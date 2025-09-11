Dopo il grande successo di ascolti torna Ore 14 Sera, il programma presentato da Milo Infante che racconta i volti e le storie dietro la cronaca. Un viaggio tra testimonianze, inchieste e collegamenti in diretta. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 11 settembre 2025.

Ore 14 Sera quando va in onda su Rai2

Stasera, giovedì 11 settembre 2025, dalle ore 21.20 torna “Ore 14 Sera“, al via una nuova edizione del programma condotto da Milo Infante dedicato ai casi di cronaca nera irrisolti e non. Dopo la sfida vinta dello scorso anno, il programma del pomeriggio di Rai2 torna nella collocazione del prime time con un nuovo viaggio che accompagnerà i telespettatori alla scoperta dei principali casi di cronaca e i gialli che ancora attendono di essere risolti. Al centro della prima puntata di stasera c’è il giallo di Silvana Damato, l’ex tabaccaia 69enne uccisa nella sua abitazione a Bruzzano, quartiere a nord di Milano. A distanza di più di un mese non c’è alcun sospettato, anzi restano i misteri dei 40mila euro spariti e delle chiavi mancanti.

Non solo, Milo Infante con tutti i suoi ospiti si occupa anche dell’omicidio di Pierina Paganelli con la partecipazione di Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, che avrebbe mentito sulla crisi coniugale con il marito per rafforzare l’alibi che gli ha fornito. Infine spazio anche all’omicidio di Chiara Poggi che, dopo quasi 20 anni, è tornato ad occupare le principali pagine dei quotidiani.

Ore 14 Sera, ospiti ed ascolti del programma di Milo Infante

Durante la puntata di Ore 14 di sera su Rai2, Milo Infante discuterà dei temi centrali della puntata con la presenza di tantissimi ospiti ed esperti tra cui: la dottoressa Roberta Bruzzone, Monica Leofreddi, il sostituto procuratore Antonio Tanga. Ricordiamo che “Ore 14” bissa la messa in onda, visto che il programma che racconta i fatti del giorno tra cronaca, politica e attualità con inchieste e collegamenti in diretta viene trasmesso anche nella fascia pomeridiana di Rai2 conquistando sempre di più il pubblico.

Dati alla mano crescono sempre di più gli ascolti del programma di Milo Infante che lo scorso anno era partito dal 4% di share per chiudere la stagione con l’8% e picchi del 12%. La sesta stagione 2025-2025 è iniziata lunedì 8 settembre scorso con oltre il 7% di share nella puntata di esordio.