Si conclude stasera il ciclo speciale di puntate di Ore 14 Sera, il programma presentato da Milo Infante che racconta i volti e le storie dietro la cronaca. Un viaggio tra testimonianze, inchieste e collegamenti in diretta. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 3 luglio 2025.

Ore 14 Sera in diretta su Rai2: quante puntate?

Stasera, giovedì 3 luglio 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con la quarta ed ultima puntata di “Ore 14 Sera“, il programma condotto da Milo Infante e dedicato ai casi di cronaca nera irrisolti e non che hanno segnato l’attualità recente e passata del nostro Paese. Prosegue il viaggio alla scoperta dei principali casi di cronaca nera, ma anche i gialli che ancora attendono di essere risolti. Argomento centrale della puntata finale di questo breve ciclo trasmesso in prima serata c’è nuovamente la morte di Chiara Poggi. A distanza di 17 anni dalla tragedia, il Delitto di Garlasco continua ad occupare le prime pagine dei quotidiani e dei tg. Durante la diretta spazio alle ultime novità che coinvolgono Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, ma oggi in regime di semilibertà.

Spazio alle ultime indagini da cui sono emersi nuovi dettagli anche se il processo è ancora aperto. Dal delitto di Garlasco si passa poi all’omicidio di Liliana Resinovich. La donna di 63 anni scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 è stata poi ritrovata senza vita il 5 gennaio del 2022. A distanza di anni sono tanti i dubbi riguardo le dinamiche. Cosa è successo a Liliana Resinovich?

Ore 14 Sera, gli ascolti del programma di Milo Infante

Nella quarta ed ultima puntata di “Ore 14 Sera” di giovedì 3 luglio 2025 ampio spazio è dedicato alla morte di Liliana Resinovich con le ultime perizie mediche che aprono scenari finora poco considerati. Infine spazio anche alla tragedia di Villa Pamphili dove hanno perso la vita Anastasia Trofimova e la figlia.

In studio a discutere di tutti i temi e i casi di cronaca ci saranno tantissimi ospiti tra cui la criminologa Roberta Bruzzone, ma anche Monica Leoofredi. Ricordiamo che Ore 14 sera arriva in prime time su Rai2 dopo il grande successo di “Ore 14” che viene trasmesso nella fascia oraria pomeridiana da cinque stagioni.