parte dell’anno mi sembra un pochino più offuscata.

Il grafico di Paolo Fox per l’Ariete: amore, a Febbraio Venere nel segno. Per quanto riguarda il lavoro: ottobre, novembre e dicembre mesi in cui fermarmi un attimo. Fortuna media, marzo e aprile sono i mesi più interessanti.

Oroscopo Toro 2023

Giove che in astrologia rappresenta la fortuna e la forza sarà nel vostro segno da metà Maggio, quindi questo periodo è il più importante. Maggio è il mese delle grandi scelte: del lavoro e delle scelte personali. Non dimentichiamo che il Toro da un anno sta cercando di sbloccare certe situazioni, voi che maturate le grandi decisioni lentamente con Giove da maggio nel segno potrete liberarvi di grandi problemi per guardare oltre.

Il grafico di Paolo Fox per il Toro: Venere nel vostro segno a Marzo e questo mese con Aprile e Maggio saranno i più interessanti perché vi porteranno più emozioni.

Oroscopo Gemelli 2023

Questo è un anno un pò contraddittorio. Da Marzo avremo un Saturno un pò conflittuale. I Gemelli sono tipi che non sanno stare senza far niente, non amano stare isolati, ma quali amici, colleghi e amori portare avanti? Un piccolo dubbio, soprattutto attorno al lavoro, nel mese di Marzo sarà lecito. Poi Maggio e Giugno mesi importanti per ritrovare un pò di tranquillità nel rapporto con gli altri.

Il grafico di Paolo Fox per i Gemelli: in amore il 2023 premia soprattutto ad Aprile con una bella Venere, ma quest’anno ci sarà un evento speciale: Venere sarà favorevole tra Giugno e Ottobre. Questo 2023 funzionerà molto di più nelle questioni d’amore che nel tutto il resto.

Oroscopo Cancro 2023

Molti chiudono questo 2022 con una grande stanchezza e nervosismo. Il transito di Giove rimane ostile nei primi mesi del 2023, ma questo è un anno importante: Saturno torna attivo da Marzo, mentre Giove torna attivo da metà Maggio. Come vedete avete due validi alleati, non cercate di trarre immediatamente le conseguenze di quello che avete visto e fatto. Dalla primavera ci sarà un momento di grande interesse.

Il grafico di Paolo Fox per il Cancro:a Maggio poi avremo un bellissimo cielo con Venere, a Luglio belle proposte di lavoro con Mercurio nel segno, Saturno ottimo e Giove favorevole.

Oroscopo Leone 2023

Si parte con una Venere strana soprattutto per quanto riguarda l’amore. Penso che tanti di voi si siano accigliati ed innervositi o che abbiate maturato una certa agitazione nell’ambito del lavoro che ha creato qualche guaio in amore. Un pò di attenzione tra Gennaio, Febbraio e Marzo che sono mesi agitati, ma poi avremo una risposta.

Il grafico di Paolo Fox per il Leone: già dal mese di Giugno a livello sentimentale potrete dire come la pensate e recuperare un rapporto. Questo è un anno che va sfruttato entro i primi cinque mesi.

Oroscopo Vergine 2023

Questo è un anno un pò ambiguo: da una parte avrete Giove in ottimo aspetto da metà Maggio e dall’altro avrete un Saturno in opposizione. Proprio voi che amate l’ordine, sapete benissimo che non si può tenere se ci sono troppe cose accordo. A livello realistico dovete chiudere quello che non vi va di fare.

Il grafico di Paolo Fox per la Vergine: c’è una relazione che non è più consona alla vostra natura? Chiudetela. Non è un anno difficile, ma un anno in cui bisogna stare un pochino attenti alla forma. Mese importante per il lavoro sarà Febbraio, mi piace molto Mercurio nel vostro segno ad Agosto e Settembre, mesi ottimi per far partire nuovi progetti.

Oroscopo Bilancia 2023

Cari Bilancia sapete come la penso, questo Giove in opposizione vi ha stordito e creato dei problemi. Siete sempre preoccupati per il partner o per qualcosa che non va, tanto tranquilli non siete stati. Voi avete sempre un pò paura del futuro, credo che nei primi mesi dell’anno dovete continuare a stare attenti a quello che dite e fate.

Il grafico di Paolo Fox per la Bilancia: Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile sono dei mesi giù. Immediatamente dopo, quando Giove non sarà più opposto, ci sarà la liberazione. Stringere i denti nella prima fase dell’anno e poi dare spazio ai progetti. A Novembre ci sarà una bellissima Venere per voi, ad Ottobre un ottimo Mercurio. Questo è un anno che va giocato alla fine.

Oroscopo Scorpione 2023

Il grande momento per voi parte da Marzo. Saturno inizia un transito molto importante e questo significa che sarà un mese di rilievo. Molti di voi dovranno decidere su di un contratto, se cambiare azienda oppure no. Grandi cambiamenti e trasformazioni immediatamente prima della della primavera.

Il grafico di Paolo Fox per lo Scorpione: Giugno, Luglio e Agosto saranno mesi abbastanza tranquilli nei sentimenti. Anche per voi Mercurio a Novembre e Venere a Dicembre nel segno porteranno qualcosa di più. La seconda parte dell’anno sarà dominata da una opposizione Giove, ma limitata dal trigono di Saturno: anche se dovrete fare i conti in tasca, alla fine riuscirete ad ottenere quello che desiderato.

Oroscopo Sagittario 2023

Il 2023 è un anno importante. Ci sarà una grande crescita: Maggio e Giugno mesi importanti per il lavoro, mentre Maggio, Giugno e Luglio anche per il lavoro saranno mesi di forza. Tutto quello che avete impostato nel 2022 sarà importante nel 2023. Anche per voi, come per altri segni, la prima parte dell’anno sarà migliore della seconda.

Il grafico di Paolo Fox per il Sagittario: la fortuna negli incontri e relazioni verrà fuori a Marzo e Luglio.

Oroscopo Capricorno 2023

Confido in voi, secondo me siete tra i più forti dello zodiaco. C’è una quadratura di Giove agli inizi dell’anno, avete tanti pesi sulle spalle. L’amore un pò giù a Marzo, Aprile e Maggio, mentre il lavoro attorno a Marzo può generare qualche dubbio, ma sempre in positivo. State attenti a chi frequentate, a maggior ragione nei primi mesi dell’anno dovrete capire se alcune persone devono continuare a stare con voi per portare avanti alcuni progetti oppure no.

Il grafico di Paolo Fox per il Capricorno: cambio di scena nella seconda parte dell’anno gestita da un bellissimo Giove che addirittura crea fortuna per chi vuole sposarsi, convivere o avere un figlio. Tra Giugno, Luglio e Agosto con Giove e Saturno favorevoli andrete aventi.

Oroscopo Acquario 2023

Si parte subito bene con Venere nel segno a Gennaio: questo significa che l’Acquario è amato e ricambiato. Attenzione a non impelagarvi in storie complicate con persone lontane, legate.

Il grafico di Paolo Fox per l’Acquario: se avete già un rapporto importante, Gennaio, Febbraio e Marzo sono mesi in cui confermerete un sentimento. Interessante anche il lavoro con Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile con un Mercurio molto interessante. E’ un cielo che porta dei vantaggi, se dovete firmare accordi e contratti fino a Maggio c’è un grande Oroscopo.

Oroscopo Pesci 2023

Un grande cielo per voi, le uniche preoccupazioni riguardano le persone che sono con voi. Qui naturalmente si apre uno scenario diverso a seconda di chi siete; sappiamo che dall’estate 2022 ha avuto una crisi d’amore o è stato semplicemente preoccupato per il partner. Voi diventate un punto di riferimento per la famiglia, anche per i vostri amici e soprattutto se stanno male. La cosa bella è che avete, e state, riguadagnando quella sicurezza in voi stessi che ultimante non c’è stata. Con Giove e Saturno nel segno vi rendono ancora più stabili e forti.

Il grafico di Paolo Fox per i Pesci: se volete dichiarare un amore, il mese di febbraio sarà davvero importante grazie alla presenza di Venere. Per quanto riguarda il lavoro, tutta l’estate nasce sotto buoni auspici. Avere un anno con Saturno e Giove favorevoli vuol dire che si possono davvero spazzare mille ambiguità. Non sopporterete più persone ipocrite, non sarete più quelli che dicono ‘tiro avanti e stringo i denti’. In un anno così ponderoso e vantaggioso rinuncerete a situazioni che non vi piacciono più.