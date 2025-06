Tutto pronto per la prima puntata di Ore 14 Sera, il programma presentato da Milo Infante che racconta i volti e le storie dietro la cronaca: casi irrisolti, verità nascoste e gialli che scuotono il Paese. Un viaggio tra testimonianze, inchieste e collegamenti in diretta. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 12 giugno 2025.

Ore 14 Sera quando va in onda?

Oggi, giovedì 12 giugno 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con la prima puntata di “Ore 14 Sera“, il programma condotto da Milo Infante e dedicato ai casi di cronaca nera irrisolti e non che hanno segnato l’attualità recente e passata del nostro Paese. Un viaggio alla scoperta dei principali casi di cronaca e i gialli che ancora attendono di essere risolti che andrà in onda per quattro settimane in prime time su Rai2 fino al 3 luglio. Al centro della puntata di stasera il delitto di Garlasco con tutte le ultime novità sulla morte di Chiara Poggi. A distanza di 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi il caso è stato riaperto con nuovi testimoni e nuove indiscrezioni. La ricostruzione della villetta di via Pascoli in 3D suggerisce una nuova dinamica dell’omicidio che è costato la vita alla giovane Chiara.

Non solo, durante la prima puntata di Ore 14 di Sera anche le ultime novità sulle morti di Lilliana Resinovich e Pierina Paganelli.

Ore 14 Sera, gli ospiti della prima puntata | 12 giugno 2025

Le vicende di cronaca nera al centro della prima puntata di “Ore 14 Sera” di giovedì 12 giugno 2025 saranno argomento di discussione e confronto per diversi ospiti e personaggi presenti in studio con il padrone di casa Milo Infante. A cominciare dalla criminologa Roberta Bruzzone e il sostituto procuratore generale di Milano Antonio Tanga. E ancora ospiti in studio: Selvaggia Lucarelli, la direttrice dell’agenzia “LaPresse” Alessia Lautone e lo scrittore Maurizio De Giovanni.

Ricordiamo che Ore 14 sera arriva in prime time su Rai2 dopo il grande successo di “Ore 14” che viene trasmesso nella fascia oraria pomeridiana da cinque stagioni. Negli anni il programma, basato su ricostruzioni puntuali dei vari casi di cronaca e testimonianze raccolte dagli inviati, ha raccolto un pubblico sempre più affezionato e in crescita: partito da poco meno del 4% di share della prima stagione, “Ore 14” ha adesso una media di oltre l’8% con punte del 12% e oltre un milione di spettatori.