Ornella Muti si è raccontata a cuore aperto a Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani. La diva del cinema italiano, amatissima in tutto il mondo, ha parlato dei rapporti con la Russia, ma anche del misterioso padre della figlia Naike Rivelli e del flirt cn Adriano Celentano.

Ornella Muti e la Russia: “mi offrono cose meravigliose, ma questa guerra mi dispiace”

Durante l’ultima puntata di Belve, Francesca Fagnani ha incontrato Ornella Muti per un’intervista che ha scavato nel profondo della vita di una delle dive del cinema italiano. Una delle domande è stata sui rapporti tra l’attrice e la Russia, visto che la Muti ha origini russe da parte della madre. L’attrice non ha mai fatto mistero del suo amore per la Russia dove ha una casa di proprietà, la residenza e ha avanzato anche una richiesta di cittadinanza.

“Io sono mezza russa, non è un mio pallino. Amo molto i russi e loro amano me e questo mi dispiace. La guerra è sempre sbagliata” – ha sottolineato la Muti che non si è tirata indietro nel rispondere ad una domanda sicuramente scomoda in un momento storico profondamente segnato dalla guerra innescata da Putin contro l’Ucraina. La Fagnani l’ha poi incalzata chiedendole ‘che cosa pensasse del conflitto russo-ucraino’ con la Muti che tentennando ha risposto: “in questo momento sono confusa. E’ una guerra sbagliata, sono confusa perché sono dispiaciuta”.

Ornella Muti sui figli: “Naike Rivelli? Mi è difficile parlare del padre”

Dai rapporti con la Russia ai figli. Ornella Muti ha tre figli, ma la più famosa di tutti è sicuramente Naike Rivelli con cui si mostra spesso sui social. La figlia ad oggi non conosce ancora l’identità del padre dopo che la paternità di un produttore spagnolo è stata smentita dalla prova del Dna. Un argomento molto difficile per l’attrice che ha dichiarato:

Se sapevo che non era suo padre? Boh…mi è molto difficile parlarne e la cosa più importante è il dolore che può provocare a lei, questo mi inquieta. Penso che sia mia figlia Naike a doverne parlare, lo shock che provoca a me è roba di cui non mi importa. Per il resto, che devo dire?.

Ornella Muti e Adriano Celentano: “non è stato un tradimento d’amore”

Ornella Muti ha poi parlato di amore rivelando di non essere innamorata di nessun uomo, ma della sua famiglia, dei nipoti e della vita. Non solo, l’attrice ha parlato anche di sesso e di come lo vive all’età di 67 anni:

In questo momento ho escluso il sesso dalla mia vita. Non sono mai stata un’esuberante sessuale, se il sesso è accompagnato dall’amore per me ha un senso, non farei mai una botta e via.

Infine l’attrice è tornata a parlare di Adriano Celentano con cui ha vissuto un breve flirt. “Claudia Mori ha un altro ricordo. Non è stato un tradimento d’amore” – ha precisato l’attrice che in passato però aveva utilizzato parole molto più forti verso il Molleggiato:

Trovo grave questa presuntuosità maschile. Eravamo entrambi molto gelosi l’uno dell’altro. Sono stata io a fare soffrire Adriano. Lui si sentiva solo, non era un tradimento d’amore. Noi continuavamo a essere innamoratissimi l’uno dell’altra. Amo ancora Adriano, è un uomo profondamente buono, onesto e coerente.