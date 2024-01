Ornella Vanoni protagonista di un’intervista divertentissima e sopra le righe durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, il salotto televisivo di Fabio Fazio trasmesso sul Nove. Ecco le sue parole.

Ornella Vanoni da Fabio Fazio: “Capodanno? L’ho festeggiato a Viareggio”

Un Capodanno 2024 da dimenticare da Ornella Vanoni. La cantante, ospite del salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha rilasciato un’intervista divertente e surreale raccontando come ha trascorso la notte più lunga dell’anno. Dopo il rientro dalle lunghe vacanze natalizie, Fazio ha chiesto alla cantante come ha trascorso la notte di Capodanno, ma la risposta della Vanoni è stata davvero unica.

Capodanno? L’ho festeggiato a Viareggio. Un’acqua! Un freddo! Un mal di schiena! Non avevo neanche portato il k-way. Volevo morire. Ho passato un capodanno di merda.

Ma non finisce qui, visto che la Vanoni si è anche sbottonata con la sua solita ironia che la contraddistingue ricordando come si divertiva prima dell’intervento di pace maker al cuore.

Ornella Vanoni: “prima di mettere il pace maker bevevo e mi ubriacavo”

Le confessioni di Ornella Vanoni sono sempre da incorniciare. Presenza fissa della nuova stagione di Che tempo che fa di Fabio Fazio sul NOVE, la cantante ha regalato una nuova chicca raccontando la sua vita prima dell’intervento al cuore:

Io prima di mettere il pace maker bevevo con piacere, adesso non posso neanche più bere. E per questo mi faccio due maroni così. E tutto quello che prima mi faceva ridere ora non mi fa ridere. Ridevo perché ero ubriaca! Ubriaca.. Allegra, brilla, su di giri. Poi sono triste perché non si capisce più niente: accendi la tv e vedi notizie terrificanti, poi si interrompe e parte la pubblicità dove quelli ridono. Ma cosa ridono? Ma non si rendono conto di cosa sta succedendo?”.

Ora non posso più bere e mi faccio due maroni così. Non rido più per le cose di cui ridevo prima. Ridevo perchè ero ubriaca" – @OrnellaVanoni ♥️ #CTCF pic.twitter.com/ROL5GHSI2b — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 14, 2024

La Vanoni è stata ospite con Mara Venier del galà vip organizzato dal Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio. Un’esperienza che non sembra aver particolarmente convinto ed entusiasmato la cantante considerando quando ha raccontato da Fazio. Che dire: il suo intervento è diventato, manco a dirlo, ancora una volta virale sui social!