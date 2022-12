L’astrologo Branko, intervistato dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha fornito l’Oroscopo 2023. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il prossimo anno. Cosa indicano le stelle per il nuovo anno?.

Oroscopo 2023: le previsioni di Branko segno per segno

Ecco di seguito cosa suggerisce Branko in merito all’Oroscopo 2023: l’analisi dei segni zodiacali fornita al settimanale Chi dall’esperto di astrologia.

Oroscopo Branko Ariete 2023

Successo già da gennaio anche in amore grazie a Venere in ottima posizione. Il 2023 sarà caratterizzato da amore, passione e fortuna. La situazione pratica però sarà meno limpida perchè sarete poco lucidi. Le cose andranno meglio dalla metà del mese di febbraio. Il mese più significativo sarà marzo 2023. Ci sarà una spinta verso il rinnovamento. Importanti cambiamenti astrali si avranno anche ad aprile grazie a Mercurio che, secondo Branko, porterà nuove idee, senso pratico e capacità di convincimento. Stelle positive per quasi tutto giugno grazie anche all’ottima salute. Vita sentimentale molto vivace a luglio, ma dopo l’estate l’attività pratica torna a pieno ritmo. Aumenta la voglia di mettersi in proprio. La fine dell’anno appare positiva. Le stelle di fine anno giovano a vostro favore per andare molto lontano.

Oroscopo Branko Toro 2023

Il 2023 sarà l’anno della svolta. Dalla metà del mese di maggio arriverà con grande generosità Giove mentre da marzo si chiuderà il capitolo Saturno. Durante il 2023 realizzerete un sogno che vi sta a cuore. Fino alla fine di febbraio Mercurio, stella degli affari, sosterà in Capricorno. Il settore meno favorevole sarà quello dei sentimenti, almeno nel nel mese di gennaio. Febbraio avrà in serbo per voi un San Valentino stuzzicante. Marzo invece sarà il mese della vostra liberazione da Saturno, mentre Venere sarà in voi fino a Pasqua rendendovi molto seducenti. Maggio, il vostro mese, potrebbe regalare belle sorprese in amore verso il 19. Meno favorevole, giugno, anche per quel che riguarda la salute. Maggiore vitalità a luglio e ripresa anche per i malanni cronici, ma fate sempre attenzione alla forma fisica. Mese interessante sicuramente settembre in particolar modo per il lavoro. Novembre sarà il mese più complicato per voi. Il 2023 si concluderà in bellezza.

Oroscopo Branko Gemelli 2023

Vi aspetta un 2023 ricco di sorprese ed emozioni e grandi impegni con un gennaio ricco di stimoli. Ottime stelle sia nel lavoro che nei sentimenti e ottima la forma fisica. Stelle positive anche a febbraio, che dovrete sfruttare in pieno. Il mese cruciale sarà marzo. A maggio gli astri invitano all’autoanalisi. Giugno concentratevi sugli aspetti pratici mentre luglio inizierà con una bella spinta di realizzazione. Amore, divertimento ma soprattutto tanto lavoro. La seconda parte dell’anno sarà un periodo fatto anche di attese e bilanci anche se ad agosto sarà il momento di una attesissima pausa. Durante il 2023, se in amore ci saranno sorprese, nel lavoro non mancheranno i fastidi. Alla fine dell’anno arriverete con un bagaglio ricco di esperienze.

Oroscopo Branko Cancro 2023

Il nuovo anno parte con la Luna affettuosa e affidabile. Poca sarà l’energia fisica. Tutto si muterà da febbraio: potrete combattere per i vostri obiettivi, seguite il vostro intuito. In ambito personale riuscirete a comunicare con facilità sia con i figli che con il partner. A marzo l’anno cambierà. Ad aprile l’ambito più promettente sarà quello lavorativo ma a Pasqua splenderà Luna anche nell’amore. Il mese più importante sarà maggio: con prospettive di nuove imprese da realizzare con amici o persone conosciute da poco. Forma fisica in ripresa. L’amore a giugno sarà formidabile, stimolante e malizioso. Bel cielo per le entrate. Nessun disturbo in vista a luglio e agosto, che sarà vivace. Ad agosto ci sarà voglia di amare. I primi di novembre sono giorni favorevoli per innamorarvi, fare per un passo importante nella vostra situazione sentimentale o mettere in cantiere un figlio. Stelle ottime anche a fine anno.

Oroscopo Branko Leone 2023

Il nuovo anno parte con una grande spinta in ambito professionale. Marzo è il mese dei cambiamenti, con l’amore luminoso nella prima parte del mese. In estate tornerete a sentirvi amati, un effetto che andrà avanti con Venere nel vostro cielo anche in agosto. Se avete degli affari in sospeso, mettetevi in gioco all’inizio di ottobre. Per la salute, tenete sotto controllo la pressione sanguigna e lo stress. A novembre maretta in famiglia, ma l’anno si concluderà alla grande.

Oroscopo Branko Vergine 2023

Il nuovo anno inizierà con un’ottima Luna. Febbraio sarà caratterizzato da una Luna poco favorevole in amore. Fortunatamente alla fine del mese però Venere diventa più calda ed intuitiva. Attenzione al nervosismo e allo stress. Marzo sarà caratterizzato da una novità per via di Marte che favorirà un importante recupero. Aprile sarà particolarmente caratterizzato dal pensiero di un trasferimento che potrebbe mettere in crisi qualche coppia. Anche maggio sarà cruciale. Un aiuto potente vi rimetterà in carreggiata. Giugno movimentato, con i primi dieci giorni che andranno sfruttati al massimo in campo amoroso. Luglio inizierà molto produttivo in ambito lavorativo, fissate appuntamenti ed impegni in questo periodo con Settembre che sarà il periodo più fortunato sul lavoro. Cielo concreto ad ottobre e che prosegue anche ai primi di novembre. Dicembre con stelle un po’ nervose ma la Luna illuminerà la fine del 2023.

Oroscopo Branko Bilancia 2023

A inizio anno vi sembrerà di fare molta fatica ma il 2023 comunque sarà ottimo, non giudicatelo dalle prime settimane. Gennaio vi offre subito serenità in amore. Anche la professione migliora, ma attenzione a qualche ostacolo. State attenti e prendetevi cura della vostra forma fisica. Il mese dell’amore è proteso verso la realizzazione professionale. Marzo rimette in movimento il 2023 con tutti i pianeti che si moveranno velocemente. Aprile sarà influenzato dal transito in Toro, il segno che influenza il patrimonio familiare, le eredità, i beni in comune, questione che affronterete anche a maggio. Occupatevi di voi stessi, cercate di stare bene.

Subito dopo il 20 iniziano a sbocciare le rose, quelle che profumano d’amore. Giugno è il mese perfetto per sposarvi, andare a convivere o semplicemente dichiararvi alla persona che vi piace, una condizione rara e fortunata! A luglio potrete farvi notare e compiere passi avanti sia professionali che personali. Sfruttate questo mese in ambito lavorativo. Ad agosto attenzione a qualche invidia in campo amoroso e professionale. Settembre sarà magnifico ma prudenza nel gettarvi in una nuova relazione. Professionalmente è un mese di pausa e ripensamenti. A ottobre mettetevi sotto con il lavoro per nuovi orizzonti professionali. Novembre è il mese ottimo per realizzare progetti. Dicembre sarà il mese del divertimento e della serenità in amore.

Oroscopo Branko Scorpione 2023

Un 2023 eccitante e contraddittorio già da gennaio. Il settore più invitante è quello pratico che vi offre diverse occasioni. Gestite bene l’ansia. A febbraio la vita affettiva potrebbe risultare magnifica provate quindi a essere romantici. Anche per voi marzo è il mese più importante. Ad aprile fate attenzione alla vostra ansia dovuta alla necessità di un cambiamento profondo, fino a giugno fate attenzione alle incomprensioni in famiglia. La forma fisica è protetta da Marte, attenti però alle vie respiratorie a fine mese. Maggio vi causerà qualche nervosismo, attenzione al matrimonio e ai soci.

La professione risente ancora di ritardi e di una certa difficoltà a ottenere i permessi necessari per i lavori che intendete eseguire. Per quanto riguarda la forma fisica, dovete curare l’alimentazione. Primi giorni di Giugno un po’ turbolenti. Andrete a caccia di amori proibiti, di trasgressioni, di emozioni forti. A luglio c’è una persona più grande, su cui le vostre stelle amiche hanno messo gli occhi. Voi, però, avete una gran voglia di partire, esplorare, conoscere. Non indugiate: concedetevi proprio in luglio un’esperienza da soli in viaggio.

Al vostro ritorno, affronterete più serenamente gli impegni professionali. Ad agosto concentratevi sul lavoro. Anche settembre vi vede molto impegnati sul lavoro. Non mancheranno incontri importanti sul piano affettivo. ottobre è il mese della vostra liberazione, favorevole a incontri che potrebbero trasformarsi presto in relazioni stabili. Novembre è un momento interessante per comprare casa. A dicembre sarete impegnati professionalmente ma non dimenticate la vita affettiva.

Oroscopo Branko Sagittario 2023

Inizierete l’anno con ottimismo in ambito affettivo, ma fate attenzione alla forma fisica. A febbraio mette ordine in campo pratico. A marzo fate attenzione ai possibili attriti tra genitori e figli oppure con fratelli più giovani. Aprile vi aiuterà a rimettere in carreggiata la vostra vita. La forma fisica sarà in ripresa. Maggio segna l’inizino di un periodo favorevole professionalmente. Giugno è il mese degli affare e di grande apertura ai vostri orizzonti professionali: offerta di viaggio o promozione in vista.

Luglio è il mese di tensione e scintille anche nel matrimonio. Agosto è il vostro mese dell’amore una bella fuga d’amore è l’ideale. A settembre deponete le armi e saranno i vostri alleati a difendervi dalle chiacchiere. Ottobre è il vostro mese del lavoro, dove tutto riparte. A novembre è ancora l’astro degli affare a imprimere un’importante importa per questo mese. Dicembre sarà caratterizzato da gratifica anche economiche extra. Questo mese sostiene a gran voce le vostre relazioni amorose.

Oroscopo Branko Capricorno 2023

A gennaio sarete subito richiamati dall’impegno professionale con gradi occasioni e ottimo mese per le vostre finanze. Sulla salute potreste patire fastidi alla cistifellea, calcoli epatici, coliche. Anche Febbraio, il mese dell’amore sarà concentrato sul mondo professionale, ma non mancheranno incontri. Il forte impegno professionale vi trasmetterà stanchezza nel periodo di marzo.

Aprile vi parlerà d’amore, un sentimento un po’ contrastato, ma comunque intenso e sincero. Questo mese però è particolarmente interessante per la vostra figura professionale. A maggio faticherete a controllare la vostra gelosia, solo dopo il 20 riuscirete a ragionale e a calmarvi. Mese che segna una svolta per la vostra vita, personale e professionale. La forma fisica migliora nell’ultima decade del mese, anche se faticherete un po’ a tenere sotto controllo l’appetito. Giugno è il mese dove comunque va bene per il lavoro, quindi non sono da escludere nuovi incarichi, promozioni, avanzamenti di carriera.

Da luglio invierà un seconda parte del mese decisamente buona, con agosto in cui non avete nel cielo nemmeno un pianeta negativo. In questo mese estivo vi attende un po’ di tutto: amore, fortuna, occasioni, tanto estero, divertimento ma anche profondità. A Settembre l’unico tasto un po’ dolente è la forma fisica. A ottobre l’amore sarà molto vivace e con incontri a sorpresa. In novembre potrete raggiungere i vostri obiettivi professionali e affettivi. Coltivate con attenzione i nuovi incontri. A fine del 2023 vi sentirete gratificati, sentirete quindi l’esigenza di rallentare un po’.

Oroscopo Branko Acquario 2023

Avete trascorso piacevolmente la fine del 2022 e affrontate il nuovo anno con un certo entusiasmo e un bello slancio. A gennaio dovrete un po’ aspettare per la svolta. A febbraio, il mese dell’amore sarà spumeggiante. Sarete occupati dalle vostre mille occupazioni e non vi mancherà la forza di stare dietro ai vostri interessi.

Marzo sarà il mese del cambiamento. Metterete un po’ di ordine nel conto in banca, nel patrimonio personale. In aprile va segnalato l’arrivo di Venere subito dopo Pasqua negli amici Gemelli, una vera carezza d’amore per la vita sentimentale. A maggio, con Giove contro, dovete impegnarvi a rispettare scadenze e norme burocratiche e legali. L’amore è lucente nella prima settimana, poi vi lasciate prendere dal turbine degli impegni e rischiate di essere meno attenti e premurosi. A giugno appena potete, concedetevi qualche momento di pausa, un breve viaggio; cercate il contatto con la natura per ricaricarvi. Anche l’amore in questo momento vi sembra difficile, ma non drammatizzate: affrontate i problemi con leggerezza, perché può darsi che i nodi si sciolgano da sé il 18, con la Luna Nuova.

A Luglio, per quanto riguarda la professione, concentrate gli impegni nei primi dieci giorni: si prospettano scontri con superiori, soci e autorità, ma voi avete maggior lucidità. Ad agosto attenzione alle prime esperienze amorose. Settembre, sempre in ambito affettivo, riporta un po’ di equilibrio in voi stessi e nella sfera affettiva. La prima parte del mese di ottobre è decisamente buona. ottimo in campo professione o di studi. Sollievo nella vita familiare e negli affetti. Novembre vi riserverà momenti di stanchezza. ma anche un bello stimolo per la corsa al successo. Nell’ultimo mese invece chiuderete l’anno in bellezza e con il vostro team iniziate una nuova avventura.

Oroscopo Branko Pesci 2023

Il vostro 2023 parte con un bel rapporto fatto di dialoghi tra gestire e figlio. Si creeranno occasioni di nuovi incontri interessanti, che possono evolvere in amicizie sincere, in relazioni amorose durature o in proficui rapporti di lavoro. A febbraio, il mese dell’amore, per voi è sogno, fatto di emozione, fantasia, una fusione inscindibile di onde luminose e di abissi bui. Anche per voi marzio sarà un mese cruciale co il transito di molti pianeti. Ad Aprile il cielo è molto pratico: le stelle vi assistono negli affari, provvedono a rimpolpare il vostro conto in banca.

Intanto la forma fisica finalmente migliora e la vita affettiva trae nuova vitalità da questo Marte allegro e sexy. Subito dopo Pasqua, Venere passa in Gemelli, emerge un po’ di maretta in famiglia, ma la vostra passionalità avvolgente riuscirà a ricreare il feeling. Che notti! A Maggio potrebbero sbiecare delle rose ma attenzione alle spine. Mentre a Giugno, anche se è la stagione dei Gemelli, questo mese non segna una vera battuta d’arresto per la vostra ascesa. È un buon momento per il lavoro dipendente: se siete in cerca di un’occupazione o volete cambiare impiego, le occasioni non mancano. Queste stesse doti vi vengono richieste anche in amore, Venere in Leone vi esorta a chiarirvi: cosa desiderate davvero dalla vostra relazione?

A Luglio Venere è in Leone. Se la sua posizione è molto produttiva per la vostra figura professionale e per il denaro, dovete tenere presente che è molto golosa, dovete prestare molta attenzione a non prendere troppo peso. Agosto: finalmente è arrivata la stagione delle ferie e delle grandi vacanze, avete bisogno di staccare. Non abbiate timore a rimanere impegni importanti. A settembre riprenderete le vostre attività consuete con maggiore energia. Avete sempre buone stelle, ma non siete ancora al massimo. Rallenta le trattative d’affari, ritarda le notizie che riguardano il lavoro.

A Ottobre dovete mettere in preventivo qualche baruffa con il vostro amore, un pizzico di gelosia, un incontro che sembrava promettente e si rivela senza futuro. A Novembre arrivano le risposte positive alle vostre richieste di finanziamento o i liquidi che vi aspettavate dalle spartizioni delle eredità e non è escluso che un aiuto vi venga da persone che vivono molto lontano. A dicembre siete pieni di brio e molto richiesti, ammirati, da qualcuno anche amati. Tenete il conto delle persone a cui avete raccontato i vostri dubbi: non c’è modo migliore di farsi compatire e coccolare.