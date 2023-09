Dopo il GF VIP in Italia Oriana Marzoli passa al Gran Hermano Vip Spagna. L’annuncio è arrivato sui social ed è stato confermato dal video con lo spot tv. Oriana continuerà ad essere una prezzemolina dei reality di mezzo mondo e pare proprio, secondo quanto emerge sempre dai social, che questa cosa abbia minato la sua relazione con il bel veneto conosciuto all’interno del reality italiano.

Oriana Marzoli al Gran Hermano Vip dopo l’esperienza in Italia con Alfonso Signorini

Pare che Oriana ci abbia preso parecchio gusto. Dopo il GF VIP italiano, dove ha trovato l’amore, ora approderà al Gran Hermano Vip in Spagna. Il reality spagnolo prenderà il via a breve, anzi brevissimo, ovvero il prossimo 14 settembre e sui profili social, per annunciare il cast, stanno comparendo degli spot tv con degli indizi.

Ciò che ha destato maggior scalpore è stato il video legato agli indizi per far scoprire il secondo concorrente. Tra di essi sono apparsi:

un asino

una Barbie

un bulldog francese

uno specchio

Empieza una nueva semana y nuestras ganas de jugar continúan 🔎 ¿Qué concursante de #GHVIP8 se esconde tras estas pistas? 🤔 pic.twitter.com/lAqj3WlB7O — Gran Hermano (@ghoficial) September 4, 2023

In questo modo tutti hanno subito pensato ad Oriana Marzoli. Bionda, formosa, non troppo alta di statura, sempre molto curata e amante dei cani, tanto da aver sempre parlato, durante l’avventura in Italia, del suo bulldog francese. Che ami specchiarsi è noto a tutti, ma cosa c’entra l’asino? Questo indizio ha depistato i più, ma i suoi fan si sono ricordati che al Gran Hermano Vip 6 venne accolta da diversi animali. A spaventarla, tra tutti, fu però proprio un asino e la scena divenne iconica tanto che il video gira ancora sui social.

A questi indizi occorre aggiungere le dichiarazioni di Oriana sui social e quelle riguardanti una delle tante rotture con Daniele Dal Moro. Prima di ritornare insieme per l’ennesima volta Daniele aveva detto che le cose tra loro erano finite anche perché lei aveva accettato un lungo impegno televisivo, facendo intendere che sarebbe finita in un altro reality e che non si sarebbero così potuti frequentare. Insomma Oriana aveva anteposto la carriera alla sua relazione facendo vedere di preferire la prima e di tener molto di più alla vita professionale rispetto a quella privata.

Oriana e Daniele: un tira e molla infinito

Cosa accadrà ad Oriana e Daniele? La coppia reggerà dopo che Oriana si chiuderà nella casa del Gran Hermano? Difficile a dirsi anche perché ormai ci siamo abituati a continui annunci di separazioni e riavvicinamenti. I due litigano, si lasciano, annunciano sui social di non volerne più parlare e chiedono rispetto e poi poco dopo tornano insieme.

In questi giorni, ma è meglio dirlo piano piano, pare che i due stiano vivendo momenti felici e spensierati insieme e che abbiano trovato un nuovo equilibrio. Durerà?